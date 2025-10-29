Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

A mai tempós világban egyre nagyobb kincs az olvasási mobilitás: amikor a történetek tényleg bárhová elkísérhetnek. Egy hangoskönyv ott van veled a reggeli dugóban, egy hosszú vonatozás alatt vagy edzés közben is. A profi narrátoroknak hála a szöveg új színeket kap, a karakterek életre kelnek, és egészen más dimenzióban találkozhatsz a kedvenc sztorijaiddal. Az e-hangoskönyv ráadásul egy gombnyomással elérhető, nem kell könyvespolcot pakolgatni, és a táskád sem lesz nehezebb.

A Bookline saját e-hangoskönyv-előfizetésével könnyedén belevetheted magad ebbe az élménybe, kevesebb, mint egy könyv áráért! Nem kell egyesével válogatnod: előfizetőként bármikor, bárhonnan elérheted a kínálatot. Ráadásul előfizetésedet még egyszerűbben kezelheted a Bookline Reader ingyenes alkalmazással, ami egyszerre működik e-könyv-olvasóként és e-hangoskönyv-lejátszóként is. Így a könyvespolcod a zsebedben lapul, és mindig készen áll arra, hogy feldobja a napodat.

És hogy még izgalmasabb legyen a start: 2025. október 1. és 31. között mindenki, aki a Bookline Webáruházban könyvet, e-könyvet, e-hangoskönyvet vagy e-hangoskönyv-előfizetést vásárol*, részt vehet egy szuper nyereményjátékban! A szerencsések között a Bookline kisorsol 3 db, 2 éjszakás páros pihenést a Treehouses Noszvaj Kilátó Torony lombházaiba. Ha pedig e-hangoskönyv-előfizetést választasz, háromszoros nyerési eséllyel kerülsz be a sorsolásba!

Az e-hangoskönyv tehát nemcsak új formátum, hanem új életérzés: kulturális feltöltődés, szabadság és egy kis varázslat, amit bárhová magaddal vihetsz.

LÉPNÉL HALLGATNI?

Velünk akár kiléphetsz a világ zajából is!

*A részletekről tájékozódj a https://bookline.hu/leptemhallgatni oldalon.