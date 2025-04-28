Horoszkóp
Hamarosan itt a vakáció: milyen útipatikát vigyünk magunkkal a nyaralásra?

#OTP Egészségpénztár
#Útipatika
#OTP Egészségkártya
Promóció
Promóciók
2025. április 28.

Forrás: OTP Egészségpénztár

Hamarosan itt a vakáció: milyen útipatikát vigyünk magunkkal a nyaralásra?
A nap cikke

10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál

A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Olvasd el!

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Olvasd el!

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Olvasd el!

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

Olvasd el!

15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!

A nyár közeledtével elindul az utazási szezon, egyre többen indulnak hosszabb-rövidebb utazásra. A gondtalan pihenéshez fontos, hogy ne csak a ruhákat vagy a strandfelszerelést pakoljuk be, hanem gondoskodjunk az egészségünkről is. Sorra vettük, mit érdemes magunkkal vinni, és azt is megmutatjuk, milyen kedvezményeket használhatunk ki ezek beszerzésekor.

Útipatika okosan – használjuk ki a kedvezményeket az OTP Egészségpénztárral!

Az útipatika listához 5+1 tipp:

Utazhatunk egyedül, a szerelmünkkel, a családunkkal, kisgyerekekkel, vagy akár nagyobb baráti társasággal. Vannak alapvető termékek, amiket jobb, ha nem hagyunk otthon. A legnagyobb körültekintés mellett is bármikor szükségünk lehet alapvető gyógyszerekre, sebtapaszokra, kenőcsökre, és sokkal egyszerűbb, ha nem a nyaraláson töltjük az időt azzal, hogy beszerezzük ezeket.

Krónikus betegségek gyógyszerei: ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, például vérnyomáscsökkentőt vagy cukorbetegség elleni orvosságot, akkor azt mindenképpen vigyünk magunkkal és fontos, hogy elegendő mennyiség is kell az utazás teljes időtartamára.

Fájdalom- és lázcsillapítók: ezekre számos esetben szükség lehet egy-egy nyaralás során, legyen szó fejfájás, izomfájdalom vagy láz enyhítéséről.

Gyomorproblémákra, allergia ellen: főleg külföldi nyaralás során számtalan új inger érheti a szervezetünket. Érdemes felkészülni megfelelő gyógyszerrel a hasmenés, székrekedés vagy gyomorégés kezelésére, illetve antihisztaminnal az allergiás reakciókra.

Sebkezelés, fertőtlenítés: kötszerek, sebtapaszok, fertőtlenítőszerek és égési sérülésekre való kenőcsök mind hasznosak lehetnek kisebb balesetek esetén.

Rovarcsípések és napvédelem: rovarriasztók, csípés utáni hűsítő krémek és naptej elengedhetetlenek a nyári utazásokhoz.

+1

Utazási betegségek elleni gyógyszer: Hajókirándulás, buszos szerpentin utak esetén igazi megmentő.

Kép
forrás: OTP Egészségpénztár

Az egészségpénztárak segítségével, például OTP Egészségkártyával fizetve ezeket a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket is könnyedén beszerezhetjük. Az egészségpénztári befizetések után pedig igénybe vehetjük a 20% adó-visszatérítést (évente akár 150 ezer forintot!), szóval megéri egészségpénztári számláról fizetni az említett termékeket. Az egészségpénztárak által fedezett szolgáltatások közé tartoznak a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, mint például fájdalomcsillapítók, allergia elleni szerek, gyomor- és bélrendszeri problémák gyógyszerei, de a gyógyászati segédeszközök is, mint a vérnyomásmérő, lázmérő, kötszerek, tapaszok, csecsemőápolási termékek (törlőkendő, pelenka, cumi, cumisüveg, anyatejgyűjtő zacskó, naptej, fürdető, fültisztító stb.). Sőt, kevesen tudják, de például egészségvédelmi céllal, orvosi javaslatra lehet napszemüveg vásárlására is fordítani az OTP Egészségpénztári megtakarítást. A napszemüveg pedig alapkellékünk a nyári időszakban.

AJÁNDÉK!

A következő JOY-napok (május 8-11.) alkalmából pedig a vonatkozó kupon beváltásával új OTP Egészségpénztári számla nyitásakor díjmentesen kaphatod meg az OTP Egészségkártyádat.

Ismerd meg az OTP Egészségpénztár előnyeit!
Részletekért kattints >> ide!

Vedd igénybe az OTP Egészségpénztár JOY-napok kupon kedvezményét!
Részletek >> ide kattintva!

Szépség

Életmód

Önismeret

Promóciók

Promóciók

Promóciók

Életmód

Promóciók

Életmód

9 film, amit a tesztvetítés után durván átdolgoztak

Hogy mikor van teljesen készen egy film? Talán nem akkor, amikor gondolnád.

Életmód

7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig

Novemberben már kezd megfogyatkozni a helyben termelt, szezonális gyümölcsök kínálata, ezért az alma ilyenkor igazi aduász tud lenni. Ugyan már korábban leszedték a fáról, ám sok fajtája hosszú ideig eltartható, ezért télbe nyúlóan fogyasztható – és nemcsak nyersen, hanem különféle ételekben is. Íme egy kosárnyi almás recept, amelyek a család kedvencei lesznek.

Életmód

11 karácsonyi románc, amitől még a legnagyobb Grincsek is ünnepi hangulatba jönnek

A december, az advent a LELASSÍTÁSRÓL szól, amire tökéletes lehetőség az, ha elmerülsz egy szívmelengető ünnepi love storyban. Ajánlunk neked párat!

Önismeret

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Önismeret

Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Életmód

10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál

A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.