Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
A mai tempós világban egyre nagyobb kincs az olvasási mobilitás: amikor a történetek tényleg bárhová elkísérhetnek. Egy hangoskönyv ott van veled a reggeli dugóban, egy hosszú vonatozás alatt vagy edzés közben is. A profi narrátoroknak hála a szöveg új színeket kap, a karakterek életre kelnek, és egészen más dimenzióban találkozhatsz a kedvenc sztorijaiddal. Az e-hangoskönyv ráadásul egy gombnyomással elérhető, nem kell könyvespolcot pakolgatni, és a táskád sem lesz nehezebb.
A Bookline saját e-hangoskönyv-előfizetésével könnyedén belevetheted magad ebbe az élménybe, kevesebb, mint egy könyv áráért! Nem kell egyesével válogatnod: előfizetőként bármikor, bárhonnan elérheted a kínálatot. Ráadásul előfizetésedet még egyszerűbben kezelheted a Bookline Reader ingyenes alkalmazással, ami egyszerre működik e-könyv-olvasóként és e-hangoskönyv-lejátszóként is. Így a könyvespolcod a zsebedben lapul, és mindig készen áll arra, hogy feldobja a napodat.
És hogy még izgalmasabb legyen a start: 2025. október 1. és 31. között mindenki, aki a Bookline Webáruházban könyvet, e-könyvet, e-hangoskönyvet vagy e-hangoskönyv-előfizetést vásárol*, részt vehet egy szuper nyereményjátékban! A szerencsések között a Bookline kisorsol 3 db, 2 éjszakás páros pihenést a Treehouses Noszvaj Kilátó Torony lombházaiba. Ha pedig e-hangoskönyv-előfizetést választasz, háromszoros nyerési eséllyel kerülsz be a sorsolásba!
Az e-hangoskönyv tehát nemcsak új formátum, hanem új életérzés: kulturális feltöltődés, szabadság és egy kis varázslat, amit bárhová magaddal vihetsz.
LÉPNÉL HALLGATNI?
Velünk akár kiléphetsz a világ zajából is!
*A részletekről tájékozódj a https://bookline.hu/leptemhallgatni oldalon.
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
2025 divatszíne egyszerűen tökéletes - Így hordd a mindennapokban!
Az elmúlt években a divatban egyre nagyobb szerepet kaptak a természetközeli, földes árnyalatok, így nem is csoda, hogy ez a szín lett 2025 divatszíne.
6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.
10 dolog, amiből azonnal tudni fogod, ha párod már igazából nem kíván
Amikor egy kapcsolatban eltávolodás történik, az sokszor nem egyik napról a másikra történik.