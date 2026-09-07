Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

2026. SZEPTEMBER 1. (PÁRIZS):

James Dyson ma, Párizsban egy teljesen új módszert mutatott be a fogak tisztítására. A Dyson CameraJet™ az egyetlen fogkefe, amelyet a Gap Optical Targeting™ technológiával működő kamera hajt, hogy azonosítsa a fogak közötti réseket, és fogmosás közben precíziós fogselyemként működjön.4 A beépített, gépi tanulással működő 100 000 pixeles makróobjektíves kamera valós időben érzékeli, követi és előre jelzi a fogak közötti réseket, majd pontosan ott indít precíziós szájvíz-sugarat, ahol arra szükség van.Hat év kutatás, fejlesztés és mérnöki munka eredménye, amely a hagyományos szájápolás minden területét megkérdőjelezi. Míg mások nem találják meg a fogak közötti réseket, a Dyson CameraJet™ igen. Míg a hagyományos szonikus fogkefék sörtéi megakadhatnak a fog felületén, a Dyson változó szonikus rezgése úgy lett kialakítva, hogy a sörték folyamatosan mozgásban maradjanak. Míg a hagyományos tű típusú vízsugarak átszúrhatják a lepedéket, a Dyson kúpos vízsugara úgy lett tervezve, hogy több lepedéket távolítson el, miközben kíméletesebb az ínyhez és a zománchoz.

„A fogselyem használata kényelmetlen és időigényes teendő. Kevesen végezzük el, pedig tudjuk, hogy kellene. A Dyson mérnökei és tudósai több mint egy évtizedet töltöttek azzal, hogy megértsék a szájápolási szokásokat, és hogy hogyan halmozódnak fel a kellemetlenségek a szájban. Kutatásaink szerint az emberek következetesen éppen azokat a területeket hagyják figyelmen kívül, ahol a lepedék kialakul: a fogak közötti réseket.Három alapvető problémát akartunk megoldani: hogyan lássuk meg ezeket a réseket, hogyan távolítsuk el a lepedéket, és hogyan javítsuk a tisztítás hatékonyságát fogmosás közben.Kamera, gépi tanulás, precíziós áramlástan, fejlett fogmosási technológiák, valamint a kapcsolódás és a WiFi ötvözésével a Dyson CameraJet™ egy teljesen új módot kínál arra, hogy szája egészséges maradjon.”

forrás: PR

James Dyson, alapító és vezető mérnök

Évtizedek óta a szájápolási rutin több különálló lépésből áll: fogmosásból, fogselyem használatából és szájöblítésből. Mégis nagyon kevesen teszik azt, amit a fogorvosok javasolnak: naponta kétszer, minden nap. 10 emberből 9 nem használ fogselymet olyan rendszeresen, ahogyan kellene1, és átlagosan mindössze 45 másodpercet töltünk fogmosással, ami jóval elmarad a kétperces irányelvtől.

A legtöbben rendszeresen kihagyják a fogak közötti réseket, ahol a problémák kezdődnek, és ahol a lepedék először kialakul, majd megkeményedik. Ha ott marad, a lepedék idővel mindennapi szájápolási problémákhoz vezethet, a rossz lehelettől és a fogkövön át az ínygyulladásig és a fogszuvasodásig – ezért a fogak közötti kihagyott területek a legfontosabb célpontok közé tartoznak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2025-ös globális szájegészségügyi jelentése szerint világszerte becslések szerint közel 3,7 milliárd embert érintenek szájbetegségek.2 A rossz szájegészséget egyre inkább összefüggésbe hozzák más, tágabb egészségi állapotokkal is, például a szívbetegséggel és az Alzheimer-kórral.

Gap Optical Targeting™

A 100 000 pixeles makróobjektíves kamerát a Gap Optical Targeting™, a Dyson mesterségesintelligencia-alapú gépi tanulási algoritmusa hajtja. Másodpercenként 28 élő képet elemez, hogy valós időben azonosítsa, kövesse és előre jelezze a fogak közötti réseket. Miután a kamera egy rést észlel, a készülék 100 ezredmásodpercen belül érzékeli és belövi a rést, kúpos szájvíz-sugarat indítva, hogy fogmosás közben fogselyemként működjön.

Egyedül a Dyson rendelkezik olyan, a Gap Optical Targeting™ technológiával működő kamerával, amely fogmosás közben precíziós fogselyemként tisztítja a fogak közötti réseket, megelőzve a lepedék kialakulását.

