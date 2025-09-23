Divat
Őrületes zenei élmény vár rád: a Budapest Parkban debütál a Superalbum!
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Tudtad, hogy van egy alapítvány, ami tényleg minden gyereknek megadja a zenélés élményét? Ez a Superar Alapítvány, akik azért dolgoznak, hogy háttértől és előképzettségtől függetlenül bárki megtapasztalhassa, milyen felszabadító együtt zenélni. A nemzetközi kezdeményezés hazánkban 6 általános iskolával működik együtt és több mint 350 gyerek vesz részt az ingyenes és szuper inspiráló órákon, ők alkotják a gyermekkórust is.
Ha rajongsz a legismertebb hazai előadókért és élőben szeretnéd hallani a Superar gyermekkórust, akkor jegyezd fel október 1-jét. Ezen az estén a Budapest Parkban valami különleges történik – olyasmi, amit nem mindennap élhetsz át. A kórus kilenc hazai zenésszel lép színpadra, hogy élőben adják elő a Superalbum dalait, amelyek közül néhány már hallható.
A Superalbum több mint egy átlagos lemez: egy különleges összművészeti projekt, amelyben gyerekek és ismert előadók közösen írnak dalokat. A közös munka során a gyerekek megtapasztalhatják, milyen érzés együtt alkotni és nagyközönség előtt szerepelni – ez az élmény egész életükre szóló inspirációt adhat.
A koncerten legnagyobb kedvenceid lépnek fel: Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Margaret Island és Mehringer. Ráadásul itt hallhatod először a teljes Superalbumot, ez lesz a Margaret Island utolsó előtti élő fellépése és a kórus önálló produkcióval is készül. A Budapest Park ezen az estén nemcsak koncerthelyszín lesz, hanem közösségi tér, ahol a zene ereje és az együtt megélt pillanatok varázsa tölti meg a levegőt.
A rendezvény a Banana Records, a Budapest Park, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a SPAR Magyarország együttműködésében valósul meg, a koncert teljes nettó nyereségét pedig a Superar Alapítvány kapja.
Jegyek még kaphatók, érdemes időben belépőt váltanod, hiszen október 1-jén neked is ott a helyed a Budapest Parkban!
