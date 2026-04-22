Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte
Az agyunk nem maratonfutó
Az emberi figyelem nem lineáris. A kutatások szerint a koncentráció hullámokban működik: egy idő után természetes módon csökken, különösen akkor, ha hosszú ideig ülünk egy helyben, folyamatos információáradatban.
„A szakmában nagyon sok emberrel dolgoztam, a munkahelyi fáradságot, stresszt, monoton munkafolyamatokat minden ember másként tudja kezelni, más megoldás válik be” – mondta Dénes Rajmund Roland, HR szakértő, a Humán Centrum vezetője. Hozzátette: „az irodai mindennapokban gyakran olyan apró szokások segítenek átbillenteni a figyelmet, amelyek alig vesznek igénybe időt. Van, aki egy pár perces sétával tisztítja ki a fejét, sokan pedig egyszerűen csak kinéznek az ablakon vagy végiggörgetik a telefonjukat”.
Felejtsük el a cigiszünetet, itt a füst nélküli mikroszünet
A dohányzás sokak számára egyfajta rövid pihenőt jelenthet a nap folyamán, ugyanakkor a cigarettázás számos káros hatással jár együtt. Sőt, az értékes szüneteket egy káros szenvedély miatti állandó kijárkálás viheti el. Alternatív megoldás lehet a dohánymentes nikotinpárna, ugyanis használata nem jár füsttel, így nem zavarja a környezetet és a dohányfüstben lévő káros anyagok is elkerülhetőek. Ilyenkor nem szükséges felkeresni a dohányzásra kijelölt helyet sem, így a mikroszünetet számtalan egyéb módon lehet eltölteni, de akár egy hosszabb megbeszélés alatt is gyors megoldás lehet, ha végképp nincs idő megállni. Fontos azonban kiemelni, hogy ezek a termékek is nikotint tartalmaznak, amely függőséget okot, ezért használatuk kockázattal jár. A legkedvezőbb megoldás az, ha a dohányzást és az egyéb nikotintartalmú alternatív termékek használatát is elhagyjuk, és más módokon támogatjuk a fókusz visszanyerését.
A hatékonyság új logikája
„A produktivitásról sokáig úgy gondoltuk, hogy a megszakítás nélküli munkából születik. Ma már egyre több szakértő látja úgy, hogy a teljesítmény sokkal inkább a ritmuson múlik: azon, hogy mikor tudunk fókuszálni, és mikor adunk magunknak néhány perc újratöltést” – teszi hozzá a HR szakértő. A mikroszünetek ezért nem a munka ellenségei. Sokkal inkább azok a kis „reset gombok”, amelyek segítenek abban, hogy a következő meeting, feladat vagy döntés már ismét tiszta fejjel történjen.
A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogasd meg az égéshelyett.hu oldalt!
