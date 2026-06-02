Nem csak az UV öregíti a bőröd: a városi fényvédelem új korszaka
Forrás: Bioderma
A bőröd minden nap detoxért kiált
A Bioderma új Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ fényvédője pontosan erre a modern problémára reagál. Nem egyszerűen SPF, hanem egy next level városi fényvédő, ami a napsugarak mellett a szennyeződések és a látható fény ellen is védi a bőrt.
A márka ezt nevezi „káros koktélnak”: UV-sugarak, kék fény, infravörös sugárzás, szmog, finompor és kipufogógázok egyszerre terhelik a bőrt, ez pedig felgyorsíthatja az öregedést, fokozhatja az oxidatív stresszt és gyengítheti a bőr természetes védekezőképességét.
A jó hír? A modern fényvédelem már nem csak arról szól, hogy „ne égj le”.
Egy fényvédő, ami tényleg többet tud
A legtöbb fényvédőnél még mindig az a fő szempont, hogy megakadályozza a leégést, vagyis elsősorban az UVB-sugarak ellen nyújtson védelmet. A valóságban azonban a bőrt ennél jóval több láthatatlan hatás éri nap mint nap.
A Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ ezért a klasszikus UV-védelemnél tovább megy: a teljes napspektrum jelentős részét lefedve egészen 1100 nm-ig nyújt védelmet, beleértve az UVA-sugarakat, a látható fényt és az infravörös sugárzást is. Ez különösen fontos a városi környezetben, ahol a napsugárzás és a légszennyezés együttesen terheli a bőrt.
A formula az Environmental Active Defense technológiával dolgozik, ami:
- UVA- és UVB-védelmet biztosít,
- védi a bőrt a látható fény és az infravörös sugarak ellen,
- valamint egy glikofilm réteggel segít csökkenteni a szennyeződések bőrrel való érintkezését.
És ami külön pluszpont: a Bioderma szerint a formula minimális mennyiségű szűrőt használ, alkohol-, szilikon- és mikroműanyag-mentes, így érzékeny bőrre is szuper választás lehet.
Az a bizonyos „nem érzem magamon” textúra
Ismerős az érzés, amikor reggel becsülettel felkened a fényvédőt, aztán egész nap úgy érzed, mintha egy nehéz réteg ülne az arcodon?
A Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ esetében ettől nem kell félni, mivel eza fényvédő ultrakönnyű, fluid állagú, gyorsan beszívódik, nem ragad és nem hagy fehér nyomot. Sőt, a matt finish miatt smink alá is nagyon jól működik, vagy akár önmagában is, ha a nude hatás a cél.
Három verzióban elérhető:
- színtelen változatban,
- valamint két árnyalatban azoknak, akik egy kis természetes glow-t és egységesebb bőrtónust szeretnének.
A táskád új kötelező darabja: Photoderm Invisible fényvédő stift SPF50+
És ha már SPF: az újraapplikálásról sem szabad megfeledkezni, még sminkben sem.
Itt kap szerepet a Bioderma Photoderm Invisible fényvédő stift SPF50+, ami konkrétan az a beauty termék, amit egész nyáron magadnál akarsz tartani. Kicsi, praktikus, teljesen láthatatlan finishű, így napközben is pillanatok alatt újra tudod kenni vele az arcod.
Tökéletes:
- városi rohangáláshoz,
- fesztiválokra,
- utazáshoz,
- vagy amikor a nap végén is szeretnéd megőrizni a glow-t, pigmentfoltok nélkül.
A legjobb benne, hogy nem maszatolja el a sminket, így tényleg nincs több kifogás az SPF újraapplikálása ellen.
Az új beauty alapelv? Fényvédő egész évben!
Az UV-, látható és infravörös sugarak egész évben jelen vannak, még borús időben vagy ablak mögött is. Ezért a fényvédelem már nem csak strandkérdés, hanem mindennapi befektetés önmagadba.
És őszintén? Ha van skincare lépés, amit tényleg megéri komolyan venni, akkor az a fényvédelem, mert a legjobb anti-aging rutin még mindig a megelőzés.
