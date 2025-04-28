Szépség
Egy alapozó az arcnak és a léleknek - Íme a THE PRE Lélekalapozó
A hazai The Pre Kft. egy igazán nagy lépést tett a sminkgyártás terén. A márka szakemberei a neurokozmetika eredményeit felhasználva hoztak létre egy olyan alapozót, amelynek hatóanyagai segítenek csökkenteni a bőr stresszreakcióit. Másfél éves folyamatos fejlesztés és kísérletezés után megalkottak egy úgynevezett okos alapozót, vagy más szóval innovatív alapozót.
A termék varázsa abban rejlik, hogy nem csak egységesíti a bőrképet, ami egy alapozó eredeti funkciója, de a folyamatos használata egy ellazultabb állapotot eredményez. A neurokozmetika aktív hatóanyagai közvetlenül hatnak a bőr idegvégződéseire, receptoraira, így közvetlen kapcsolatba lép az idegrendszerünkkel, ezért kapta a termék a Lélekalapozó nevet. A fejlesztők elmondása alapján, az alapozó olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni a bőr stresszreakcióit. Ezek a hatóanyagok serkentik a bőrben lévő boldogsághormonok, például az endorfinok termelését, ezáltal javítják a bőr komfortérzetét.
Ezeknek a hatóanyagoknak az egyik legfontosabb tagja a TiMOOD™, ami egy neuroaktiv hatóanyag. Ez védi a bőr idegsejtjeit az elöregedéstől és segítik a dopamin felszabadulását, ezzel támogatva a bőr frissességét és egészségét. A TiMOOD™ hatékonyságát egy különleges kutatással vizsgálta a márka, ahol 30 kimondottan stresszes ember vállalta, hogy 28 napon át használ az arcán egy 2%TiMOOD™ tartalmú krémet – vagy egy placebót. Az eredmények egészen hihetetlenek voltak. Nemcsak frissebbnek és egészségesebbnek érezték a bőrüket, hanem érzelmileg is kiegyensúlyozottabbá váltak. A nyugalom és harmónia érzése mérhetően növekedett náluk.
Ha azon emberek közé tartozol, aki nem igazán használ alapozót, akkor sem maradsz ki ebből a csodás kozmetikai innovációból, ugyanis a The Pre Lélekalapozó bázis is elérhető, amely ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazza, mint az alapozó.
