Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben
A dm ezért egy innovatív ötlettel szeretné felhívni a figyelmet a fényvédő rendszeres használatának fontosságára. Az első olyan nyári olvasmányt mutatja be, amely észrevétlenül emlékeztet arra, mikor jött el az idő a fényvédelem megújítására.
A könyv oldalai olvasás közben fokozatosan vörös árnyalatot kapnak, így nagyjából 60 oldal után – ami körülbelül 90 perc olvasási időnek felel meg – finoman jelzi, hogy ideje újra fényvédőt használni. Mindezt úgy, hogy az olvasás élménye zavartalan marad.
Feltörekvő szerzőkkel és nemzetközi kiadókkal együttműködve nyolc, eltérő műfajú könyv készült el a dm országokban. A történetek különböznek, az üzenet közös: a gondtalan nyári élményekhez a megfelelő fényvédelem is hozzátartozik.
Laskai Nelli: A naplemente titka
A hazai dm üzletekben és az Online Shopban 2026. május 7-től érhető el Laskai Nelli: A naplemente titka című könyve. A történet egy magával ragadó romantikus krimi, amit a szerző kifejezetten a dm számára írt. Laskai Nelli párkapcsolati és házassági tanácsadó, három párkapcsolati könyv és két regény szerzője.
A naplemente titka
Egy sziget, ahol a reggeli napfény minden sötétben született titkot elrejt. És egy nő, aki csak felejteni szeretne, de helyette a halállal néz farkasszemet. Emma egy szerelmi csalódás elől menekül az azúrkék Korzikára.
Az aranyfényű naplementékbe burkolt esték épp gyógyítani kezdik megtört szívét, mígnem egy holttesttel találja szemben magát. A rendőrség gyorsan lezárná az ügyet, de Emmát nem hagyja nyugodni a dolog, és nyomozni kezd. Nyitott, vidám természetének hála könnyen megtalálja a hangot a helyiekkel. A közösség titkai sorra tárulnak fel előtte, aminek nyomán féltékenységre, árulásra és piszkos ügyekre is fény derül. Mindeközben egyre inkább Paul, a rejtélyes férfi bűvkörébe kerül, aki éppen annyira lehet a szövetségese, mint a legnagyobb veszélyforrás, ami csak leselkedhet rá – választ viszont csak akkor kaphat, ha közel engedi magához.
Az illatos macchiával borított francia sziget napsütötte utcáit járva, a tenger varázslatos ölelésében Emma hamar ráébred: itt és most nem csupán egy gyilkossági ügy végére próbál pontot tenni, de régi énjétől is búcsút kell vennie. És talán mindeközben a szerelem is új esélyt kap az életében…
A kiadvány szakmai partnere a Magyar Rákellenes Liga: „Ez a könyv és minden hasonló kezdeményezés, amely emlékeztet a napvédelem fontosságára, a megelőzés kultúráját erősíti. A saját bőrünk és gyermekeink bőrének védelme nem esztétikai kérdés, hanem tudatos egészségmegőrzés” – írja a könyv bevezetőjében Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
A könyv kizárólag a dm üzletekben és a dm Online Shopban vásárolható meg.
