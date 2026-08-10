Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Chery autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról.

A Grandevú célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatos műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők.

A színpadon többek között az Apacuka Zenekar, Brandnyúl, valamint a Kabóca és Majorka Bábszínház szórakoztatja majd a családokat, emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt.

A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak: a Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival.

A regisztrálók között kisorsolásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8.

Ahogy lemegy a nap, a főszerep a nagyszínpadé lesz. Az esti koncertprogramban Magyarország meghatározó előadói gondoskodnak a hangulatról: színpadra lép a Follow The Flow, a VALMAR, valamint Bereczki Zoltán, akik ismert slágereikkel zárják a családi napot.

A Grandevú Családi Nap nem csupán egy rendezvény, hanem egy egész napos közösségi élmény, ahol az autózás iránti szenvedély, a családi kikapcsolódás és a minőségi szórakozás találkozik. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak szeptember 6-án a Városháza Parkban, hogy együtt élvezhessék Budapest egyik legizgalmasabb őszi, ingyenes családi eseményét.