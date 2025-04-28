Hamarosan itt a vakáció: milyen útipatikát vigyünk magunkkal a nyaralásra?

Útipatika okosan – használjuk ki a kedvezményeket az OTP Egészségpénztárral!



Az útipatika listához 5+1 tipp:

Utazhatunk egyedül, a szerelmünkkel, a családunkkal, kisgyerekekkel, vagy akár nagyobb baráti társasággal. Vannak alapvető termékek, amiket jobb, ha nem hagyunk otthon. A legnagyobb körültekintés mellett is bármikor szükségünk lehet alapvető gyógyszerekre, sebtapaszokra, kenőcsökre, és sokkal egyszerűbb, ha nem a nyaraláson töltjük az időt azzal, hogy beszerezzük ezeket.

Krónikus betegségek gyógyszerei: ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, például vérnyomáscsökkentőt vagy cukorbetegség elleni orvosságot, akkor azt mindenképpen vigyünk magunkkal és fontos, hogy elegendő mennyiség is kell az utazás teljes időtartamára.

Fájdalom- és lázcsillapítók: ezekre számos esetben szükség lehet egy-egy nyaralás során, legyen szó fejfájás, izomfájdalom vagy láz enyhítéséről.

Gyomorproblémákra, allergia ellen: főleg külföldi nyaralás során számtalan új inger érheti a szervezetünket. Érdemes felkészülni megfelelő gyógyszerrel a hasmenés, székrekedés vagy gyomorégés kezelésére, illetve antihisztaminnal az allergiás reakciókra.

Sebkezelés, fertőtlenítés: kötszerek, sebtapaszok, fertőtlenítőszerek és égési sérülésekre való kenőcsök mind hasznosak lehetnek kisebb balesetek esetén.

Rovarcsípések és napvédelem: rovarriasztók, csípés utáni hűsítő krémek és naptej elengedhetetlenek a nyári utazásokhoz.

+1

Utazási betegségek elleni gyógyszer: Hajókirándulás, buszos szerpentin utak esetén igazi megmentő.

forrás: OTP Egészségpénztár

Az egészségpénztárak segítségével, például OTP Egészségkártyával fizetve ezeket a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket is könnyedén beszerezhetjük. Az egészségpénztári befizetések után pedig igénybe vehetjük a 20% adó-visszatérítést (évente akár 150 ezer forintot!), szóval megéri egészségpénztári számláról fizetni az említett termékeket. Az egészségpénztárak által fedezett szolgáltatások közé tartoznak a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, mint például fájdalomcsillapítók, allergia elleni szerek, gyomor- és bélrendszeri problémák gyógyszerei, de a gyógyászati segédeszközök is, mint a vérnyomásmérő, lázmérő, kötszerek, tapaszok, csecsemőápolási termékek (törlőkendő, pelenka, cumi, cumisüveg, anyatejgyűjtő zacskó, naptej, fürdető, fültisztító stb.). Sőt, kevesen tudják, de például egészségvédelmi céllal, orvosi javaslatra lehet napszemüveg vásárlására is fordítani az OTP Egészségpénztári megtakarítást. A napszemüveg pedig alapkellékünk a nyári időszakban.

