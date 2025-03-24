Horoszkóp
Szeretnéd, ha a párod illata egy világsztáréval vetekedne?

2025. március 24.

Forrás: PR

Szeretnéd, ha a párod illata egy világsztáréval vetekedne?
Egy jól megválasztott parfüm viselésével kifejezhetjük saját stílusunkat és mások számára is magabiztosabbnak, vonzóbbnak tűnhetünk. Ezért tartjuk nagyon fontosnak a megfelelő illat kiválasztását – akkor is, ha éppen a párunk számára keresünk különleges ajándékot.

A Versace Eros kollekció illatai magabiztosságot és erőt sugároznak, a középpontban a szerelem, a szenvedély és a vágy áll. Cikkünkben inspirációt nyújtunk egy olyan parfüm kiválasztásához, amely felveszi a versenyt egy szívdöglesztő filmsztár illatával. A kampányok főszerepében ugyanis Channing Tatum Channing Tatum színész, producer, modell 138cikk 15galéria 11videó Még több róla áll, aki megtestesíti a Erószt, a szerelem mitológia istenét és a kollekció névadóját.

AZ ENERGIKUS FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS ENERGY EAU DE PARFUM

A Versace Eros Energy erőteljes és hosszan tartó aurájával lengi körbe viselőjét. Egy erős férfi illata, aki szenvedélyes, a maga ura, meghatározza a frissesség és elegancia határait, és megtestesíti a szenvedélyes szív csábítását. Az Eros Energy a citrusok és a fehér ámbra friss aromájával, erőteljessé, szexivé és örömtelivé varázsolja viselőjét.

Versace Eros Energy
forrás: PR

Versace Eros Energy

A ROMANTIKUS FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS FLAME EAU DE PARFUM

A Versace Eros Flame egyszerre fejezi ki az erőt és a gyengédséget. Egy erős, szenvedélyes, magabiztos férfi illata, aki mélyen tisztában van az érzelmeivel, egyszerre felismeri a jelen érzéseit és ízleli az igaz szerelem örök illatát. A parfümben a chinotto, a fekete bors és a vetiver mámorító aromája lobbantja lángra az igaz szerelmet.

Versace Eros Flame
forrás: PR
Versace Eros Flame

A SZENVEDÉLYES FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS EAU DE TOILETTE

A klasszikus Eros egy merész, mégis elegáns kompozíció, melyben a citrom, a tonkabab és a cédrusfa csábító aromája ejti rabul a szíveket. Az Eros férfi erős, szenvedélyes és tisztában van vonzerejével és ezt könnyed természetességgel használja is.

Versace Eros Eau de Toilette
forrás: PR
Versace Eros Eau de Toilette

A Versace Eros illatokat és a hozzájuk tartozó illatkiegészítőket megtalálod a Douglas üzletekben és a www.douglas.hu weboldalon.

