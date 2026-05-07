Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

#Könyv
#könyvajánló
#DM
#Fényvédelem
#laskai nelli
#a naplemente titka
Promóció
Promóciók
2026. május 7.

Forrás: PR

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben
A nap cikke

Váratlan eredménnyel ért véget Blake Lively és Justin Baldoni pere: így zárult az ügy

Jó másfél év pereskedés után véget ért Blake Lively és Justin Baldoni pere: elég váratlan eredménnyel.

Divat

Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.

Promóciók

Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

A számok nem hazudnak. Aki körülnéz a budapesti forgalomban, vagy végigsétál egy nagyobb bevásárlóközpont parkolójában, ...

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...

Promóciók

Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban

Élvezze a Bajnokok Ligája döntőjét barátaival, üzletfeleivel egy igazán különleges, elegáns környezetben!

Promóciók

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...

Promóciók

Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken

Bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új kerékpáros útvonala a Balaton-felvidéken, valamint me...
Olvasd el!

Nemcsak a világ, a generációk is változnak: egyre több alpha generációs kislány érik 8-9 évesen

Az utóbbi években egyre több szülő, pedagógus és szakember figyel fel arra, hogy a gyermeki fejlődés ritmusa mintha eltolódott volna.

Olvasd el!

Napi horoszkóp május 6.: az Ikreket frusztrálja valami, a Szüzek kimerültnek érzik magukat

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

Nézd meg az anyját, vedd a lányát: 8 híres nő, akinek gyönyörű felnőtt lett a lánya

Hollywoodban és azon is túl, időről időre feltűnik egy-egy ismerős arc, csak épp fiatalabb kiadásban.

Olvasd el!

10 döbbenetes dolog, amit a színésznőkkel megtehettek a régi idők Hollywoodjában

A régi Hollywood csillogása mögött színésznők generációi éltek stúdiókontroll, elhallgatott botrányok, testi-lelki kizsákmányolás és kegyetlen elvárások árnyékában.

Olvasd el!

A francia nők imádják ezt a cipőt, nem véletlenül: nyáron mindenki ezt hordja Párizs utcáin

A francia nők már csak tudják, mi a legsikkesebb lábbeli az idei szezonban.

Facebook
Twitter
Pinterest
A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni az idő múlásáról, és vele együtt a fényvédelemről is. Pedig a bőrünk ilyenkor különösen nagy terhelésnek van kitéve.

A dm ezért egy innovatív ötlettel szeretné felhívni a figyelmet a fényvédő rendszeres használatának fontosságára. Az első olyan nyári olvasmányt mutatja be, amely észrevétlenül emlékeztet arra, mikor jött el az idő a fényvédelem megújítására.

A könyv oldalai olvasás közben fokozatosan vörös árnyalatot kapnak, így nagyjából 60 oldal után – ami körülbelül 90 perc olvasási időnek felel meg – finoman jelzi, hogy ideje újra fényvédőt használni. Mindezt úgy, hogy az olvasás élménye zavartalan marad.

Feltörekvő szerzőkkel és nemzetközi kiadókkal együttműködve nyolc, eltérő műfajú könyv készült el a dm országokban. A történetek különböznek, az üzenet közös: a gondtalan nyári élményekhez a megfelelő fényvédelem is hozzátartozik.

Laskai Nelli: A naplemente titka

A hazai dm üzletekben és az Online Shopban 2026. május 7-től érhető el Laskai Nelli: A naplemente titka című könyve. A történet egy magával ragadó romantikus krimi, amit a szerző kifejezetten a dm számára írt. Laskai Nelli párkapcsolati és házassági tanácsadó, három párkapcsolati könyv és két regény szerzője.

Kép
forrás: PR

A naplemente titka

Egy sziget, ahol a reggeli napfény minden sötétben született titkot elrejt. És egy nő, aki csak felejteni szeretne, de helyette a halállal néz farkasszemet. Emma egy szerelmi csalódás elől menekül az azúrkék Korzikára.

Az aranyfényű naplementékbe burkolt esték épp gyógyítani kezdik megtört szívét, mígnem egy holttesttel találja szemben magát. A rendőrség gyorsan lezárná az ügyet, de Emmát nem hagyja nyugodni a dolog, és nyomozni kezd. Nyitott, vidám természetének hála könnyen megtalálja a hangot a helyiekkel. A közösség titkai sorra tárulnak fel előtte, aminek nyomán féltékenységre, árulásra és piszkos ügyekre is fény derül. Mindeközben egyre inkább Paul, a rejtélyes férfi bűvkörébe kerül, aki éppen annyira lehet a szövetségese, mint a legnagyobb veszélyforrás, ami csak leselkedhet rá – választ viszont csak akkor kaphat, ha közel engedi magához.

Az illatos macchiával borított francia sziget napsütötte utcáit járva, a tenger varázslatos ölelésében Emma hamar ráébred: itt és most nem csupán egy gyilkossági ügy végére próbál pontot tenni, de régi énjétől is búcsút kell vennie. És talán mindeközben a szerelem is új esélyt kap az életében…

A kiadvány szakmai partnere a Magyar Rákellenes Liga: „Ez a könyv és minden hasonló kezdeményezés, amely emlékeztet a napvédelem fontosságára, a megelőzés kultúráját erősíti. A saját bőrünk és gyermekeink bőrének védelme nem esztétikai kérdés, hanem tudatos egészségmegőrzés” – írja a könyv bevezetőjében Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.

A könyv kizárólag a dm üzletekben és a dm Online Shopban vásárolható meg.

Kép
forrás: PR

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.

Promóciók

Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

A számok nem hazudnak. Aki körülnéz a budapesti forgalomban, vagy végigsétál egy nagyobb bevásárlóközpont parkolójában, ...

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...

Promóciók

Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban

Élvezze a Bajnokok Ligája döntőjét barátaival, üzletfeleivel egy igazán különleges, elegáns környezetben!

Promóciók

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...

Promóciók

Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken

Bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új kerékpáros útvonala a Balaton-felvidéken, valamint me...
Kép
Sztárok

5 sztár, aki szinte minden filmjében levetkőzik

Vannak sztárok, akiknél a meztelen jelenetek nem csak ritka esetekben jöhetnek szóba, hanem szinte a karrierjük védjegyévé váltak.

Kép
Életmód

Minél több időt töltesz a barátaiddal, annál tovább élsz? A kutatások szerint igen!

Szeretnéd még sok születésnapodat megünnepelni? Akkor iktass be minél több találkozót a BFF-jeiddel! Ajánlunk is neked ehhez pár programötletet, amit imádni fogtok!

Kép
Divat

A francia nők imádják ezt a cipőt, nem véletlenül: nyáron mindenki ezt hordja Párizs utcáin

A francia nők már csak tudják, mi a legsikkesebb lábbeli az idei szezonban.

Kép
Sztárok

Váratlan eredménnyel ért véget Blake Lively és Justin Baldoni pere: így zárult az ügy

Jó másfél év pereskedés után véget ért Blake Lively és Justin Baldoni pere: elég váratlan eredménnyel.

Kép
Sztárok

10 döbbenetes dolog, amit a színésznőkkel megtehettek a régi idők Hollywoodjában

A régi Hollywood csillogása mögött színésznők generációi éltek stúdiókontroll, elhallgatott botrányok, testi-lelki kizsákmányolás és kegyetlen elvárások árnyékában.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 6.: az Ikreket frusztrálja valami, a Szüzek kimerültnek érzik magukat

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!