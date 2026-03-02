Napi Horoszkóp
Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

2026. március 2.

Forrás: MVM Budapest Comic Con

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026
Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ területén megrendezésre kerülő esemény idén három kiemelt jótékonysági kezdeményezéssel is hozzájárul a társadalmi ügyek támogatásához. A rendezvény célja nem csupán a popkultúra és a közösségi élmények ünneplése, hanem az is, hogy partnereinkkel együttműködve valódi segítséget nyújtsunk a rászoruló gyermekeknek, és látogatóinkat a felelős adományozás irányába tereljük.

500 rászoruló gyermek élhet át különleges élményt

Egy régóta fennálló partnerség újabb mérföldköveként a Lounge Group támogatásával 500 magyar felső tagozatos diák vehet részt az idei rendezvényen. Emellett több budapesti gyermekotthonból is érkeznek csoportok, így a résztvevő gyermekek száma várhatóan a 700 főt is elérheti.

A Lounge Group kiemelten fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatáson túl kézzelfogható tettekkel is hozzájáruljon a hátrányos helyzetű gyermekek jóllétéhez – olyan módon, amely azonnal értéket teremt számukra, és tartós, pozitív hatást hagy maga után. Ennek jegyében a helyszínen a cégcsoport munkatársai is jelen lesznek, és a program során személyesen kísérik a gyerekeket, tehermentesítve ezzel az oktatókat, hogy a nap valóban közös, felszabadult élménnyé váljon.

Jótékonysági tombola a Heromaker Team szervezésében

A Heromaker Team és partnerei egy különleges, nagyszabású jótékonysági tombolát szerveznek a rendezvény látogatóinak. A nyereményjáték keretében a résztvevők értékes filmes relikviákat, szobrokat, képregényeket, valamint sztárok által dedikált ereklyéket nyerhetnek.

A tombolán kizárólag azok vehetnek részt, akik a helyszínen kihelyezett online terminálokon keresztül vásárolnak jótékonysági jegyet.

A befolyt összeget a szervezők teljes egészében a Heim Pál Gyermekkórház
Fejlesztéséért Alapítvány és a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány támogatására
fordítják. A kezdeményezés célja, hogy a rajongás ereje kézzelfogható segítséggé váljon.

Kép
forrás: MVM Budapest Comic Con

Összefogás Felker Patrikért – dedikálások bevételéből kerekesszék

A rendezvényen fellépő képregényalkotó vendégek és magyar színészek dedikálásaiból származó bevételeket az MVM Budapest Comic Con szervezőcsapata Felker Patrik támogatására fordítja, amelynek keretében egy új, korszerű, az ő egyéni igényeinek megfelelő, összecsukható kerekesszék beszerzését valósítjuk meg. Patrik a rendezvény lelkes rajongója, aki Star Wars tematikájú cosplay jelmezek készítőjeként is ismert; három évvel ezelőtt egy ritka neurológiai betegség következtében mellkastól lefelé lebénult, így mindennapi közlekedéséhez
elengedhetetlen egy megfelelően kialakított, mobilis eszköz.

A kezdeményezés részeként a magyar színészek dedikálásai után 2000 forintos támogatást kérünk a látogatóktól, a képregényes vendégek dedikálásaiból befolyt összeget pedig teljes egészében erre a célra fordítjuk. Az eszköz megvásárlásához még hiányzó összeget a szervezők fogják biztosítani annak érdekében, hogy Patrik számára mielőbb elérhetővé váljon az életminőségét jelentősen javító új kerekesszék.

Közösség, élmény, felelősség

Az MVM Budapest Comic Con 2026 szervezői hisznek abban, hogy a popkultúra közössége nemcsak élményeket teremt, hanem képes valódi társadalmi értéket is létrehozni.

A 2026-os esemény így nemcsak a filmek, sorozatok, képregények és cosplay ünnepe lesz, hanem az összefogásé és a segítségnyújtásé is. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendezvény szervezői a fent ismertetett három kezdeményezésen túl egyéb jótékonysági aktivitást nem támogatnak; erre külön is felhívjuk a figyelmet, mivel a rendezvény környezetében időről időre megjelenhetnek olyan csalók, akik valótlan alapítványi gyűjtésekre hivatkozva próbálnak adományokat szerezni, ezért kérjük a látogatókat, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el.

