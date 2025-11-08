Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

#rágcsáló
#riasztó
#Vadalarm
Promóció
Mutasd a cikkeit
Promóciók
2025. november 8.
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
A nap cikke

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Olvasd el!

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!

Olvasd el!

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó rágcsálók is melegebb helyet keresnek.

Mivel azonban elég ritka az olyan hőforrás a természetben, ami nem az emberhez köthető, ezért a konfliktus borítékolható. A magyar alapítású Vadalarm márka 10 éve pont azt tűzte zászlajára, hogy az emberek és az állatok egymás mellett éléséből származó feszültségeket a technológia segítségével próbálja minimalizálni.

Azt biztosan tudod, hogy a rágcsálóknak sokkal jobb hallásuk van, mint az embereknek. Talán azt is hallottad már, hogy ők a magasabb frekvenciájú hangokra sokkal érzékenyebbek, fülsüketítő hatásként élik meg ezeket (míg mi nem is érzékelünk belőle semmit). Ezt a zajt nevezzük ultrahangnak, és ezt bocsátja ki a Vadalarm rágcsálóriasztó is. A rágcsálókat és a nyesteket legjobban a 20 és 30 kHz közötti frekvencia zavarja.

Kattints a képre és szerezd be a Vadalarm rágcsálóriasztót!
forrás: Vadalarm
Kattints a képre és szerezd be a Vadalarm rágcsálóriasztót!

A Vadalarm rágcsálóriasztókat egyszerű, hálózatról működő kivitelben is megtalálod, illetve a technológia szerelmeseinek elérhető az akkumulátoros, okos verzió is belőlük. Az ősszel legkeresettebb Vadalarm Smart Mono rágcsálóriasztó úgy képes egy feltöltéssel két héten át védeni ingatlanodat vagy autódat, hogy közben még jelentést is küld Wi-Fi-n keresztül okostelefonodra az akkumulátora töltöttségéről és a riasztások gyakoriságáról.

A Vadalarmnál mindenki megtalálja a számára legkézenfekvőbb megoldást az egerek, patkányok, nyestek, pelék és még sok más állat elriasztására. Az őszi-téli rágcsálóinvázió után a tavasz első sugaraival megjelennek a vakondok, majd a korai vetéseknél őzek, szarvasok és vaddisznók garázdálkodnak, amelyeket a termést csipegető madarak követnek. Szerencsére minden felsorolt esetre van megoldás, akár 1db multifunkciós állatriasztó megvásárlásával, így nem kell vagyonokat költened, ha esetleg több probléma is érintene.

Kép
forrás: Vadalarm

Az idei Joy-napok keretében a Vadalarm termékeket a JOY2025 kuponkód felhasználásával most 20% kedvezménnyel viheted haza!

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Életmód

10 híres magyar tudós, aki nagy hatással volt a történelem és a tudományos ismereteink alakulására

Gyufa, C-vitamin, hidrogénbomba, atomenergia, napenergia, számítógép és még sorolhatnánk...

Kép
Életmód

Pénteki olvasóklub: 7 könyv, ha máris hangolódnál a karácsonyra

Hivatalosan is megadjuk neked az engedélyt arra, hogy elkezdj készülődni lélekben az ünnepekre, sőt, össze is gyűjtöttünk neked ehhez pár szuper könyvet!

Kép
Életmód

14 film, amit mindenképpen látnod kell novemberben a moziban

A Netflix&Chill szuper program, de azért nem pótolhatja azt, amikor a szélesvásznon láthatunk egy izgalmas sztorit. És most bőven lesz mire jegyet váltani a mozikban!

Kép
Önismeret

Születési hónapod szerint ez a szám hoz neked szerencsét!

Tudtad, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy melyik hónapban jöttél világra? Sokan nem tudják, de minden hónap más energiát hordoz, és ezzel együtt egy külön szerencseszámot is, amely egész életedben elkísér, és szerencsét hoz számodra. Eláruljuk, neked mi a szerencseszámod a születési hónapod szerint.

Kép
Szépség

Ezek most messze a legjobb hialuronsavas arcszérumok

Ezekkel a hialuronos termékekkel a ragyogóan feszes bőr szinte garantált.

Kép
Sztárok

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.