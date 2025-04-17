Hódítanak a pasztellszínek – mutatjuk a legsikkesebb ruhákat a tavaszi/nyári partikra

Csillogj pasztellben! Ezek az ünnepi szettek most mindent visznek

Ha elegáns ruháról van szó, jöhetnek a szebbnél szebb pasztell árnyalatok! Az idei szezonban hódít a rózsaszín, a világoskék, a sárga, a halványzöld és a bézs – nemcsak a női, hanem a férfi divatban is.

Persze az is fontos, hogy a ruha anyaga is passzoljon az ünnepi hangulathoz.

A VAN GRAAF kínálatában akár madeira, csipke, tüll, áttetsző, csillogó, vagy éppen flitteres anyagból készült darabokat is találsz. Ha hosszú ruhát választanál, csempéssz bele egy kis rafinériát! Mit szólnál például egy merész oldal- vagy hátkivágáshoz, egy hosszú slicchez elöl a szoknyán? De jöhet egy cuki masni, virágok, vagy fodrok is, amelyek bájossá varázsolják a ruhádat – és persze Téged is.

White party alert! Ne maradj ki a buliból!

Jó hírünk van a fehér rajongóinak! A VAN GRAAF legfrissebb kínálatában a pasztellszínek mellett a fehér is hódít. Válaszd ki a kedvenced, és már indulhatsz is a white party-ba! Jöhet egy vagány, kétrészes mellény-nadrág szett? Ha pedig inkább egyberuhát szeretnél, válassz akár egy felül vállpántos, alul bő szoknyás modellt. Természetesen a férfiak sem maradhatnak ki a white partyból! A párod biztosan szuperül nézne ki ebben a duplagombolású, vékony csíkos öltönyben. Szerinted bevállalná?

Ne csak Te ragyogj – segíts a párodnak is megtalálni a legmenőbb szettet!

Vedd rá a párodat, hogy idén ő is válasszon világosabb, színesebb darabokat! Egy elegáns, pasztellszínű, háromrészes öltönyhöz jól passzol például egy csíkos ing, amihez mokaszint ajánlunk neki. Az ünnepi hatást csokornyakkendővel és díszzsebkendővel tudja fokozni. Ha pedig a lazább stílust kedveli, fehér pólót és sneakert vegyen fel az öltönyhöz!

Tökéletes páros? Legyetek stílusban is összhangban!

Szeretnéd mindenkinek megmutatni, hogy összetartoztok és hogy tökéletes köztetek a harmónia? Érkezzetek a partiba egymáshoz passzoló outfitben, és ünnepeljetek önfeledten a többiekkel. Ha bizonytalan vagy, mit válassz, akkor jelentkezz pároddal a VAN GRAAF Allee ingyenes personal shopping szolgáltatására, ahol kollégáink segítenek megtalálni mindkettőtöknek a legmenőbb darabokat.

További inspirációkért pedig nézd meg a galériát!

