Szeretnéd, ha a párod illata egy világsztáréval vetekedne?

A Versace Eros kollekció illatai magabiztosságot és erőt sugároznak, a középpontban a szerelem, a szenvedély és a vágy áll. Cikkünkben inspirációt nyújtunk egy olyan parfüm kiválasztásához, amely felveszi a versenyt egy szívdöglesztő filmsztár illatával. A kampányok főszerepében ugyanis áll, aki megtestesíti a Erószt, a szerelem mitológia istenét és a kollekció névadóját.

AZ ENERGIKUS FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS ENERGY EAU DE PARFUM

A Versace Eros Energy erőteljes és hosszan tartó aurájával lengi körbe viselőjét. Egy erős férfi illata, aki szenvedélyes, a maga ura, meghatározza a frissesség és elegancia határait, és megtestesíti a szenvedélyes szív csábítását. Az Eros Energy a citrusok és a fehér ámbra friss aromájával, erőteljessé, szexivé és örömtelivé varázsolja viselőjét.

forrás: PR Versace Eros Energy

A ROMANTIKUS FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS FLAME EAU DE PARFUM

A Versace Eros Flame egyszerre fejezi ki az erőt és a gyengédséget. Egy erős, szenvedélyes, magabiztos férfi illata, aki mélyen tisztában van az érzelmeivel, egyszerre felismeri a jelen érzéseit és ízleli az igaz szerelem örök illatát. A parfümben a chinotto, a fekete bors és a vetiver mámorító aromája lobbantja lángra az igaz szerelmet.

forrás: PR Versace Eros Flame

A SZENVEDÉLYES FÉRFIAK SZÁMÁRA:

VERSACE EROS EAU DE TOILETTE

A klasszikus Eros egy merész, mégis elegáns kompozíció, melyben a citrom, a tonkabab és a cédrusfa csábító aromája ejti rabul a szíveket. Az Eros férfi erős, szenvedélyes és tisztában van vonzerejével és ezt könnyed természetességgel használja is.

forrás: PR Versace Eros Eau de Toilette

