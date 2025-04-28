Szépség
Hamarosan itt a vakáció: milyen útipatikát vigyünk magunkkal a nyaralásra?
Forrás: OTP Egészségpénztár
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket
A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
Útipatika okosan – használjuk ki a kedvezményeket az OTP Egészségpénztárral!
Az útipatika listához 5+1 tipp:
Utazhatunk egyedül, a szerelmünkkel, a családunkkal, kisgyerekekkel, vagy akár nagyobb baráti társasággal. Vannak alapvető termékek, amiket jobb, ha nem hagyunk otthon. A legnagyobb körültekintés mellett is bármikor szükségünk lehet alapvető gyógyszerekre, sebtapaszokra, kenőcsökre, és sokkal egyszerűbb, ha nem a nyaraláson töltjük az időt azzal, hogy beszerezzük ezeket.
Krónikus betegségek gyógyszerei: ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, például vérnyomáscsökkentőt vagy cukorbetegség elleni orvosságot, akkor azt mindenképpen vigyünk magunkkal és fontos, hogy elegendő mennyiség is kell az utazás teljes időtartamára.
Fájdalom- és lázcsillapítók: ezekre számos esetben szükség lehet egy-egy nyaralás során, legyen szó fejfájás, izomfájdalom vagy láz enyhítéséről.
Gyomorproblémákra, allergia ellen: főleg külföldi nyaralás során számtalan új inger érheti a szervezetünket. Érdemes felkészülni megfelelő gyógyszerrel a hasmenés, székrekedés vagy gyomorégés kezelésére, illetve antihisztaminnal az allergiás reakciókra.
Sebkezelés, fertőtlenítés: kötszerek, sebtapaszok, fertőtlenítőszerek és égési sérülésekre való kenőcsök mind hasznosak lehetnek kisebb balesetek esetén.
Rovarcsípések és napvédelem: rovarriasztók, csípés utáni hűsítő krémek és naptej elengedhetetlenek a nyári utazásokhoz.
+1
Utazási betegségek elleni gyógyszer: Hajókirándulás, buszos szerpentin utak esetén igazi megmentő.
Az egészségpénztárak segítségével, például OTP Egészségkártyával fizetve ezeket a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket is könnyedén beszerezhetjük. Az egészségpénztári befizetések után pedig igénybe vehetjük a 20% adó-visszatérítést (évente akár 150 ezer forintot!), szóval megéri egészségpénztári számláról fizetni az említett termékeket. Az egészségpénztárak által fedezett szolgáltatások közé tartoznak a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, mint például fájdalomcsillapítók, allergia elleni szerek, gyomor- és bélrendszeri problémák gyógyszerei, de a gyógyászati segédeszközök is, mint a vérnyomásmérő, lázmérő, kötszerek, tapaszok, csecsemőápolási termékek (törlőkendő, pelenka, cumi, cumisüveg, anyatejgyűjtő zacskó, naptej, fürdető, fültisztító stb.). Sőt, kevesen tudják, de például egészségvédelmi céllal, orvosi javaslatra lehet napszemüveg vásárlására is fordítani az OTP Egészségpénztári megtakarítást. A napszemüveg pedig alapkellékünk a nyári időszakban.
AJÁNDÉK!
A következő JOY-napok (május 8-11.) alkalmából pedig a vonatkozó kupon beváltásával új OTP Egészségpénztári számla nyitásakor díjmentesen kaphatod meg az OTP Egészségkártyádat.
Ismerd meg az OTP Egészségpénztár előnyeit!
Részletekért kattints >> ide!
Vedd igénybe az OTP Egészségpénztár JOY-napok kupon kedvezményét!
Részletek >> ide kattintva!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
9 film, amit a tesztvetítés után durván átdolgoztak
Hogy mikor van teljesen készen egy film? Talán nem akkor, amikor gondolnád.
7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig
Novemberben már kezd megfogyatkozni a helyben termelt, szezonális gyümölcsök kínálata, ezért az alma ilyenkor igazi aduász tud lenni. Ugyan már korábban leszedték a fáról, ám sok fajtája hosszú ideig eltartható, ezért télbe nyúlóan fogyasztható – és nemcsak nyersen, hanem különféle ételekben is. Íme egy kosárnyi almás recept, amelyek a család kedvencei lesznek.
11 karácsonyi románc, amitől még a legnagyobb Grincsek is ünnepi hangulatba jönnek
A december, az advent a LELASSÍTÁSRÓL szól, amire tökéletes lehetőség az, ha elmerülsz egy szívmelengető ünnepi love storyban. Ajánlunk neked párat!
Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket
A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.