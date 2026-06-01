A Chery hivatalosan bejelentette: Robert Lewandowski lett a márka globális nagykövete

A ceremónián Lewandowski így fogalmazott: „Örömmel kezdek közös munkába egy olyan márkával, amely valóban kiemelt figyelmet fordít a családokra. Közös értékeket képviselünk: a család fontosságát, a tudatos és fókuszált hozzáállást, valamint a folyamatos törekvést a kiválóságra. Várom, hogy a Cheryvel együtt a a Családért filozófiát világszerte még több családhoz juttathassuk el.”



Az eseményen részt vett Zhu Shaodong, a Chery International ügyvezető alelnöke és EU-régió vezérigazgatója. A rendezvény keretében a felek hivatalosan aláírták a partnerségi megállapodást, emléktárgyakat cseréltek, valamint sor került egy ünnepélyes kulcsátadásra is. Mindez egy új, nemzetközi együttműködés kezdetét jelenti a Chery és Robert Lewandowski számára.



Ez az együttműködés fontos mérföldkő a Chery globális stratégiájában, és tovább erősíti a márka a Családért filozófiájának nemzetközi jelenlétét. Az elmúlt években a Chery jelentősen felgyorsította globális terjeszkedését, működése ma már több mint 100 országra terjed ki. Ezzel párhuzamosan a márka folyamatosan fejleszti technológiai és termékökoszisztémáját az új energiamegoldások, az intelligens mobilitás és a családközpontú közlekedési megoldások területén.

A Chery célja, hogy a biztonságra, a tágas kialakításra és a fejlett technológiára építve olyan elérhető mobilitási megoldásokat kínáljon, amelyek biztonságosabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik a családok mindennapi közlekedését világszerte.



A labdarúgás egyik legismertebb alakjaként Robert Lewandowskit következetes szakmai teljesítménye, fegyelmezett hozzáállása és pozitív közéleti megítélése tette nemzetközileg elismert sportolóvá. A családi értékek, a felelősségvállalás és a hosszú távú gondolkodás iránti elkötelezettsége illeszkedik a Chery a Családért küldetéséhez.



A Chery számára a Családért nem csupán egy márkaszlogen, hanem a termék- és technológiafejlesztés egyik meghatározó alapelve. A márka egységes globális biztonsági sztenderdekre, emberközpontú tértervezésre, valamint intelligens és hibrid technológiákra építve igyekszik választ adni a családok valós igényeire. A Chery célja, hogy minél több család számára tegye elérhetővé a prémium mobilitási élményt, miközben a mindennapi használhatóságra, a biztonságra és a kényelemre helyezi a hangsúlyt.