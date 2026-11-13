Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat

#black friday
#mosogatógép
#ajándékötletek
#forrólevegős sütő
#airfryer
#black november
#MediaMarkt
#elektromos felmosó
Promóció
Promóciók
2026. november 13.

Forrás: MediaMarkt

Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
A nap cikke

A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ

Jöhet egy kis nosztalgia?

Promóciók

Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat

Mit vegyünk annak, akinek úgy érezzük már mindene megvan? Egy elektronikai vagy háztartási gép elsőre talán nem tűnik sz...

Divat

Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait

A divat egyik legizgalmasabb fordulata, hogy ma már nem kell választanunk a kényelem és a stílus között. A sportos darab...

Promóciók

Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!

A bordó csizma hetek óta ott van a mentett képeid között, a fülesed már hazafelé lemerül, a robotporszívót pedig háromsz...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

Öt horrorregény azoknak, akik a romantikus fantasy után valami igazán sötétre vágynak

Előre szólunk, ha este kezded el olvasni ezeket a történeteket, utána jó eséllyel nem mered majd lekapcsolni a lámpádat hajnalban.

Olvasd el!

„Elvették az arcunkat, a hangunkat, az életünket” – Megrázó dokumentumfilm mutatja be az afgán nők mindennapi poklát

Nem tanulhatnak szabadon, nem dönthetnek a saját életükről, és sokan még az otthonukat sem hagyhatják el férfi kísérő nélkül.

Olvasd el!

10 sztár, aki elárulta, hány évesen veszítette el a szüzességét – van, aki 35 éves koráig várt

Néhány sztár mégis őszintén elárulta, hány éves volt, amikor először szexelt – és a válaszok között meglepően nagy különbségek vannak.

Olvasd el!

15 intő jel egy pasi szobájában, ami után jobb, ha kifordulsz a lakásból

Egy férfi szobája sokkal többet elárulhat róla, mint gondolnád.

Olvasd el!

Hűtlen sztárok: 8 híresség, aki felfedte, miért lépett félre

A hűtlenség Hollywoodban sem ritka, és bár a legtöbb sztár igyekszik elkerülni a kínos kérdéseket, akadnak olyanok, akik nyíltan beszéltek a félrelépésükről.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mit vegyünk annak, akinek úgy érezzük már mindene megvan? Egy elektronikai vagy háztartási gép elsőre talán nem tűnik személyes ajándéknak, pedig a megfelelően kiválasztott készülék valóban megkönnyítheti a mindennapokat. Érdemes először azt végig gondolni, milyen feladatok töltik ki az ajándékozott mindennapjait.

Szívesen főz? Gyakran készít kisebb adagokat, vagy örömmel próbál ki új recepteket? Fontos számára, hogy rendezett és tiszta legyen az otthona? A technológia nem kizárólag okostelefont, tabletet vagy okosórát jelenthet. Egy jól megválasztott háztartási készülék ugyanúgy segíthet abban, hogy kényelmesebbé váljon egy-egy rendszeresen végzett feladat.

Három praktikus ajándékötlet, ami megkönnyítheti a hétköznapokat

A mosogatógép már korántsem újdonság, így nem biztos, hogy előfordulhat, hogy egy ilyen eszközben gondolkodunk. Akik még nem rendelkeznek ilyen készülékkel, azoknak jelentős segítséget jelenthet, hiszen egy ismétlődő feladatot vesz át, ezáltal több idő marad a pihenésre, a családra vagy a hobbikra. Sokaknál a konyha átalakítása és az ezzel járó munkálatok, mint a bekötés visszatartó erő lehet, azonban egyre több kiskereskedőnél, köztük a MediaMarktnál is, igényelhető a termék mellé eszközbeüzemelés is. Azok számára, akiknek a helybéli adottságok nem tesznek lehetővé egy mosogatógép beszerelését, az alábbi ötletek remek alternatívát/inspirációként szolgálhatnak.