A Dyson CameraJet™ 16 millió sornyi kódon fut, gépi tanulási rendszerét pedig 470 000 fogászati kép alapján tanították be, amelyeket a fejlesztés során gyűjtöttek össze.

Kúpos vízsugár

A Dyson áramlástani szakértői éveket töltöttek a vízsugár profiljának optimalizálásával, hogy hatékonyabban távolítsa el a lepedéket. A lepedékeltávolítás pontos teszteléséhez a Dyson saját, mesterséges lepedéket fejlesztett ki a Szingapúri Nemzeti Egyetem Fogorvostudományi Karával folytatott ötéves együttműködés keretében. Ez lehetővé tette, hogy a mérnökök gyorsan iterálhassanak és optimalizálhassák a lepedékeltávolítást anélkül, hogy minden egyes módosításhoz klinikai vizsgálatra lett volna szükség.

A hagyományos szájzuhanyok gyakran „tű típusú” vízsugarat használnak, amely éles, lamináris áramlású profillal szúr át. A Dyson mesterséges lepedékén tesztelve ez a típusú vízsugár lyukat ütött a lepedéken, de nem tudta legyőzni annak tapadását, és nem távolította el teljesen. Ezzel szemben a Dyson kúpos vízsugara egyedülálló, széles, kúpos formájú permetet használ. Szélesebb lefedettsége egyszerre söpri le és távolítja el a lepedéket, miközben alacsonyabb nyomásra van optimalizálva, hogy kíméletesebb legyen az ínyhez és a zománchoz.

forrás: PR

Gravitációfüggetlen tartály

A kompakt, 12,5 ml-es szájvíztartály az ajánlott mennyiségű szájvizet adagolja, úgy optimalizálva, hogy egyetlen használat alatt megtisztítsa a réseket anélkül, hogy elárasztaná a szájat. Ez a szájöblítést is beépíti a fogmosási rutinba, feleslegessé téve egy külön lépést.A Dyson CameraJet™ egy gravitációfüggetlen tartályt használ membránszivattyúval és nyomáskamrával, amelyek használat közben alkalmazkodnak, hogy bármilyen helyzetben egyenletes, folyamatos vízsugarat biztosítsanak. A hagyományos rendszerekkel ellentétben, amelyek „szívószál a pohárban” elven működnek, és amelyek megdőléskor levegőt szívhatnak be, ezáltal veszítve teljesítményükből, a Dyson gravitációfüggetlen tartályát úgy tervezték, hogy kiküszöbölje a légzsebeket, és megakadályozza, hogy a készülék üresen lövjön.Ez különösen fontos a fogak hátsó felületének tisztításakor, amikor a készülék gyakran vízszintes helyzetben van. A gravitációfüggetlen tartály segít biztosítani, hogy a szájvíz minden alkalommal egyenletesen jusson ki, amikor a precíziós vízsugár aktiválódik – legyen a készülék álló, döntött vagy vízszintes helyzetben.

Töltőállomás

A zökkenőmentes újratöltés és töltés érdekében a Dyson kifejlesztett egy dokkolóállomást, amely egyetlen gombnyomásra, mindössze három másodperc alatt újratölti a fogkefét.A dokkolóállomás a tisztítások között tölti is a készüléket, és higiénikus, álló tárolóhelyet biztosít, amely mindig készen áll a napi használatra. A csomag utazótokot is tartalmaz, így a teljes Dyson Dental System otthon és útközben egyaránt használható.

Kettős sörtéjű kefefej

A fogak nem laposak – ezért a kefefejünk sem az.

A Dyson kefefejének felülete egyedülálló, és úgy lett kialakítva, hogy a fog felületének nagyobb részét érje el. Kettős sörteszerkezete precízen illeszkedik az ínyvonalhoz, eltávolítja a felületi elszíneződéseket a fehérebb fogakért, miközben segít eltávolítani azt a lepedéket is, amit mások otthagynak.

A kefefej kétféle sörtét használ: a valamivel keményebb belső sörték eltávolítják a felületi elszíneződéseket, és láthatóbbá, fehérebbé teszik a fogakat, míg a puhább külső sörték gyengéden tisztítják az ínyvonalat.

