Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?

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A dohányzás ma már nem csak a füsttel járó cigarettázás szinonimája. Az új tudományos megközelítés és eredmények, a technológiai fejlődés, valamint a fogyasztói magatartás megváltozása nyomán a kereslet a kevesebb károsanyag-kitettséggel járó nikotintartalmú fogyasztási cikkek felé tolódott. Mindezek összessége pedig korábban még elképzelhetetlen módokat nyitott a nikotinfogyasztás területén.
A hagyományos cigaretta – de akár a szivar és a pipa – használata égéssel jár, amely során kátrány és füst, valamint például szén-monoxid keletkezik. Az új technológiai megoldásokat képviselő füstmentes termékek kiküszöbölik az égést, így a cigarettázással összehasonlítva mérsékelhetik a használatukkal járó egyes problémákat: a szagot, csökkentik a károsanyag-kitettséget, a cigarettázással összefüggésbe hozható betegségek kialakulásának kockázatát.
Mindezzel együtt fontos leszögezni, hogy semmilyen dohánytermék nem kockázatmentes, mivel egyéb káros hatásai mellett nikotint tartalmaznak, amely függőséget okoz, hatással lehet a szív- és érrendszer működésére, ezáltal a vérnyomásra, valamint a pulzusra is. Az egészségünk szempontjából tehát a legjobb döntés, ha egyáltalán nem szokunk rá semmilyen nikotintartalmú termékre, dohányzóként pedig továbbra is kizárólag a teljes leszokás a legjobb megoldás. Ha valaki mégsem hagy fel a nikotinfogyasztással, abban az esetben érdemes lehet tájékozódni az egyes technológiai megoldások közötti különbségekről.
Hevítés – az égés helyett...
A heat-not-burn, röviden HNB technológia külön kategória az alternatív termékek között. Használatához szükség van egy elektronikai eszközre és egy azzal kompatibilis töltetre. A készülék a kis „rudacskát” felmelegíti olyan hőmérsékletre, amely nem éri el a cigarettáknál ismert égési hőmérsékletet. A folyamat során nem füst és kátrány, hanem nikotintartalmú aeroszol keletkezik.
Elektronikus cigaretta (vape) – folyadékból pára...
Az elektronikus cigaretta, közismertebb nevén a vape, az alternatív technológiák közül az egyik legkönnyebben hamisítható, ebből adódóan az illegális piac egyik főszereplője lett. A hagyományos cigarettától eltérően ezek működése közben nincs égés, mivel az elektronikus készülékben található fűtőelem folyadékot párologtat el. Technológiai szempontból három típust lehet megkülönböztetni: a nyílt rendszerű (a fogyasztó az eszköz tartályába magának tölti újra a folyadékot), a patronos (gyári folyadékkal töltött cserélhető patronok) és az egyszer használható. Az utóbbit eldobhatónak is hívják, ám azt sajnos kevesen tudják, hogy ezek az eszközök használat után elektronikai hulladéknak minősülnek a bennük található akkumulátorok miatt, ezért tűzveszélyesek lehetnek, ha valaki csak úgy, közterületen eldobja vagy kommunális hulladéktárolóba helyezi.
Fontos tudni, hogy a webshopokban vagy utcai árusoknál kínált ízesített vape-termékek forgalmazása Magyarországon illegális. Nem véletlenül, ugyanis Európában a vape-ek közel fele illegális forrásból származik, ezért különösen nagy a kockázata annak, hogy a fogyasztó ismeretlen összetételű, ellenőrizetlen terméket vásárol.
Nikotinpárna – nincs füst, pára...?
A nikotinpárnák használata az Egyesült Államokban és Európában is egyre elterjedtebb. Ezeket a kis méretű tasakokat az ajak alá, az ínyhez helyezik, a bennük lévő nikotin fokozatosan kioldódik és felszívódik a nyálkahártyán keresztül. Hazánkban a jogszerűen forgalmazható nikotinpárnák nem tartalmaznak dohányt, és szabályozzák a nikotintartalmukat is.
Snüssz – a svéd megoldás...
A snüssz alkalmazása – és megjelenése – első ránézésre nagyon hasonló a nikotinpárnáéhoz, a két termék között azonban van egy lényeges különbség: a snüssz dohányt tartalmaz, míg a nikotinpárna dohánymentes. Az Európai Unióban legálisan csak Svédországban értékesíthető.
Ami viszont mindegyik alternatív kategóriára igaz: egyik termék sem kockázatmentes, és nikotintartalmuk miatt függőséget okoznak. Természetesen a legjobb megoldás továbbra is kizárólag az, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen nikotin- és dohánytartalmú terméket.
A cikk társadalmi felvilágosítási céllal készült, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás; megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.
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