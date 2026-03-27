A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 27.

Forrás: Edward Wendt

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a varsói Norblin Factory Art Box-ban rendezte meg a Your Reflection show-t, ami nemcsak a 2026-os tavaszi-nyári szezon legfontosabb stílusait mutatja be, hanem a márka történetének új fejezetét is jelenti.

A helyszín nem véletlen, hiszen itt található a divat webáruház egyetlen fizikai üzlete, az Answear Concept Store is, ami különleges kontextust ad az eseménynek: a divat, a tér és a vásárlási élmény egyetlen helyen találkoznak.

A Norblin Factory, Varsó egyik ikonikus divathelyszíne, több mint 20, az Answear kínálatában elérhető márkakollekcióinak kínált hátteret. A kifutón a márkák bemutatóiról ismert darabjai mellett gondosan válogatott, kereskedelmi forgalomban is elérhető lookok is megjelentek, így a résztvevők a bemutatott darabok jelentős részét azonnal megvásárolhatták. A bemutató után egy dedikált felület is elindult a weboldalon, ahol minden egyes megjelenített összeállítás külön-külön is megvásárolható.

A bemutató négy, markáns karakterrel rendelkező modulra tagolódott. A szezon története a Retro Preppy hangulattal indult, amelyet a laza, városi elegancia határozott meg, majd a tengerparti sétányok által inspirált Summer Resort következett, ezt a játékos Gelato Pastels színvilág követte, végül pedig az energikus és karakteres Brit Pop zárta a sort. A víziót Natan Berkowicz látványvilága egészítette ki, amely meglepő módon értelmezte újra a kifutón látottakat. Az eseményt a Dyspensa zenei stúdió által komponált zene kísérte.

A Your Reflection mérföldkő az Answear számára. A saját divatbemutató megszervezése azt jelzi, hogy a platform túllép az e-kereskedelem keretein, és élményeken, érzelmeken, valamint a divat leglátványosabb formáján keresztül építi tovább saját márkáját.

Számunkra ez több mint egy divatbemutató, ez annak kifejezése, hogy kik vagyunk márkaként. Az Answear mindig is a prémium márkák gondos válogatását és a divat iránti valódi szenvedélyt képviselte. A Your Reflection találkozás a művészettel, a designnal és a modern technológiával, melyek együtt mesélik el a divat felfedezésének történetét egy folyamatosan változó világban

- fogalmazott Marta Sawicka, az Answear márkaimázsért felelős marketingigazgatója.

A bemutató vizuális világát Natan Berkowicz lengyel vizuális művész, videódesigner és digitális alkotó jegyzi. Berkowicz több mint 90 színházi és operaprodukció látványvilágán dolgozott Európa-szerte, együttműködött többek között Krystian Lupával és Jan Klatával, olyan helyszíneken mutatkozott be, mint az Odéon-Théâtre de l’Europe vagy a Salzburger Festspiele.

A show rendezője Kasia Sokołowska, a több mint 25 év szakmai tapasztalattal bíró lengyel divatrendező és koreográfus. Számos meghatározó márkával dolgozott már, neve egyet jelent a divatbemutató mint komplex, önálló műfaj megteremtésével, a szélesebb közönség számára a Top Model Leszek műsor állandó zsűritagjaként is ismert.

A bemutatón szereplő márkák: Marciano by Guess, Marc O'Polo, Paul & Shark, Elisabetta Franchi, iBlues, Max&Co., Munthe, Swarovski, Lacoste, Patrizia Pepe, Boss, Hugo, Gestuz, Rotate, Twinset Milano, Pinko, Stine Goya, Answear.LAB, AllSaints, Barbour, Vanda Novak.

Az esemény partnerei: L'Oréal Paris, Lindt, Aperol Spritz, Volvo Car Warszawa, Norblin Factory, ArtBox

