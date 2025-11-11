Horoszkóp
Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

2025. november 11.

Forrás: GAP

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon
Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. november 15-től kereshetik fel az új GAP üzletet a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon, mely 287m² eladótérrel várja őket. Ez egy újabb mérföldkő a márka dinamikus közép- és kelet-európai terjeszkedésében.

A vásárlók széles kínálatból, női-, férfi-, gyermekruházat és kiegészítők közül válogathatnak, melyek a GAP modern, laza stílusát képviselik. Azt a stílust, mely világszerte generációkat inspirál. Az ünnepélyes megnyitó alkalmából a GAP különleges ajánlattal várja vásárlóit: 20% kedvezményt biztosít az egész kollekcióra a nyitási napokon.

Kép
forrás: GAP

Minden egyes új üzletnyitás a GAP hosszútávú növekedési stratégiáját erősíti, valamint elkötelezettségünket tanúsítja amellett, hogy a márkát a régióban még szélesebb körben tegyük elérhetővé. Budapest, mint Közép-Európa egyik divatközpontja, fontos szerepet játszik folyamatos fejlődésünkben.

- mondta Martin Pavlicek, Marketing Manager, GAP.
Kép
forrás: GAP

