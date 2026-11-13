Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat

Szívesen főz? Gyakran készít kisebb adagokat, vagy örömmel próbál ki új recepteket? Fontos számára, hogy rendezett és tiszta legyen az otthona? A technológia nem kizárólag okostelefont, tabletet vagy okosórát jelenthet. Egy jól megválasztott háztartási készülék ugyanúgy segíthet abban, hogy kényelmesebbé váljon egy-egy rendszeresen végzett feladat.

Három praktikus ajándékötlet, ami megkönnyítheti a hétköznapokat

A mosogatógép már korántsem újdonság, így nem biztos, hogy előfordulhat, hogy egy ilyen eszközben gondolkodunk. Akik még nem rendelkeznek ilyen készülékkel, azoknak jelentős segítséget jelenthet, hiszen egy ismétlődő feladatot vesz át, ezáltal több idő marad a pihenésre, a családra vagy a hobbikra. Sokaknál a konyha átalakítása és az ezzel járó munkálatok, mint a bekötés visszatartó erő lehet, azonban egyre több kiskereskedőnél, köztük a MediaMarktnál is, igényelhető a termék mellé eszközbeüzemelés is. Azok számára, akiknek a helybéli adottságok nem tesznek lehetővé egy mosogatógép beszerelését, az alábbi ötletek remek alternatívát/inspirációként szolgálhatnak.

Az elektromos felmosók is egyre népszerűbbek a háztartásokban. Az állóporszívókhoz hasonló kialakításuknak köszönhetően egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik a takarítást: megkímélnek a hajolgatástól, a nehéz vödör cipelésétől és a felmosófej kicsavarásától. A kompaktabb kivitel természetesen kompromisszumokkal jár -ami főleg a víztartály méretében és az üzemidőben mutatkozik meg -, de az újabb modellek már 70 percet és kb. 120 négyzetméter feltakarítását ígérik egy bekapcsolásra.

A takarítás után a konyhában is elkél egy kis segítség. A harmadik kategóriát a forrólevegős sütők jelentik. Bár az airfryer már nem újdonság, a novemberi akciók jó alkalmat kínálnak arra, hogy akár egy olyan rokont is meglepjünk vele, aki magától még nem szánta rá magát a beszerzésére. Különösen annak lehet kedves ajándék, aki szeret főzni, szívesen kipróbál új ételeket, és rendszeresen készít kisebb adagokat, Egy ilyen készülék beszerzése hatalmas változást jelenthet a hétköznapokban, hiszen egy adag sült zöldséghez vagy néhány szelet húshoz így nem kell a nagy sütőt bekapcsolnia, és a legtöbb modellnél a takarítás is hamar megvan.

Black November

A Black November időszak sokak számára remek alkalom lehet egy olyan készülék beszerzésére, amely hosszú távon is hasznos része tud lenni a háztartásnak. A MediaMarkt a Black November időszakra egy napos leárazások helyett hetente változó akciókkal készül, így biztosítva a megfelelő választékot és egy olyan nyugodt vásárlási környezetet, ahol mindenki a saját tempójában hozhatja meg a döntéseket.

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forrás: MediaMarkt

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