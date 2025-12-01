Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél

Miért vállaltad el a műsorra való felkérést?

Szakmai kihívásnak éreztem, mert nemcsak stylist, hanem részben jelmeztervező is vagyok. Ez egy rendkívül inspiráló kulturális és divattörténeti utazás számomra, mivel a korszakos tematika miatt tisztában kell lenni a történelmi divatstílusokkal, anyaghasználattal és sziluettekkel.

Egy show-ra körülbelül hány ember öltözetét kell egyszerre megszervezned, és hány fős csapat segíti ebben a munkádat?

A zsűrit, a műsorvezetőket, a fellépőket, a tánckart és a zenekart is öltöztetjük. A jobb kezem Era, a backstage manager, aki rendszerezi a ruhatárat, valamint van több öltöztető segédünk. Van egy varrónőnk helyben, aki a felvétel alatti balesetek esetén segít, illetve három külsős varrónőnk, akik a javításokat, átalakításokat és az egyedi tervek megvalósítását végzik.

Mekkora mennyiségű ruhakontingenssel dolgoztok, és hogyan tartod számon a kollekciót?

A ruhatár több mint négyezer darabot tartalmaz, a kiegészítők nélkül. Mindenki méretét és stílusát fejben tartom, a rendszerezésben a csapatom segít, de a kreatív összeállításokat én készítem. Az MTVA jelmeztára is nagy inspiráció és egyben a nyugalom szigete számomra.

Előfordult-e olyan emlékezetes pillanat vagy „stylist-vészhelyzet”, amikor az utolsó percekben kellett megoldást találnod?

A műsorvezető, Fodor Imre többször leöntötte kávéval magát, Korda György ingén landolt már pörkölt, Dancs Annamari pedig a produkciója előtt beolajozta a lábát, és összefoltozta vele a csodaszép szoknyáját.

A harsány színek, az állatminta és a szegecsek a védjegyeid. Mennyire tudod érvényesíteni a saját tervezői stílusodat a műsorban?

Mindig igyekszem az adott sláger és korszak figyelembevétele mellett belecsempészni a saját stílusjegyeimet is a megjelenésekbe. Balázs Klári az egyik legbátrabb zsűritag, vele szívesen kísérletezünk színekkel, mintákkal vagy textúrákkal.

Mivel készültél az új évadra?

A többi közt a show háziasszonyának, Rókusfalvy Lilinek készítettem egy egyedi ruhát, amelyet férje, Babos Zsili egyik festménye ihletett.

