Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
Ha van esemény, ami az elmúlt években stabilan felkerült a budapesti nyári bakancslistára, az a Gin Market. A fesztivál különlegessége, hogy évről évre a Gin világnapja köré szerveződik, és 2026-ban már az 5. alkalommal várja a látogatókat június 12–13-án, a belvárosi Városháza Parkban, ahol a vendégpárlat a rum és a tequilla.
A belépő ráadásul többet ad, mint gondolnád: egy kóstolópohár, három kóstoló és ingyenes masterclass előadások is járnak hozzá, ahol szakértők mesélnek az italok világáról. Közben a város egyik legjobb hangulatú szabadtéri helyszínén élvezheted a nyári estét, street food fogásokkal, barátokkal és egy olyan atmoszférával, ami egyszerre fesztivál és közösségi élmény.
Idén egy különleges programmal is bővül a fesztivál: június 13-án kerül sor azElefánt Nagydíj díjátadójára, ahol kiderül, mely vendéglátóhelyek lettek a közönségszavazás alapján a legnépszerűbbek.
A zenei program idén is kellemes kísérője lesz az eseménynek: pénteken a Dynamite Dudes, szombaton Rakonczai Imre koncertje és Makszim DJ szettjei várják a vendégeket.
A Gin Market mára nemcsak egy rendezvény, hanem egy találkozási pont: itt a vendégek és a márkák, sőt a szakma szereplői is közelebb kerülnek egymáshoz. Ez az a hely, ahol könnyedén beszélgetésbe elegyedhetsz, új kedvenceket fedezhetsz fel, és egyszerűen csak jól érezheted magad.
Tipp: Szerezd meg kedvezményesen a belépőd Joy-kuponnal! Egészen június 7-ig beváltható!
📅 2026. június 12–13.
📍 Városháza Park, Budapest V. kerület
🎟️ Jegyek:www.ginmarket.hu
