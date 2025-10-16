Életmód
Dreame Dazzle és Mini - amikor a hajápolás önkifejezés és élmény
Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A zene a háttérben, egy bögre kávé a kezünkben, és a tükörben nemcsak a frizuránkat, hanem a hangulatunkat is formáljuk. A Dreame új hajápolási eszközei pontosan ezt az érzést hozzák el - amikor a szépség nem feladat, hanem egyfajta kreatív játék.
A Dreame Dazzle intelligens hajformázó a modern nők új kedvence lehet: egy eszköz, ami okosabb, mint gondolnád. Beépített szenzorai felismerik, milyen fejet használsz, és automatikusan beállítják a hőmérsékletet, hogy a haj ne sérüljön, hanem ragyogjon. Három sebességfokozat, három hőmérsékleti szint (57 C és 90 C között), valamint 300 millió negatív ion gondoskodik arról, hogy a hajad fényes, hidratált és puha maradjon. És amiért tényleg imádni fogod: mindezt mindössze két perc alatt végzi el. Öt mágneses fej, köztük a simító, a dúsító és a loknis, lehetőséget ad arra, hogy naponta új stílust próbálj ki - legyen az “clean girl hair”, természetes hullám vagy épp a kedvenc TikTok-frizurád.
Akik sokat utaznak vagy mindig mozgásban vannak, azoknak készült a Dreame Mini . A hajszárító, ami elfér a táskádban, mégis olyan erős, mint egy nagyobb modell. Mindössze 270 gramm, de képes gyorsan, kíméletesen szárítani. Az ionos technológia megszünteti a szöszösödést, a gyerekbarát 40 C-os mód pedig ideális a családosoknak is.
A Dreame beauty termékek nemcsak eszközök - hanem egyfajta életérzés: könnyedség, szabadság, önbizalom. A hajformázás így válik önidővé, ami feltölt és inspirál.
Árak és elérhetőség:
- Dreame Mini: 22 990 Ft
- Dreame Dazzle: 133 990 Ft
Elérhetők: www.shop.dreame-hungary.hu
