Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

500 rászoruló gyermek élhet át különleges élményt
Egy régóta fennálló partnerség újabb mérföldköveként a Lounge Group támogatásával 500 magyar felső tagozatos diák vehet részt az idei rendezvényen. Emellett több budapesti gyermekotthonból is érkeznek csoportok, így a résztvevő gyermekek száma várhatóan a 700 főt is elérheti.
A Lounge Group kiemelten fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatáson túl kézzelfogható tettekkel is hozzájáruljon a hátrányos helyzetű gyermekek jóllétéhez – olyan módon, amely azonnal értéket teremt számukra, és tartós, pozitív hatást hagy maga után. Ennek jegyében a helyszínen a cégcsoport munkatársai is jelen lesznek, és a program során személyesen kísérik a gyerekeket, tehermentesítve ezzel az oktatókat, hogy a nap valóban közös, felszabadult élménnyé váljon.
Jótékonysági tombola a Heromaker Team szervezésében
A Heromaker Team és partnerei egy különleges, nagyszabású jótékonysági tombolát szerveznek a rendezvény látogatóinak. A nyereményjáték keretében a résztvevők értékes filmes relikviákat, szobrokat, képregényeket, valamint sztárok által dedikált ereklyéket nyerhetnek.
A tombolán kizárólag azok vehetnek részt, akik a helyszínen kihelyezett online terminálokon keresztül vásárolnak jótékonysági jegyet.
A befolyt összeget a szervezők teljes egészében a Heim Pál Gyermekkórház
Fejlesztéséért Alapítvány és a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány támogatására
fordítják. A kezdeményezés célja, hogy a rajongás ereje kézzelfogható segítséggé váljon.
Összefogás Felker Patrikért – dedikálások bevételéből kerekesszék
A rendezvényen fellépő képregényalkotó vendégek és magyar színészek dedikálásaiból származó bevételeket az MVM Budapest Comic Con szervezőcsapata Felker Patrik támogatására fordítja, amelynek keretében egy új, korszerű, az ő egyéni igényeinek megfelelő, összecsukható kerekesszék beszerzését valósítjuk meg. Patrik a rendezvény lelkes rajongója, aki Star Wars tematikájú cosplay jelmezek készítőjeként is ismert; három évvel ezelőtt egy ritka neurológiai betegség következtében mellkastól lefelé lebénult, így mindennapi közlekedéséhez
elengedhetetlen egy megfelelően kialakított, mobilis eszköz.
A kezdeményezés részeként a magyar színészek dedikálásai után 2000 forintos támogatást kérünk a látogatóktól, a képregényes vendégek dedikálásaiból befolyt összeget pedig teljes egészében erre a célra fordítjuk. Az eszköz megvásárlásához még hiányzó összeget a szervezők fogják biztosítani annak érdekében, hogy Patrik számára mielőbb elérhetővé váljon az életminőségét jelentősen javító új kerekesszék.
Közösség, élmény, felelősség
Az MVM Budapest Comic Con 2026 szervezői hisznek abban, hogy a popkultúra közössége nemcsak élményeket teremt, hanem képes valódi társadalmi értéket is létrehozni.
A 2026-os esemény így nemcsak a filmek, sorozatok, képregények és cosplay ünnepe lesz, hanem az összefogásé és a segítségnyújtásé is. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendezvény szervezői a fent ismertetett három kezdeményezésen túl egyéb jótékonysági aktivitást nem támogatnak; erre külön is felhívjuk a figyelmet, mivel a rendezvény környezetében időről időre megjelenhetnek olyan csalók, akik valótlan alapítványi gyűjtésekre hivatkozva próbálnak adományokat szerezni, ezért kérjük a látogatókat, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el.
