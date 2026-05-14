A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

2026. május 14.
A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben
Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyümölcsök.

A tavaszi szezon két kiemelkedően népszerű szereplője a spárga és a szamóca, amelyek nemcsak ízletesek, hanem számos érdekességet és értékes tápanyagot is rejtenek magukban.

Kevesen tudják, hogy a szamócának nem csak a jól ismert piros változata létezik, ráadásul botanikai szempontból nem is valódi termés. Bár gyümölcsként fogyasztjuk, valójában áltermésről beszélünk: az elfogyasztott rész a megduzzadt vacokból fejlődik ki, míg a felszínén található apró magvak számítanak valódi termésnek. Eper termése az eperfának van – innen ered a mondás, hogy

„az eper fán terem”.

A szamóca világ egyik legkedveltebb ízének számít, amely akkor a legintenzívebb, ha teljes érésben frissen szedjük, mivel nem utóérő gyümölcs. Ezzel szemben a hazai fajták puhább állagúak, teljes érettségben szedhetőek, így az ízük is sokkal kellemesebb, intenzívebb. A friss hazai termesztésű szamóca jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztóhoz, amely különbség ízében és beltartalmi értékeiben is megmutatkozik.

Az Európai Friss Akció tippje: ha a legintenzívebb ízélményre vágyunk, ne hidegen kóstoljuk a gyümölcsöt. Fogyasztás előtt 10-20 perccel vegyük ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékleten érvényesüljenek legjobban az aromái.

„Minden íz kaland - naponta ötször.”

A szamóca nemcsak finom, hanem rendkívül értékes tápanyagforrás is. Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás diétázók és sportolók számára is.

A szamóca mellett a spárga is külön figyelmet érdemel ebben az időszakban. Ez az emberiség által legrégebben fogyasztott zöldségfélék egyike. A spárgának több változata ismert: fehér, lila és zöld, a különböző színeket pedig az eltérő termesztéstechnológia és a betakarítás ideje befolyásolja.

Az elmúlt években a magyar családok asztalára is egyre több alkalommal kerül spárga, ami nem véletlen. Könnyen elkészíthető alapanyag, amely a legegyszerűbb fogásokat is különlegessé varázsolja. Rendkívül alacsony a kalória- és nátriumtartalma, emellett gazdag antioxidánsokban, rostokban, ásványi anyagokban és vitaminokban.

S hogy lehet összeházasítani a szamócát és a spárgát? Bár elsőre szokatlan párosításnak tűnhet, e két vitamindús, kalóriaszegény alapanyag remekül kiegészíti egymást salátákban, tésztaételekben vagy akár grillfogásokban is. Az elkészítés során azonban érdemes odafigyelni arra, hogy a spárgát ne főzzük túl, így marad roppanós és harmonikus a szamócával együtt.

További információ:

az Európai Friss Akció program a NAK edukációs kampánya, amelynek célja a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése a gyermekek és a gyermeket nevelő családok körében. A program arra hívja fel a figyelmet, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök könnyen elérhetők, gyorsan elkészíthetők és az egészséges étkezéshez ajánlott belőlük napi öt adaggal (legalább 400 grammot) fogyasztani. Az Európai Friss Akció program két korábbi program, az Európai Friss Kalandok (2018-2020) és az Európai Friss Csapat (2021-2023) folytatása.