A kefefej emellett szonikus csillapítóval is rendelkezik az optimális hangzás és kényelem érdekében. Egy célzólencse növeli a Gap Optical Targeting™ hatékonyságát azáltal, hogy kiszélesíti a 100 000 pixeles makróobjektíves kamera látómezejét, ami lehetővé teszi a rések előrejelzését. Minden kefefej saját RFID-címkével van ellátva, amely érzékeli, mikor csatlakoztatták, hány tisztítást végzett vele, és figyelmezteti a felhasználót, ha ideje kicserélni. Új kefefej csatlakoztatásakor a ciklus újraindul. A kínálat egy érzékeny fogakhoz és ínyhez tervezett, még kíméletesebb kefefej-változatot is tartalmaz.

Változó szonikus rezgés

A fejlesztés során a Dyson mérnökei lassított felvételeken vizsgálták a piacvezető szonikus fogkefefejeket, és azt tapasztalták, hogy sörtéik megakadhatnak. Ez azt jelenti, hogy bár a fogkefe be van kapcsolva, egyes sörték beszorulhatnak a foghoz, különösen a nehezen elérhető helyeken. A Dyson egy megakadásgátló mosómozgást fejlesztett ki e jelenség leküzdésére.

A Dyson egyedülálló, változó szonikus rezgése fogmosás közben folyamatosan változtatja a rezgés szögét, így a sörték állandó mozgásban maradnak, ami segít megelőzni a megakadást. Külső tesztek kimutatták, hogy a Dyson változó szonikus rezgése a nehezen elérhető helyeken akár 69%-kal több lepedéket távolít el, mint a piacvezető prémium elektromos fogkefék.

Dyson fogkrém és szájvíz

A Dyson egy teljes fogászati rendszert fejlesztett ki a Dyson CameraJet™ teljesítményének optimalizálására. Ez magában foglal egy exkluzív, nem habzó fogkrémet, amely SLS (egy gyakori habosítószer) nélkül készült, hogy a hab ne akadályozza a kamera tiszta látását, és támogassa a Gap Optical Targeting™ működését, valamint egy alacsony habzású szájvizet, amelyet a precíziós vízsugárral való használatra fejlesztettek ki.Antibakteriális összetétele segít csökkenteni a kellemetlen szájszagot okozó baktériumok mennyiségét, és frissíti a leheletet, míg a glicerin megköti a vizet, segítve a szájszárazság megelőzését, és sima, hidratált érzést biztosít.

Mind a fogkrém, mind a szájvíz nátrium-fluoridot tartalmaz a zománc erősítésére és a fogak megerősítésére, valamint foszfátokat és xilitet a lepedék és a fogkő baktériumforrásának célzott kezelésére.

A szájvíz és a fogkrém két ízesítésben lesz kapható: gyömbér-menta és fodormenta. Mindkettőt úgy fejlesztették ki, hogy harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz a szájban, kiegyensúlyozott, frissítő, ugyanakkor nem tolakodó tisztaságérzetet nyújtva. A fogkrémnek van egy borsmenta ízű, érzékeny fogakra kifejlesztett változata is.

Kapcsolódás

A Dyson CameraJet™ 2,4 GHz-es Wi-Fi-vel és Bluetooth-szal is csatlakozik. Beépített kamerája egy kiváló minőségű endoszkóp, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a MyDyson™ alkalmazás élő megjelenítési funkciója révén azt lássák, amit a fogorvosuk lát.

A kamera csak élő megjelenítés vagy automatikus vízsugárzás közben aktív. A készülék és a felhő sem rögzít vagy tárol képeket, a felvételek pedig kizárólag a felhasználó számára maradnak láthatók.

A MyDyson™ alkalmazáson keresztül a felhasználók irányított tisztítást, oktatóvideókat, fogmosási és fogselymezési elemzéseket, lefedettségi térképet és személyre szabott visszajelzést érhetnek el. Az alkalmazás segít megérteni, hol tisztítanak hatékonyan, hol maradhatnak ki területek, és hogyan javíthatják technikájukat az idő múlásával.

A felhasználók testre is szabhatják élményüket: választhatnak automatikus felismerés és kézi vízsugárzási mód között, és a saját komfortjuknak megfelelően állíthatják be a mosás intenzitását.

Elérhetőség

A Dyson Dental System 2026. szeptember 1-jén kerül forgalomba a Dyson bemutatótermekben és kiválasztott kereskedőknél, 190.190,00 Ft áron. A rendszer tartalmazza a Dyson CameraJet™ fogkefét, a töltőállomást, az utazótokot, a Dyson fogkrémet és a Dyson szájvizet, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy együtt egy teljes fogmosási, precíziós fogselymezési és szájöblítési rutint alkossanak.

A Dyson CameraJet™ két színváltozatban lesz kapható: Ceramic Ultra Blue és Ceramic Pink.