Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Mivel azonban elég ritka az olyan hőforrás a természetben, ami nem az emberhez köthető, ezért a konfliktus borítékolható. A magyar alapítású Vadalarm márka 10 éve pont azt tűzte zászlajára, hogy az emberek és az állatok egymás mellett éléséből származó feszültségeket a technológia segítségével próbálja minimalizálni.

Azt biztosan tudod, hogy a rágcsálóknak sokkal jobb hallásuk van, mint az embereknek. Talán azt is hallottad már, hogy ők a magasabb frekvenciájú hangokra sokkal érzékenyebbek, fülsüketítő hatásként élik meg ezeket (míg mi nem is érzékelünk belőle semmit). Ezt a zajt nevezzük ultrahangnak, és ezt bocsátja ki a Vadalarm rágcsálóriasztó is. A rágcsálókat és a nyesteket legjobban a 20 és 30 kHz közötti frekvencia zavarja.

A Vadalarm rágcsálóriasztókat egyszerű, hálózatról működő kivitelben is megtalálod, illetve a technológia szerelmeseinek elérhető az akkumulátoros, okos verzió is belőlük. Az ősszel legkeresettebb Vadalarm Smart Mono rágcsálóriasztó úgy képes egy feltöltéssel két héten át védeni ingatlanodat vagy autódat, hogy közben még jelentést is küld Wi-Fi-n keresztül okostelefonodra az akkumulátora töltöttségéről és a riasztások gyakoriságáról.

A Vadalarmnál mindenki megtalálja a számára legkézenfekvőbb megoldást az egerek, patkányok, nyestek, pelék és még sok más állat elriasztására. Az őszi-téli rágcsálóinvázió után a tavasz első sugaraival megjelennek a vakondok, majd a korai vetéseknél őzek, szarvasok és vaddisznók garázdálkodnak, amelyeket a termést csipegető madarak követnek. Szerencsére minden felsorolt esetre van megoldás, akár 1db multifunkciós állatriasztó megvásárlásával, így nem kell vagyonokat költened, ha esetleg több probléma is érintene.

