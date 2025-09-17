Divat
Erő, értékek, valódi nők – a Kallos Cosmetics nekik is szól, a sportban is
Budapest, 2025. szeptember 09. – Három kiemelkedő sportolónővel – olimpiai bajnok Márton Vivianával, világbajnok Márton Luanával és európa- és világbajnok aranyérmes Tőrös Tamarával – indított együttműködést a Kallos Cosmetics, akik közös jellemzője az elkötelezettség, a kitartás és az önazonosság, amelyek révén hiteles példaképként állhatnak a fiatal generáció előtt. Az együttműködés révén pedig közvetíteni tudják az üzenetet, hogy merj önmagad lenni, kövesd az álmaid és kitartással küzdjél, akár egy nemzetközi és egy sztereotipikusan nem női sportban megállni a helyed.
Mindhárom sportoló története különleges: olyan sportágakban arattak sikereket, amelyekben hagyományosan nem a nők dominálnak. Nemzetközi szinten is bizonyítottak, Európa- és világbajnoki, illetve olimpiai címekkel a hátuk mögött. „Nagyon sokszor halljuk, hogy a küzdősportok nem női sportok, de számunkra ez a legtermészetesebb közeg. Fontos, hogy megmutassuk: lehetünk egyszerre sportolók és nők, és az önazonosságunkban rejlik az erőnk. Mindig azt mondtam magamnak, hogy én vagyok a legerősebb, leggyorsabb és bízok magamban” – vallja Márton Viviana taekwondo olimpiai bajnok, aki a párizsi olimpiai aranyérme után a világ legjobb női taekwondósának járó címet is elnyerte.
„A Kallos Cosmetics számára a valódiság az egyik legfontosabb érték: minden nőt szem előtt tartunk – legyen szó családanyáról, karrierépítőről vagy sportolóról. Viviana, Luana és Tamara története a sport világából mutatja meg, hogy az önazonos, erős és inspiráló nők mindenhol jelen vannak. Büszkék vagyunk rá, hogy ők is minket választottak hajápolási márkájuknak, és ezzel a Kallos Cosmetics több millió nemzetközi felhasználójának közösségét erősítik” – mondta Kovács Zsolt, a Kallos Cosmetics ügyvezető igazgatója.
Márton Luana, a sportág világbajnoka szerint: „Kitartás, küzdeni tudás és önmagunk vállalása – ezek visznek előre minket, és ezek azok az értékek, amelyeket szeretnénk másoknak is átadni”.
A fiatal tehetségekhez csatlakozik Tőrös Tamara jiu-jitsu versenyző is, aki a közelmúltban befejeződött Világjátékokon szerzett aranyérmet. Ahogy ő fogalmaz: „A siker nem mindig olyan, amilyennek elképzeled. Zavaros. Nehéz. De ha kitartasz, a kemény munka végül meghozza gyümölcsét”.
A Kallos Cosmetics számára a valódiság kiemelten fontos: olyan termékeket kínál, amelyek minden nő számára megfelelőek – legyen szó a mindennapokról vagy akár a sport által hozott kihívásokról. Így a sportos életmódot élőknek is valódi megoldást nyújt, támogatva őket abban, hogy önazonosan és magabiztosan élhessenek.
A Kallos Cosmetics-ről
A Kallos Cosmetics 1978-ban alakult Budapesten, és mára egy Európa-szerte ismert szépségipari márkává vált, amely erős szakmai örökséggel rendelkezik. Kezdetben fodrászok számára kínált termékeket, de azóta a lakossági piacokon is jelentős sikereket ért el. Termékei fejlesztése és gyártása teljes egészében házon belül történik, így garantálva az állandó minőséget és az innovációt. Ma már több mint 40 országban van jelen, vezető kiskereskedelmi partnerekkel dolgozik együtt. Célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a professzionális szépségápolási termékeket – magas minőségben, megfizethető áron.
