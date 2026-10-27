Coco Gauff és Aminé a New Balance 983 kampányának főszereplői

Két eltérő személyiség, két egyedi stílus és közös kreatív vízió találkozik a kampányban, amely az önkifejezést, az egyéniséget és a személyes stílus sokszínűségét ünnepli.

A kampány főszereplőiként Coco Gauff és Aminé saját karakterükön és stílusukon keresztül mutatják meg, milyen sokoldalúan viselhető az új modell. A koncepció középpontjában az a gondolat áll, hogy a stílus mindenkinek mást jelent, és éppen az egyéni különbségek teszik igazán személyessé az öltözködést. A 983 azokhoz szól, akik bátran kísérleteznek, és a megjelenésük minden oldalán keresztül kifejezik önmagukat.

„A kampány ötlete a New Balance csapatával tartott kreatív megbeszélésen született meg. Úgy gondoltam, izgalmas lenne a személyiségem különböző oldalait a stíluson keresztül megmutatni” – meséli Coco Gauff. „Nagyon élveztem, hogy Aminéval együtt életre kelthettük az elképzelést, és kreatív módon, különböző stílusokban mutathattuk be a cipőt. Szeretem az előremutató, divatos, mégis könnyen viselhető darabokat, a 983 pedig bármilyen szetthez jól passzol.”

A kampány középpontjában álló 983 a 2000-es évek teljesítményorientált futócipőinek világából merít inspirációt, miközben a klasszikus New Balance dizájnelemeket kortárs, újító formavilággal ötvözi. Ismerős részletei és karakteres sziluettje egyszerre idézik meg a márka örökségét és mutatnak új irányt a mindennapi stílusban.

A cipő dizájnját a textúrák és a formák kontrasztja határozza meg. Az ABZORB SBS párnázás elliptikus formavilága a talp külső és középső részén végigfutó hullámvonalakkal találkozik, míg a sarokrészen elhelyezett klasszikus „N” logó és a felsőrész lekerekített elemei teszik teljessé az összképet. Az eredmény egy szoborszerű, kifinomult sziluett, amely a progresszív dizájnt a hétköznapi viselhetőséggel ötvözi.

Coco Gauff és Aminé közreműködésével a New Balance nem csupán az új 983-at mutatja be, hanem azt is, hogyan válhat ugyanaz a cipő két különböző egyéniség stílusának meghatározó elemévé.

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