Az elektromos felmosók is egyre népszerűbbek a háztartásokban. Az állóporszívókhoz hasonló kialakításuknak köszönhetően egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik a takarítást: megkímélnek a hajolgatástól, a nehéz vödör cipelésétől és a felmosófej kicsavarásától. A kompaktabb kivitel természetesen kompromisszumokkal jár -ami főleg a víztartály méretében és az üzemidőben mutatkozik meg -, de az újabb modellek már 70 percet és kb. 120 négyzetméter feltakarítását ígérik egy bekapcsolásra.

A takarítás után a konyhában is elkél egy kis segítség. A harmadik kategóriát a forrólevegős sütők jelentik. Bár az airfryer már nem újdonság, a novemberi akciók jó alkalmat kínálnak arra, hogy akár egy olyan rokont is meglepjünk vele, aki magától még nem szánta rá magát a beszerzésére. Különösen annak lehet kedves ajándék, aki szeret főzni, szívesen kipróbál új ételeket, és rendszeresen készít kisebb adagokat, Egy ilyen készülék beszerzése hatalmas változást jelenthet a hétköznapokban, hiszen egy adag sült zöldséghez vagy néhány szelet húshoz így nem kell a nagy sütőt bekapcsolnia, és a legtöbb modellnél a takarítás is hamar megvan.

Black November

A Black November időszak sokak számára remek alkalom lehet egy olyan készülék beszerzésére, amely hosszú távon is hasznos része tud lenni a háztartásnak. A MediaMarkt a Black November időszakra egy napos leárazások helyett hetente változó akciókkal készül, így biztosítva a megfelelő választékot és egy olyan nyugodt vásárlási környezetet, ahol mindenki a saját tempójában hozhatja meg a döntéseket.

Az aktuális kedvezményeket >> ide kattintva éritek el.

Kép
forrás: MediaMarkt

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat

Mit vegyünk annak, akinek úgy érezzük már mindene megvan? Egy elektronikai vagy háztartási gép elsőre talán nem tűnik sz...

Divat

Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait

A divat egyik legizgalmasabb fordulata, hogy ma már nem kell választanunk a kényelem és a stílus között. A sportos darab...

Promóciók

Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!

A bordó csizma hetek óta ott van a mentett képeid között, a fülesed már hazafelé lemerül, a robotporszívót pedig háromsz...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Kult

A Szent Johanna gimi újraolvasva: Mennyi mindent látunk ma egészen másként?

Cortez titokzatossága, Reni szerelmi dilemmái és Kinga határozottsága is egészen más megvilágításba kerülhet, ha felnőttként térsz vissza a kedvenc könyves gimidbe.

Kép
Életmód

Tényleg szükséged van proteinre edzés után?

Ha edzés után már az öltözőben előkerül a fehérjeturmixod, mert félsz, hogy különben oda a kemény munka eredménye, van egy megnyugtató hírünk neked…

Kép
Életmód

Melyik kávé illik a személyiségedhez? Most kiderül!

Akár a nyugodt, romantikus pillanatokért rajongsz, akár állandóan pörögsz, a személyiségedhez is találhatsz egy tökéletesen passzoló kávét!

Kép
Szépség

5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon

Ha régóta szemezel egy ikonikus luxusparfümmel, most érdemes körülnézned, hiszen a JOY Napok alatt több csodás illatot is kedvezőbb áron szerezhetsz be.

Kép
Szépség

Mindenki ezt a 90-es évekbeli frizurát akarja: így kérd a fodrászodtól a Topanga frizurát

A 90-es évek dús, fényes, természetesen nőies haját neked is érdemes megismerned.

Kép
Sztárok

„Akár tíz órán át is összebújhatnánk” - Connor Storrie és Hudson Williams kapcsolata egészen különleges

A Heated Rivalry sztárjai a kamerákon kívül is egymásra találtak: a reggeli ölelésektől a spontán videóhívásokig rengeteg apróság árulkodik arról, mennyire fontosak egymásnak.