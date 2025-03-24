Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Indulj útnak zenével – A tökéletes tavaszi fülhallgató megérkezett!

#huawei
#fülhallgató
#okos fülhallgató
#Huawei FreeArc
#hangoptimalizáló rendszer
#zajcsökkentő
#kíváló hangminőségű fülhallgató
Promóció
Promóciók
2025. március 24.

Forrás: Huawei

Indulj útnak zenével – A tökéletes tavaszi fülhallgató megérkezett!
A nap cikke

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl

Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?

Olvasd el!

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Olvasd el!

"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!

Facebook
Twitter
Pinterest
Végre itt a tavasz, a hosszabb nappalok és a kellemes idő lehetőséget adnak arra, hogy több időt töltsünk a szabadban, legyen szó akár futásról, biciklitúráról, vagy akár a városi közlekedésről. A mozgásban állandó kísérőnk lehet a zene, a HUAWEI FreeArc fülhallgató pedig kitűnő társunk lehet a zenehallgatáshoz, miközben biztonságosan illeszkedik minden mozdulatunknál.

Az első pozitív benyomást a fülhallgató megjelenése kelti majd: a FreeArc töltőtokja prémium minőséget sugároz, a fülhallgatók kialakítása pedig modern és ergonomikus. A rugalmas, fül köré akasztható mechanizmus stabil tartást biztosít, így mozgás közben is biztonságosan a helyén marad, de nem nyomja a fülünket sem. Az ultra puha, folyékony szilikon borítás pedig arról gondoskodik, hogy az eszköz hosszú távú viselés esetén is kényelmes maradjon.

Kattints a képre és szerezd be!
forrás: Huawei
Kattints a képre és szerezd be!

A nyitott kialakítás egyik legnagyobb előnye, hogy nem szigetel el teljesen a külvilágtól, így például futás, kutyasétáltatás vagy kerékpározás közben hallhatjuk a közlekedés zajait, de akár egy ismerős hangját is, aki váratlanul ránk köszön. Ez különösen biztonságossá teszi a fülhallgatót főleg városi, nyüzsgő környezetben.

Kép
forrás: Huawei

Hívások és zene magas minőségben

A HUAWEI FreeArc egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága a hangzása. A legkülönbözőbb műfajú zenéket hallgatva is minden esetben kiegyensúlyozott, részletgazdag hangzást kapunk. A mélyhangok erőteljesek, a magasak pedig kristálytiszták, és az automatikus hangoptimalizáló rendszer dinamikusan alkalmazkodik a környezeti zajokhoz. Emellett halkabb hangerőn is megfelelő basszusélményt nyújt, ami ebben a kategóriában ritkaságszámba megy.

A beépített mikrofonokat zajcsökkentő algoritmusokkal egészítették ki, így a hívások minősége is kimagasló. Legyen szó forgalmas utcai környezetről, esetleg zajos kávézóról, a beszélgetőpartnerünk tisztán hallhat minket, hiszen a fülhallgató a háttérzajokat minimálisra csökkenti. Ez a funkció különösen hasznos lehet azok számára, akik mozgás közben is gyakran telefonálnak.

Kép
forrás: Huawei

Több órás üzemidő pár perces töltéssel

A FreeArc akkumulátorteljesítménye is figyelemre méltó. Egy mindössze 10 perces gyorstöltéssel akár több órányi használatot kaphatunk, ami kifejezetten praktikus lehet sietős helyzetekben. A teljes töltési idő is akár mindössze egy óra, amely után akár 7 órán keresztül is használhatjuk. A fülhallgató emellett ellenáll az esőnek és az izzadságnak, így tökéletes választás intenzív edzésekhez, de akkor sem kell aggódnunk az eszköz miatt, ha sportolás közben elered az eső. Amennyiben pedig testreszabnánk a fülhallgató gesztusvezérlését vagy hangzását, azt az iOS és az Android rendszerű telefonokra is letölthető HUAWEI AI Life alkalmazásban tehetjük meg.

A Huawei FreeArc tehát összességében tökéletes választás lehet azoknak, akik aktív életmódot folytatnak, és egy kényelmes, modern, kiváló hangminőségű fülhallgatót keresnek.

Kép
forrás: Huawei

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot

A hírességek halála mindig mélyen megérinti a közönséget, különösen akkor, ha váratlanul történik.

Kép
Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani.

Kép
Életmód

Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!

Benedict rajongók figyelem, eljött a ti időtök! A Netflix végre elárulta nekünk a sorozat következő szezonjának premierdátumját, és az közelebb van, mint hittük volna!

Kép
Életmód

Ezt az 5 szakmát nem fenyegeti az AI – a ChatGPT szerint

A mesterséges intelligencia az élet számos területén jelen van, sokak állását sodorhatja veszélybe. De ki van biztonságban?

Kép
Szépség

Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá

Egy új bőrápolási összetevő, ami egyre nagyobb figyelmet kap, sokan már a retinol helyett is ezt választják. Vajon miért hódít ekkora erővel?

Kép
Sztárok

"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!