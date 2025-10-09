Henri Gonzo és a Papírsárkányok – Vízszemű Gyík

Második lemezét mutatja be idén a Henri Gonzo és a Papírsárkányok, klasszicizáló indie rock formáció. A zenekar harmadik évében maga mögött tudhat már egy tizennégy számos nagylemezt, több saját rendezésű klipet, teltházat a MÜPA-ban, és számos nagykoncertet országszerte fesztiválokon, sötét klubokban, de barlangban és templomban is...

A Papírsárkányok második lemeze, ami a Berg Records gondozásában jelenik meg, tovább mélyül a magyar nyelv szépségeiben, költészetből, képzőművészetből, illetve fizikai és spirituális utazásaiból merít inspirációt. Kalandozik a szoborparkokban, a folyó parton, a tengeren, a temetőben, az éjszakában, a múltban és jelenben. Törékeny de határozott, komoly és szórakozott, viszont mindig igényes és lelkiismeretes. Semmit sem bíz a véletlenre. Kristálytiszta logikával dolgoz ki minden - az avatatlan számára könnyen esetlegesnek tetsző - részletet. Próbára teszi a posztmodern ember füleit és figyelmét, kapcsolódási képességét, vagy talán éppen olyan élményt okoz amit ma már csak a régi jó antikváriumokban vélhetünk felfedezni.

A lemez dalai közt megjelenik Nemes-Nagy Ágnes, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc de még a kubai Nicolas Guillen nyomán írt költemény is. Ezúttal hangszerelése olykor dinamikusabb, máskor még inkább klasszicizáló mint az első dalcsokor, amelyről 2022-ben úgy írt a sajtó, hogy ’’Leginkább önmagára hasonlít...”

A zenekar frontembere, Henri az első lemezhez is rendezett már klipet a Tv Hangyák dalhoz, valamint Vadas Gézával live session filmet a farkaskövi barlanglakásokban. A második lemez korai előfutára pedig a Szobrokat Vittem A Hajón című dal volt, Nemes Nagy Ágnes verse nyomán, melyhez szintén a frontember és szűk baráti köre készítettek klipet a Lövőház utcai Gyöngy Presszóban valamint a Fészek klub kupolatermében:

Szintén Vadas Géza közreműködésével készített klipet a zenekar a második lemez egyik legdinamikusabb dalához a Szabó Lőrinc nyomán íródott Fecskefű Vére című dalhoz, amely a teljes lemezzel együtt Szeptember 12-én jelenik meg.

Ezáltal a Henri Gonzo és a Papírsárkányok most megjelenő Vízszemű Gyík albuma nem csak audió, de vizuális élménnyé is válik, teljessé téve az utazást, a zenei anyag pedig a digitális platformok mellett vinyl formában is elérhető lesz.