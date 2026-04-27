A bőröndöd új sztárja

A Dyson bemutatja a Supersonic™ Travel hajszárítót, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a modern utazók igényeinek anélkül, hogy kompromisszumot kötne – legyen szó akár a haj egészségéről, akár a minőségi formázásról. Globális feszültség-kompatibilitásának köszönhetően azok számára készült, akik bárhol a világon gyors, Dyson-szintű frizurát szeretnének. Legyen szó napi edzésről az edzőteremben, hétvégi kiruccanásról vagy hosszabb utazásról, a Supersonic™ Travel hajszárító határok nélküli szépségápolást tesz lehetővé, hogy bárhol, bármikor a legjobb formádat hozhasd.

Nem csupán lekicsinyítettünk egy hajszárítót, hanem újraterveztük az utazáshoz. A Supersonic™ Travel nagy teljesítményű formázást nyújt, miközben megvédi a hajat a szélsőséges hőtől. Teljesítményre, hordozhatóságra és a haj egészségére lett tervezve.” - James Dyson, alapító és vezető mérnök

Az új hajszárító 32%-kal kisebb és 25%-kal könnyebb, mint a Dyson Supersonic™ alap modellje, a súlya kevesebb, mint egy doboz üdítőé. Kézipoggyász-kompatibilis, könnyedén elfér kézitáskában, fedélzeti poggyászban vagy kabinbőröndben. Paraméterei ellenére ugyanazt az erőfeszítés nélküli teljesítményt és élményt nyújtja, amelyről a Dyson ismert, ráadásul az egyetlen utazó hajszárító, amely lehetővé teszi a meglévő Dyson Supersonic™ vagy Dyson Supersonic Nural™ tartozékok használatát. Feszültsége automatikusan alkalmazkodik a választott országhoz, így világszerte maximális teljesítményt biztosít.

A túlzott hő az egyik legnagyobb oka a haj károsodásának, és a hagyományos hajszárítók gyakran ellenőrizetlenül magas hőt használnak, ami idővel gyengítheti a hajat. A Dyson Supersonic™ Travel intelligens hőszabályozó technológiával rendelkezik, amely másodpercenként 100 alkalommal méri a légáram hőmérsékletét, megakadályozva a túlzott hőkárosodást, miközben a precízen megtervezett légáramlás gyors és egyenletes szárítást biztosít, így a haj egészséges és fényes marad.

Otthon vagy útközben – a Dyson gondoskodik a hajadról

Amikor a Dyson 2016-ban bemutatta az eredeti Supersonic™ hajszárítót, radikális innovációt jelentett a hagyományos hajszárítókkal szemben. A nagy sebességű Dyson-motort a markolatba helyezték a jobb egyensúly érdekében, és a légáramlást úgy tervezték, hogy gyors szárítást biztosítson extrém hő nélkül. Az intelligens hőszabályozás másodpercenként többször méri a levegő hőmérsékletét, hogy megelőzze a hőkárosodást és megőrizze a haj természetes fényét. Kiterjedt hajkutatásra alapozva a Dyson Supersonic™ új mércét állított a hajszárítók között, minden használat során a haj egészségének védelmére tervezve.

A fejbőr egészségének további támogatására a Dyson bemutatta a Supersonic Nural™ hajszárítót Scalp Protect Mode funkcióval, amely a levegő hőmérsékletét a fejbőr védelméhez igazítja. Otthoni formázótársként a Supersonic Nural™ intelligens formázást kínál, és az egészséges haj, az egészséges fejbőr, valamint a haj növekedésének védelmére lett tervezve.

Az új utazó hajszárító kompakt formázási megoldást kínál, amely a Dyson alaptechnológiáit kisebb, könnyebb kialakításba sűríti, kompromisszumok nélkül. A tartozék-kompatibilitás további előnyt jelent, így magaddal viheted kedvenc fejeidet a meglévő Dyson Supersonic™ vagy Supersonic Nural™ készülékedről, és bárhol elérheted a kívánt frizurát.

Tökéletes útitárs az egészséges hajhoz

Legyen szó hotelszobáról, repülőtéri váróról vagy távoli pihenőhelyről, a hajszárító útközben is kíméletes, egészséges szárítást biztosít, amelyet utazásbarát hajápoló formulák egészítenek ki, hogy megvédjék és táplálják a hajat a változó éghajlati viszonyok között.

A Supersonic™ Travel hajszárító tökéletesen párosítható a Dyson Omega™ kiöblítés nélküli kondicionáló spray mini változatával, amely minden használat során védi és táplálja a hajat. A Dyson Oli7™ keverékkel – hét omega-ban gazdag olaj egyedi kombinációjával, köztük a Dyson farmjain termesztett napraforgóolajjal – működő spray mély táplálást biztosít, csökkenti a göndörödést, és véd a páratartalom ellen. Együtt teljes hajápolási rendszert alkotnak, otthon és útközben egyaránt.

A Dyson szépségápolási evolúciója

A Dyson az elmúlt évtizedben a hajtudomány, a légáramlás, a hőszabályozás és az összetevő-kutatás területén szerzett szakértelmét alkalmazta, hogy valódi problémákat oldjon meg a hajápolásban.

A haj és a fejbőr tudományos vizsgálata iránti elkötelezettséget kiterjedt biológiai kutatások támasztják alá. A tanulmányok szerint a túlzott hő károsíthatja a keratint, gyengítve a hajszál szerkezetét és töredezéshez vezetve. A fejbőr – amely körülbelül 100 000 hajhagymának ad otthont – érzékeny lehet a hőmérséklet és a páratartalom változásaira, különösen utazás során. A Dyson intelligens hőszabályozása segít az optimális hőmérséklet fenntartásában, csökkentve a szárazságot és az irritációt, miközben megőrzi a haj épségét.

A Dyson Supersonic™, az Airwrap™, a Corrale™, az Airstrait™, valamint a Chitosan™, Omega™ és Amino™ formulák révén a Dyson tudományos és mérnöki megoldásokkal alakította át a hajformázást, az egészséget, a hatékonyságot és a sokoldalúságot helyezve előtérbe.

Könnyed haj, bárhol

Egyre népszerűbbek a kevés igazgatást igénylő, mégis látványos utazási frizurák – például az ‘air-sculpted wave’. Az új Supersonic™ Travel hajszárítóval maximális fényt adó stílusokat hozhatsz létre. Tökéletes párás úti célokon vagy száraz repülőgépkabinban, a precíz légáramlás pedig megemeli a hajtöveket, miközben kisimítja a hajvégeket. Olyan frizura, amely tudatosnak tűnik, mégis természetesen laza – ideális a modern utazó számára.” - Irinel de Leon, Dyson styling nagykövet