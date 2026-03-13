Értékmentés mesterfokon: 10 éves az Alkotó Energia

A válasz az elmúlt évtizedben szinte egybeforrt egy programmal: Alkotó Energia. Ami 2016-ban egy merész, értékmentő pályázatként indult, mára Magyarország egyik legigényesebb és legmeghatározóbb környezetvédelmi, fenntarthatósági és DIY médiaplatformjává vált.

A program, amely túlnőtt a hobbi-kategórián

Az út az alkotás örömével kezdődött, pályázatokkal folytatódott, amelyek nem csak inspirációt, motivációt adtak a követőknek, hanem egy közös platformot is létrehoztak. A pályázatok mellett, a közösségi felületeken túl, elindult a médiavonal is, amely a nyomtatott-, majd lapozható PDF magazinokon át érkezett meg a mai, modern Alkotó Energia Újra! online magazinig. A könnyen átlátható és látványosan felépített weboldal fogyasztható, felelős és szakértők véleményére alapozott cikkekkel, hiánypótló, szórakoztató videókkal tájékoztatja, inspirálja a tudatos életmód követőit és az érdeklődőket, a hétköznapi DIY tippektől a körforgásos gazdaságot érintő kérdésekig, a múlt értékeinek megbecsülésétől a jövőbemutató öko-technológiákig.

forrás: GettyImages

A múlt ereje: Pályázatoktól a közösségig

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által életre hívott program alapfilozófiája a kezdetektől változatlan: a fenntarthatóság nem lemondás, hanem kreatív lehetőség és nem csak egy jól csengő szlogen, hanem a túlélésünk záloga, a régi tárgyak értéket képviselnek és nem hulladékok, hanem lehetőségek, a hobbink a lelkünk festője lehet, egymás motiválása, a közösség ereje pedig hegyeket mozgathat meg.

A kezdeti években a DIY-pályázatok keltették fel az emberek figyelmét. Először egymást inspirálták, aztán tettekre késztették az érdeklődőket is, így az AE-pályázók pillanatok alatt egy olyan közösségéé alakultak, akikben a közös pont már nem a pályázat volt, hanem az, hogy az értékmentést választották hobbijuknak. Ekkortájt bizton állíthatjuk, nem volt jelen az online térben másik, hasonló létszámú, alkotó, fenntartható és tudatos szemléletű csoport. Az egykori alkotások mára sem merültek feledésbe, a megújult Alkotó Energia Újra! magazin tudástárában elérhetők és szolgálnak referenciaként hobbiasztalosok, hobbibútorfestők és hobbilakberendezők számára.

forrás: GettyImages

A 10 éves örökség és a digitális jövő

Az Alkotó Energia jubileuma alkalmából az oldal is megújult, hogy kiszolgálja a mai igényeket. A Tudástárban ugyan visszakereshetőek az elmúlt évek legjobb megoldásai, ám a hangsúly egyértelműen a könnyed, ám szakszerű, mégis közérthető, szórakoztató tartalomfogyasztáson van.

A rovatok - Otthon, Életmód, Példa&Érték, Körforgás, ÚJRA!hasznosítás, Ízvilág - átláthatók, könnyen beazonosíthatók; az igényes fotókkal, videókkal színesített cikkek pedig olyan komplex kérdésekre keresik a választ, mint a klímaválság hatásainak mérséklése, az erőforrások hatékony újrafelhasználása, a körforgásos gazdaság előnyei, megvalósítható pillérei, vagy a jövő megoldásai, valamit építészeti technológiái, ám a DIY megoldásokról, a hasznos szakértői tanácsokról, az ételmentő, egészséges receptekről sem feledkezik meg. Ez a platform nem csak inspirál, hanem edukál: a rendszerszintű fenntarthatóságot fordítja le a mindennapok nyelvére, illetve a szakértői tanácsoknak, tippeknek köszönhetően cselekvésre ösztönöz.

forrás: GettyImages

Vizuális élmény – Digitális iránytű

A magazin egyik legfőbb értéke a videórovat. A körforgásos gazdaságot, az értékmentést, a fenntartható életmódot, a technológiai újdonságokat bemutató kisfilmekben szakértők, sikeres úttörők, kézművesek, a gyökerek tisztelői olyan hangnemben és olyan témákon keresztül szólnak a nézőkhöz, hogy az a hitelességen túl, cselekvésre ösztönzi őket. Közéjük akarok tartozni! – jön a felismerés, majd folytatódik az alkotásvágy kibontakozásával, az értékmentéssel, és észrevétlenül máris csatlakozott a tudatos életet élők egyre népesebb csoportjához. Az Alkotó Energia tehát továbbra sem tett le a közösségépítésről, a közös platform bővítéséről, csak ezúttal a tartalmakkal kívánja terelni a környezetvédelem iránt elkötelezett olvasókat, nézőket.

forrás: GettyImages

Az Alkotó Energia Újra! több mint egy magazin, inkább vizuális útmutató a holnaphoz, azoknak szól, akik nemcsak beszélni akarnak a környezetvédelemről, hanem látni akarják a megoldást, fenntartható elvek mentén élni és saját kezűleg is szeretnének értéket teremteni. Legyen szó egy gyors hétvégi barkácsprojektről, tájékozódásról, kikapcsolódásról vagy egy életmódváltó döntésről, a magazin cikkei és videói biztos alapot adnak ehhez. Mert az Alkotó Energia öröksége kötelez: inspiráció, értékmentés, alkotás, tudatos életmód, közösségépítés.

forrás: GettyImages