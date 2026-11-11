Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!

Tervezz előre - Jobban jársz

A Black Friday egyik legnehezebb pillanata, amikor egyszerre több dologról is úgy érzed, hogy ennyiért kár lenne otthagyni. Ilyenkor jól jön egy lista, amit még nyugodt fejjel írtál össze. Mi az, amit mindenképp lecserélnél? Mi az, amire hónapok óta vágysz? És mi az az apróság, aminek egyszerűen csak örülnél?

Az Allegro megbízásából készült kutatás szerint* a magyar vásárlók közül sokan már így készülnek. 42 százalék tervez vásárolni az idei Black Friday akciók alatt, 35 százalék előre meghatározza, mennyit szán rá, 31 százalék pedig legalább egy héttel korábban megtervezi a beszerzést. A magyar válaszadók 44 százaléka egy már betervezett vásárláson szeretne spórolni, 19 százalékuk pedig ilyenkor venné meg azt a vágyott darabot, amely korábban kívül esett a keretén.

Állítsd össze a saját kívánságlistádat!

Ha a vezeték nélküli fülesed már egy oda-vissza utat sem bír ki, írd fel, milyen üzemidőre lenne szükséged. Ha a hajszárítódat cserélnéd le, gondold végig, pontosan milyen funkciókra lenne szükséged, a súlya zavar-e, vagy az, hogy túl sokáig tart vele a szárítás, esetleg olyat keresel, ami nem károsítja a hajszálaidat. Egy robotporszívónál pedig az is döntő lehet, hogy átjut-e a küszöbön, és befér-e a kanapé alá. Ha előre felírod a számodra legfontosabb szempontokat, könnyebb lesz választani a hasonló árú modellek közül.

Tudtad? A magyar kívánságlistákon a ruházat és a cipő vezet 35 százalékkal, szorosan mögöttük jönnek az elektronikai eszközök (33%), majd a háztartási gépek (27%) és az elektronikai kiegészítők (19%).

forrás: Allegro.hu

Kalkulálj - Mennyiért éri meg neked a vágyott darab?

Képzeld el, hogy a kiszemelt csizma holnap akciós lesz. Mennyi az az összeg, amennyiért tényleg megvennéd? Írd oda a pontos modell és a méret mellé, majd nézd meg, mennyiért kapható most. Így lesz mihez viszonyítanod, amikor megérkezik az ajánlat. Ugyanez működik egy játékkonzolnál vagy kávégépnél is. Az összehasonlításnál a pontos modellt, a csomag tartalmát és a szállítással együtt fizetendő végösszeget nézd.

A felmérés szerint a magyar válaszadók 42 százaléka az árakat több kereskedőnél is összeveti, 35 százalékuk pedig digitális árkövetőt használ. És talán egyáltalán nem meglepő, hogy már a mesterséges intelligenciát is bevetik a vásárlók. A magyar válaszadók 7 százaléka, a Z generáció tagjainak pedig 10 százaléka használ AI-asszisztenst a Black Friday-ajánlatok felkutatásához.

Hagyj helyet annak is, aminek nagyon örülnél

A lelkünknek néha olyan dolgokra is szüksége van, ami nem „must have”, de örömet okoz: egy puha pizsamára, egy ünnepi rúzsra vagy egy nagyítós tükörre, hogy még szebb sminket tudj magadnak készíteni. Tudtad, hogy ennek a jelenségnek neve is? Az ún. rúzshatás lényege, hogy míg a nagyobb kiadásokkal óvatosabban bánunk, az apró örömökre vagy egy kis kényeztetésre szívesen költünk. Ha a Black Friday akciót nem csak praktikus dolgokra használnád, ne legyen lelkiismeret-furdalásod, hogy valami kis lélekmelengető holmira is rászánsz egy kisebb összeget.

forrás: Getty Images/Zinkevych

A feedben vadászol vagy kivárod a jó árat?

Az Allegro kutatása szerint van, aki görgetés közben bukkan rá a következő kedvencére, más már hetek óta ugyanannak a kávégépnek az árát figyeli. Te melyik táborba tartozol?

A Z generáció a feedben vadászik. Ők készülnek a leglelkesebben a Black Fridayre, és minden harmadik Z generációs válaszadó a közösségi médiában is keresi az akciókat.

Az Y generáció beállítja az árértesítőt. Tízből négyen használnak árkövetőt, ha pedig ajánlás kell, inkább a barátaikra és a családjukra hallgatnak.

Az X generáció kivárja a jó árat. Több mint felük arra használja a Black Fridayt, hogy olcsóbban vegye meg, amit már korábban kinézett.

A baby boomerek a praktikus vételre hajtanak. Náluk a háztartási gépek vezetik a listát, és őket csábítja el a legkevésbé egy akciós árcédula.

Légy résen - Novemberben bármelyik nap felbukkanhat, amit keresel!

Novemberben érdemes szemfülesnek és aktívnak lenned: az október 30-án elérhetővé vált korai ajánlatok után november 2-án indult az Allegro Black Friday-kampánya, és egész hónapban tart! Az ajánlatok minden Allegro-vásárló számára elérhetők, a kínálat pedig naponta frissül. Ráadásul a termékskála igen széles és szinte minden kategóriában, az elektronikai eszközök, divatcikkek, lakberendezési termékek és játékok között egyaránt találhatsz akár 40 százalékos kedvezményeket. Ha ma még nincs akcióban a kiszemelt csizma a méretedben vagy az a robotgép, amit a listádra tettél, érdemes időről időre csekkolni az aktuális akciókat.

Hasznos tipp: Ha cipőt vagy ruhát rendelsz, a méret miatt különösen jól jöhet az Allegro Smart!, amellyel a jogosult termékek szállítása és visszaküldése ingyenes. Az ingyenes próba egy kattintással aktiválható, fizetési kártya megadása és kötelezettségvállalás nélkül. Hét hónap alatt hét ingyenes szállítást és visszaküldést vehetsz igénybe a próba feltételei szerint. Ha pedig éves előfizetést választanál, azt most 50 százalékos kedvezménnyel** vásárolhatod meg.

forrás: Allegro.hu

* A kutatást 2026. október 9-16. között online kérdőíves felméréssel az NMS készítette Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, 18–65 év közötti, saját költőpénzzel rendelkező személyek (1000-1000 fő) megkérdezésével. A válaszadók adatbázisát a Norstat biztosította.

**Az ajánlat egy elszámolási időszakra (12 hónapra) érvényes a kiválasztott felhasználók számára, és 2027. január 15-ig érhető el.

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