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Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

#Nissan
#Chery
#nagykoncertek
#Grandevú Családi Nap
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2026. augusztus 10.

Forrás: Grandevu2026.hu

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak
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Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zene rajongóinak egyaránt.

A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Chery autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról.

A Grandevú célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatos műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők.

A színpadon többek között az Apacuka Zenekar, Brandnyúl, valamint a Kabóca és Majorka Bábszínház szórakoztatja majd a családokat, emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt.

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forrás: Grandevu2026.hu

A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak: a Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival.

A regisztrálók között kisorsolásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8.

Ahogy lemegy a nap, a főszerep a nagyszínpadé lesz. Az esti koncertprogramban Magyarország meghatározó előadói gondoskodnak a hangulatról: színpadra lép a Follow The Flow, a VALMAR, valamint Bereczki Zoltán, akik ismert slágereikkel zárják a családi napot.

Kép
forrás: Grandevu2026.hu

A Grandevú Családi Nap nem csupán egy rendezvény, hanem egy egész napos közösségi élmény, ahol az autózás iránti szenvedély, a családi kikapcsolódás és a minőségi szórakozás találkozik. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak szeptember 6-án a Városháza Parkban, hogy együtt élvezhessék Budapest egyik legizgalmasabb őszi, ingyenes családi eseményét.

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