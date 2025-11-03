Edifier fejhallgató, ami a te ritmusodra hangolódik - W820NB Plus V25

Ez a fejhallgató nemcsak technológiai szinten prémium, hanem igazi fashion statement is, hiszen ma már a zenehallgatás is a személyes stílus része.

A stílusod része lesz - több színben, több hangulatban

Az Edifier W820NB Plus V25 minden részletében a modern, városi nő életstílusát tükrözi.

Elérhető Smoky Pink, Ivory, Dark Gray és Navy színekben. Így bármelyik outfithez megtalálod a hozzád illő árnyalatot. A minimalista, mégis finoman nőies dizájn bármilyen környezetben megállja a helyét, egy reggeli kávé mellett, az irodában vagy edzés után a parkban. A puha párnák és az ultrakönnyű kialakítás egész napos viselést tesz lehetővé, mert a kényelem is lehet stílusos.

Halkítsd le a világot, és hallgasd a saját történeted

A fejhallgató aktív zajszűrési technológiája (ANC) tökéletes társ minden helyzetben: elnyomja a metró zúgását, a városi zajt vagy a kávézó háttérbeszélgetéseit, hogy minden hang tisztán és mélyen szóljon. És ha mégis hallani szeretnéd a külvilágot - például amikor átmész az utcán vagy meghallod a barátnőd hangját - , egyetlen érintéssel aktiválhatod a Transparency módot.

Ez az a szabadság, amit minden nő megérdemel: te döntöd el, mikor mit hallgatsz meg és mit nem.

Hangzás, ami inspirál - minden nap, minden pillanatban

Az Edifier W820NB Plus V25 nemcsak gyönyörű, hanem technológiailag is felsőkategóriás. A Hi-Res Audio tanúsítvány és a Titanium Composite membrán garantálja, hogy minden dal életre keljen: a kedvenc lo-fi playlisted, a motiváló podcasted vagy a pörgős reggeli popzenék.

A hangzás tiszta, részletgazdag és érzelmekkel teli - pont, mint te.

49 óra szabadság, mert nem állsz meg egy pillanatra sem

A modern nő tempójához igazodva az Edifier W820NB Plus V25 akár 49 órányi lejátszási időt biztosít egyetlen feltöltéssel. Nem kell minden nap töltőt keresned, ez a fejhallgató lépést tart a napirendeddel: meetingek, edzés, utazás, kikapcsolódás, és még mindig marad benne energia.

Gyors töltés funkciójának köszönhetően pár perc alatt újra bevetésre kész, mert a te időd értékes.

Okos technológia, nőies stílusban

A Bluetooth 5.2 kapcsolat stabil és villámgyors, a Low Latency mód filmnézéshez és videóhívásokhoz is ideális, az Edifier Connect alkalmazással pedig személyre szabhatod a hangzást. Minden funkció a digitális női életstílus része: egyszerre praktikus, intuitív és elegáns.

Egy kicsi luxus, amit megérdemelsz

A W820NB Plus V25 nemcsak egy fejhallgató. Ez a te személyes menedéked. Egy tárgy, ami emlékeztet arra, hogy a zene a te nyelved, a ritmus a te döntésed. Legyen a reggeled inspirálóbb, az edzésed energikusabb, az estéid pedig nyugodtabbak, mert egy jó fejhallgató nemcsak szól, hanem megszólít. Fedezd fel a fejhallgató, ami egyszerre divatos és okos. Hozd ki a legtöbbet a mindennapi pillanataidból!

Az Edifier termékek és a W820NB Plus V25 fejhallgató elérhető a BestByte.hu webáruházban, valamint a BestByte Allee, Malom Központ és Office Depot Lurdy Ház üzleteiben.