Dreame Dazzle és Mini - amikor a hajápolás önkifejezés és élmény

Promóció
Promóciók
2025. október 16.

Forrás: Dreame

Dreame Dazzle és Mini - amikor a hajápolás önkifejezés és élmény
A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből

Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!

Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot

Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.

Chris Evans szinte teljesen meztelenül látható egy új videón: a rajongók imádják

Chris Evans ismét felrobbantotta az internetet, de ezúttal nem egy Marvel-film, hanem egy merész új szerep miatt.

Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Egy e-mailből tudtam meg, hogy szétcsal a férjem - pont, miután szültem

Van az a pillanat, amikor minden elnémul körülötted.

Okos, stílusos és gyengéd – a Dreame új beauty-kütyüi, amik feldobják a reggeleidet

Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A zene a háttérben, egy bögre kávé a kezünkben, és a tükörben nemcsak a frizuránkat, hanem a hangulatunkat is formáljuk. A Dreame új hajápolási eszközei pontosan ezt az érzést hozzák el - amikor a szépség nem feladat, hanem egyfajta kreatív játék.

Kép
forrás: Dreame

A Dreame Dazzle intelligens hajformázó a modern nők új kedvence lehet: egy eszköz, ami okosabb, mint gondolnád. Beépített szenzorai felismerik, milyen fejet használsz, és automatikusan beállítják a hőmérsékletet, hogy a haj ne sérüljön, hanem ragyogjon. Három sebességfokozat, három hőmérsékleti szint (57 C és 90 C között), valamint 300 millió negatív ion gondoskodik arról, hogy a hajad fényes, hidratált és puha maradjon. És amiért tényleg imádni fogod: mindezt mindössze két perc alatt végzi el. Öt mágneses fej, köztük a simító, a dúsító és a loknis, lehetőséget ad arra, hogy naponta új stílust próbálj ki - legyen az “clean girl hair”, természetes hullám vagy épp a kedvenc TikTok-frizurád.

Kép

Akik sokat utaznak vagy mindig mozgásban vannak, azoknak készült a Dreame Mini . A hajszárító, ami elfér a táskádban, mégis olyan erős, mint egy nagyobb modell. Mindössze 270 gramm, de képes gyorsan, kíméletesen szárítani. Az ionos technológia megszünteti a szöszösödést, a gyerekbarát 40 C-os mód pedig ideális a családosoknak is.

Kép

A Dreame beauty termékek nemcsak eszközök - hanem egyfajta életérzés: könnyedség, szabadság, önbizalom. A hajformázás így válik önidővé, ami feltölt és inspirál.

Árak és elérhetőség:
- Dreame Mini: 22 990 Ft
- Dreame Dazzle: 133 990 Ft
Elérhetők: www.shop.dreame-hungary.hu

Kép
forrás: Dreame

Green Stiletto

Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek

Szerencsére a legtöbb cipő már tavaly is megtalálható volt kínálatban, így ha anno beszerezted, akkor nyert ügyed van!

Szépség

Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen lesz a 2025-ös őszi manikűrtrend

Ezek a manikűrök lesznek a legdivatosabbak idén ősszel!

Szépség

A glass skin után itt a cloud skin, de mi is ez valójában?

Te ki fogod próbálni?

Sztárok

Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!

Sztárok

Chris Evans szinte teljesen meztelenül látható egy új videón: a rajongók imádják

Chris Evans ismét felrobbantotta az internetet, de ezúttal nem egy Marvel-film, hanem egy merész új szerep miatt.

Önismeret

Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!