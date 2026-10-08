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Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

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#csiklóizgató
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#Satisfyer Pro 2 Gen2
Kamilla
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2026. október 8.

Forrás: unsplash

orgazmus, csiklóizgató
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Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben is tesztelték.
A cikk támogatója a Vágyaim.hu.

A női gyönyör szerencsére egyre kevésbé tabu, és ebben a felnőtt játékoknak is komoly szerepük van. A léghullámos csiklóizgatók az elmúlt évek nagy kedvencei lettek, a Satisfyer Pro 2 Gen2 pedig a Vágyaim.hu vásárlóinak véleményei alapján is sokaknál betalált.

Nem egyszerűen egy újabb kütyüről van szó: a pulzáló léghullámok közvetlen dörzsölés nélkül stimulálják a csiklót, az intenzitás pedig több fokozatban állítható. A kommentek között akad, aki röviden csak annyit ír róla, hogy „imádom”, mások azt emelik ki, milyen gyorsan és intenzíven képes eljuttatni őket a csúcsra.

Satisfyer Pro 2 Gen2
forrás: vágyaim.hu
Satisfyer Pro 2 Gen2

A videóban megnézzük, mit írnak róla azok, akik már kipróbálták, és kiderül, miért gondoljuk úgy, hogy ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel. Ha pedig te is kipróbálnád, a JOY20 kuponkóddal 20% kedvezményt kapsz a Vágyaim.hu webshopban. A részleteket a videó leírásában találod.

Íme a videó:

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Sőt! Több millió nő kedvenc léghullámos stimulátora új szintre lépett: megérkezett a Satisfyer Pro 2 4. generációja, két új színben.

Mit tud az új generáció?
- Pleasure Air technológia a gyengéd, érintés nélküli stimulációért
- 4 cserélhető fej a személyre szabható élményért
- 3 motor: léghullám- és vibrációs funkciók külön vagy kombinálva
- Appvezérlés a még több beállítási lehetőségért

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