Szerelem
Hódítanak a pasztellszínek – mutatjuk a legsikkesebb ruhákat a tavaszi/nyári partikra
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál
Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.
Csillogj pasztellben! Ezek az ünnepi szettek most mindent visznek
Ha elegáns ruháról van szó, jöhetnek a szebbnél szebb pasztell árnyalatok! Az idei szezonban hódít a rózsaszín, a világoskék, a sárga, a halványzöld és a bézs – nemcsak a női, hanem a férfi divatban is.
Persze az is fontos, hogy a ruha anyaga is passzoljon az ünnepi hangulathoz.
A VAN GRAAF kínálatában akár madeira, csipke, tüll, áttetsző, csillogó, vagy éppen flitteres anyagból készült darabokat is találsz. Ha hosszú ruhát választanál, csempéssz bele egy kis rafinériát! Mit szólnál például egy merész oldal- vagy hátkivágáshoz, egy hosszú slicchez elöl a szoknyán? De jöhet egy cuki masni, virágok, vagy fodrok is, amelyek bájossá varázsolják a ruhádat – és persze Téged is.
White party alert! Ne maradj ki a buliból!
Jó hírünk van a fehér rajongóinak! A VAN GRAAF legfrissebb kínálatában a pasztellszínek mellett a fehér is hódít. Válaszd ki a kedvenced, és már indulhatsz is a white party-ba! Jöhet egy vagány, kétrészes mellény-nadrág szett? Ha pedig inkább egyberuhát szeretnél, válassz akár egy felül vállpántos, alul bő szoknyás modellt. Természetesen a férfiak sem maradhatnak ki a white partyból! A párod biztosan szuperül nézne ki ebben a duplagombolású, vékony csíkos öltönyben. Szerinted bevállalná?
Ne csak Te ragyogj – segíts a párodnak is megtalálni a legmenőbb szettet!
Vedd rá a párodat, hogy idén ő is válasszon világosabb, színesebb darabokat! Egy elegáns, pasztellszínű, háromrészes öltönyhöz jól passzol például egy csíkos ing, amihez mokaszint ajánlunk neki. Az ünnepi hatást csokornyakkendővel és díszzsebkendővel tudja fokozni. Ha pedig a lazább stílust kedveli, fehér pólót és sneakert vegyen fel az öltönyhöz!
Tökéletes páros? Legyetek stílusban is összhangban!
Szeretnéd mindenkinek megmutatni, hogy összetartoztok és hogy tökéletes köztetek a harmónia? Érkezzetek a partiba egymáshoz passzoló outfitben, és ünnepeljetek önfeledten a többiekkel. Ha bizonytalan vagy, mit válassz, akkor jelentkezz pároddal a VAN GRAAF Allee ingyenes personal shopping szolgáltatására, ahol kollégáink segítenek megtalálni mindkettőtöknek a legmenőbb darabokat.
Itt tudsz regisztrálni!
További inspirációkért pedig nézd meg a galériát!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod, mint hinnéd!
7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben
Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle
Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.
12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért
Az alábbi hírességek úgy döntöttek, levetkőznek a kamerák előtt, ráadásul ezt nem is egyetlen szerepben tették meg.