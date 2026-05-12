Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Ha van esemény, ami az elmúlt években stabilan felkerült a budapesti nyári bakancslistára, az a Gin Market. A fesztivál különlegessége, hogy évről évre a Gin világnapja köré szerveződik, és 2026-ban már az 5. alkalommal várja a látogatókat június 12–13-án, a belvárosi Városháza Parkban, ahol a vendégpárlat a rum és a tequilla.

A belépő ráadásul többet ad, mint gondolnád: egy kóstolópohár, három kóstoló és ingyenes masterclass előadások is járnak hozzá, ahol szakértők mesélnek az italok világáról. Közben a város egyik legjobb hangulatú szabadtéri helyszínén élvezheted a nyári estét, street food fogásokkal, barátokkal és egy olyan atmoszférával, ami egyszerre fesztivál és közösségi élmény.

Idén egy különleges programmal is bővül a fesztivál: június 13-án kerül sor azElefánt Nagydíj díjátadójára, ahol kiderül, mely vendéglátóhelyek lettek a közönségszavazás alapján a legnépszerűbbek.

A zenei program idén is kellemes kísérője lesz az eseménynek: pénteken a Dynamite Dudes, szombaton Rakonczai Imre koncertje és Makszim DJ szettjei várják a vendégeket.

A Gin Market mára nemcsak egy rendezvény, hanem egy találkozási pont: itt a vendégek és a márkák, sőt a szakma szereplői is közelebb kerülnek egymáshoz. Ez az a hely, ahol könnyedén beszélgetésbe elegyedhetsz, új kedvenceket fedezhetsz fel, és egyszerűen csak jól érezheted magad.

📅 2026. június 12–13.

📍 Városháza Park, Budapest V. kerület

🎟️ Jegyek: www.ginmarket.hu