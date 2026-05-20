Élesítsd a fókuszt! – Magyarországon is elérhető a FRISS, a kategóriateremtő koffeinpárna

Ennek megfelelően a fókusz és a mentális jelenlét az egyik legértékesebb erőforrásunkká vált – mégis egyre nehezebb kizárni a zajt és valóban összpontosítani. Erre a kihívásra kínál újgenerációs, tudományos alapokra épülő megoldást a FRISS, amely új megközelítést kínál a tiszta energia és az éles fókusz megtartásához.

Az amerikai-magyar gyökerekkel rendelkező innováció szakít a hagyományos koffeinforrásokkal, és egy diszkrét, hatékonyabb alternatívát nyújt a csúcsteljesítményhez.

Tisztább energia, mellékhatások nélkül

A FRISS küldetése, hogy kevésbé körülményes alternatívát kínáljon a koffeinbevitelre. Míg a hagyományos megoldások gyakran zizegéssel, egyenetlen energiaszinttel vagy hirtelen napközbeni bezuhanással járnak, a FRISS színtiszta koffeint biztosít. A technológia célja, hogy segítsen kizárni a zajt, és tartós, tiszta fókuszt biztosítson a legfontosabb pillanatokban.

Tudományos alapok: A FRISS az „újgenerációs koffein”, amelyet a hatékonyság és a biztonság jegyében, tudományos alapokon alkottak meg.

A FRISS az „újgenerációs koffein”, amelyet a hatékonyság és a biztonság jegyében, tudományos alapokon alkottak meg. Intuitív használat: A felső ajak és íny közé helyezhető formátumnak köszönhetően a koffeinbevitel diszkrét marad, így a FRISS számos helyzetben – munkában, utazás közben vagy sportolás alatt is – egyszerűen alkalmazható.

A felső ajak és íny közé helyezhető formátumnak köszönhetően a koffeinbevitel diszkrét marad, így a FRISS számos helyzetben – munkában, utazás közben vagy sportolás alatt is – egyszerűen alkalmazható. Pontos adagolás: Minden egyes párna színtiszta koffeint tartalmaz (kétféle koffeintartalommal kapható, 50 mg és 75 mg), amely segít gyorsan fókusz-üzemmódba kapcsolni, hogy a felhasználó a legtöbbet hozhassa ki magából.

Minden egyes párna színtiszta koffeint tartalmaz (kétféle koffeintartalommal kapható, 50 mg és 75 mg), amely segít gyorsan fókusz-üzemmódba kapcsolni, hogy a felhasználó a legtöbbet hozhassa ki magából. Bizonyítottan minőségi: Az első nemzetközi doppingellenes tanúsítvánnyal rendelkező és harmadik fél által tesztelt koffeintasakos márkaként a FRISS új szintet hoz a bizalom, a szigorúság és a legitimitás terén a teljesítményfokozásban.

A cég alapítója, Sánta Ábel, idegtudományi tanulmányokat végzett, valamint a filmes világban is kipróbálta magát, ami alapjaiban határozza meg a márka DNS-ét. A FRISS a kutatás és a kreatív iparági megközelítés metszéspontján született, hogy segítsen a felhasználóknak élesíteni mentális fókuszukat egy ingerekkel teli világban.

A FRISS nem csupán a koffeinről szól, hanem arról, hogy aktiváljuk a bennünk szunnyadó potenciált, kizárjuk a zajt, és valóban jelen legyünk azokban a helyzetekben, amikor a legtöbbet akarjuk kihozni magunkból – mutat rá az alapító. Sánta Ábel szerint egyre erősebb igény mutatkozik a tudatosabb megoldásokra: „Látjuk a változást abban, ahogyan az emberek a teljesítményhez viszonyulnak. Ma már tisztább, célzottabb és kompromisszumoktól mentes eszközöket keresnek az energiájuk menedzseléséhez.

A márka gyorsan terjed a sport- és teljesítményközpontú piacon. A FRISS jelenleg olyan partnerekkel működik együtt, mint a Ferrari által támogatott AF Corse USA hosszútávú versenyző csapat, vagy a hatszoros olimpiai aranyérmes úszó, Ryan Lochte. Ezek az együttműködések is megerősítik a márka szerepét a csúcsteljesítményhez szükséges tiszta fókusz támogatásában.

A FRISS koffeinpárnák ötféle ízben már elérhetőek a kijelölt üzletekben és online.