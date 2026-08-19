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A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg

#Budapest Park
#park
#különleges Parkos pillanatok
JOY
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2026. augusztus 19.

Forrás: Sinco

A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg
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Van, akit az első közös koncert emléke köt a Budapest Parkhoz, vannak, akik itt találtak újra egymásra, másnak egy koncert hozott egy új közös pontot az édesanyjával. A Budapest Park kampányának főszereplői ezúttal nem előadók, hanem igazi vendégek és az ő történeteik. „A ti sztoritok a mi sztorink” – foglalja össze a kampány üzenetét a Budapest Park és az Abstract ügynökség. Hiszen a Park történeteit valójában azok írják, akik estéről estére megtöltik élettel.

A Budapest Park estéről estére változik. Más zene szól, más emberek érkeznek, más társaságok találkoznak, és minden este új emlékek születnek. A Park immár évek óta abban hisz, hogy jó dolog együtt lenni, együtt örülni - az elmúlt időszakban pedig különösen erősen lehetett érezni, milyen sokat jelent a közösséghez tartozás és az együtt megélt eufória. Éppen ezért a Park nem egyszerűen egy helyszín: egy színtér, ahol bármi megtörténhet, ahol mindenki szabadon és biztonságban lehet önmaga, és ahol az egészen hétköznapi pillanatokból is életre szóló emlékek születhetnek.

A Budapest Park ezért saját vendégeit kérte arra, hogy meséljék el, mit jelent számukra a Park. A felhívásra több mint kétszáz személyes történet érkezett, amelyekből hatot választottak ki, a főszereplőket pedig egy profi fotózásra hívták vissza a Parkba. Az elkészült portrék és a hozzájuk kapcsolódó személyes élmények most Budapest utcáin és az online térben is megjelennek, de ez csak a kezdet: a beérkezett élményekből továbbiakat is folyamatosan megosztanak majd, így még sok különleges Parkos pillanattal találkozhat a közönség.

Kép
forrás: Sinco
Kép
forrás: Sinco

Robi számára a Park az első közös metálkoncert emlékét jelenti az édesapjával. Anna és párja Erdélyből utaztak 10-12 órán át, hogy együtt bulizhassanak kedvenc előadóik koncertjein. Kata és párja egy Elefánt-koncerten találtak újra egymásra. Orsi és édesanyja egy Dzsúdló-koncertnek köszönhetően találtak egy új közös kapcsolódási pontot. Bettit Yungblud hívta fel a színpadra gitározni. Palkót pedig egy Bagossy Brothers Company-koncerten a tömeg emelte a magasba kerekesszékével együtt.

Kép
forrás: Sinco
Kép
forrás: Sinco

Hat ember és hat olyan pillanat, amely több lett egyszerű koncertélménynél. De ez csak néhány a több száz személyes élmény közül, amelyek megmutatják, mennyi minden fér bele egy Parkos éjszakába. Mert néha egy este nemcsak arra emlékeztet, hogy milyen jól éreztük magunkat, hanem arra is, kivel voltunk, mit éltünk át együtt, és miért vált fontos emlékké számunkra. Talán éppen ezért olyan különleges a Budapest Park: mert mindenki mást visz haza magával.

Kép
forrás: Sinco
Kép
forrás: Sinco

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