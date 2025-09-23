Őrületes zenei élmény vár rád: a Budapest Parkban debütál a Superalbum!

Tudtad, hogy van egy alapítvány, ami tényleg minden gyereknek megadja a zenélés élményét? Ez a Superar Alapítvány, akik azért dolgoznak, hogy háttértől és előképzettségtől függetlenül bárki megtapasztalhassa, milyen felszabadító együtt zenélni. A nemzetközi kezdeményezés hazánkban 6 általános iskolával működik együtt és több mint 350 gyerek vesz részt az ingyenes és szuper inspiráló órákon, ők alkotják a gyermekkórust is.

forrás: Superar Alapítvány

Ha rajongsz a legismertebb hazai előadókért és élőben szeretnéd hallani a Superar gyermekkórust, akkor jegyezd fel október 1-jét. Ezen az estén a Budapest Parkban valami különleges történik – olyasmi, amit nem mindennap élhetsz át. A kórus kilenc hazai zenésszel lép színpadra, hogy élőben adják elő a Superalbum dalait, amelyek közül néhány már hallható.

A Superalbum több mint egy átlagos lemez: egy különleges összművészeti projekt, amelyben gyerekek és ismert előadók közösen írnak dalokat. A közös munka során a gyerekek megtapasztalhatják, milyen érzés együtt alkotni és nagyközönség előtt szerepelni – ez az élmény egész életükre szóló inspirációt adhat.

A koncerten legnagyobb kedvenceid lépnek fel: Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Margaret Island és Mehringer. Ráadásul itt hallhatod először a teljes Superalbumot, ez lesz a Margaret Island utolsó előtti élő fellépése és a kórus önálló produkcióval is készül. A Budapest Park ezen az estén nemcsak koncerthelyszín lesz, hanem közösségi tér, ahol a zene ereje és az együtt megélt pillanatok varázsa tölti meg a levegőt.

A rendezvény a Banana Records, a Budapest Park, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a SPAR Magyarország együttműködésében valósul meg, a koncert teljes nettó nyereségét pedig a Superar Alapítvány kapja.

Jegyek még kaphatók, érdemes időben belépőt váltanod, hiszen október 1-jén neked is ott a helyed a Budapest Parkban!