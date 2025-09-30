Balaton Sütije 2025: több mint 30 nevezés érkezett a versenyre

Divat
A Balaton ízeinek ünnepe
A verseny célja, hogy megtalálja azt a desszertet, amely méltón képviseli a Balaton régiót, a helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást. Az idei megmérettetés különlegessége, hogy tíz fiatal cukrásztanuló is részt vett a junior kategóriában, emellett mentes desszerttel is érkezett nevezés, bemutatva, hogy a régió cukrászai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségtudatosságra és a speciális étkezési igények kiszolgálására.
A Balaton Sütije verseny célja, hogy a Balaton régió ízeit és kreativitását a gasztronómia eszközeivel mutassuk meg. A verseny nem csupán a legfinomabb sütemény megtalálásáról szól, hanem egyben közösségépítő erő is, amely összekapcsolja a régió cukrászait, termelőit és a vendéglátást. Külön öröm, hogy az északi és déli part, valamint a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet adott a Balaton édes ízeiről, és megmutatta, milyen erős összefogás jellemzi a térség gasztronómiáját.
– mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője.
Fiatal tehetségek a középpontban
A junior kategória a fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget biztosított. A verseny bizonyítja, hogy a balatoni cukrászat jövője biztos kezekben van, hiszen a fiatalok is komoly szakmai tudással és kreativitással álltak helyt a megmérettetésen.
A Balatoni Kulináris Műhelyben a szakképzés többet jelent a kötelező tananyagnál. Nálunk a diákok modern konyhatechnológiai környezetben fedezik fel a gasztronómia világát: megismerik a legkorszerűbb eljárásokat, betekintést nyernek a nemzetközi konyhák különlegességeibe, és valódi rendezvényhelyzetekben – díszebédek, állófogadások, fesztivál kitelepülések előkészítése és lebonyolítása során – próbálhatják ki magukat. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Balatoni Sütije 2025 verseny junior kategóriájában indulnak diákjaink. Ők azok, akik a következő években meghatározzák a Balaton régió cukrászatának jövőjét.
– hangsúlyozta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja.
A zsűrizés folyamata
A zsűri 7 elismert szakemberből állt, akik teljesen anonim módon a desszertek ízét, harmóniáját, megjelenését és a Balatonhoz való kötődését értékelték. A zsűri elnöke Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke volt.
A döntőbe jutott desszertek magas színvonala jól mutatja, milyen gazdag a Balaton régió gasztronómiai világa. A versenyzők nemcsak a hagyományokat tisztelték meg, hanem mertek újítani is, így minden alkotás egyedi történetet mesélt el a Balatonról. A beérkezett nevezések száma is mutatja, hogy mekkora szükség volt erre a Balatoni régiót erősítő megmérettetésre. Örülök, hogy ennyi cukrász kollégát sikerült megszólítani és gratulálok minden nevezőnek a remek pályamunkákhoz! Az összes javasolt alapanyagot felhasználták a versenyzők és bátran nyúltak különleges alapanyagokhoz is. Külön öröm volt számomra, hogy junior kategóriába is többen neveztek, hiszen rendkívül fontos a szakmai utánpótlás, örülök, hogy sikerült megszólítani a fiatalokat is. A Magyar Cukrász Ipartestület elkötelezett a magyar cukrászat fejlődésében és népszerűsítésében, így örömmel vállaltuk el a Balaton Sütije verseny szakmai védnökségét.
-emelte ki Erdélyi Balázs.
A zsűri tagjai:
- Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke – a zsűri elnöke
- Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője
- Petrezselyem Adrienn, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség cukrász alelnöke
- Farkas Bernadett, a Segreto Cukrászat főcukrásza
- Kalas Györgyi, gasztroíró
- Barabás Barna, a Zelna Borászat tulajdonosa, a Rizling Generáció – BalatonBor elnöke
- Harrer-Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda tulajdonosa
A helyszínen zsűrizett desszertek a hagyományos ízek újragondolásával, modern technikákkal és helyi alapanyagokkal készültek, így minden falat a Balaton sokszínű világát idézi meg:
- A balatongyöröki Promenád Kávéház három különleges desszerttel jutott döntőbe. A Badacsony dióval, borral és fügével a tanúhegyek erejét és szépségét jeleníti meg, az Aurora sárgabarackkal, mandulával és levendulával a balatoni hajnalok aranyló fényét hozza el, míg a Hableány málnával és mogyoróval a tó legendáit kelti életre.
- A siófoki Royal Sütöde Balatoni Mámor nevű süteménye a nyári esték hangulatát idézi, szőlő, bor, barack és füge harmóniájával.
- A szintén siófoki Krúdy Gyula SZC tanulói a Balatoni Naplemente nevű desszerttel varázsolják elénk a tóparti hangulatot, amelyben a bor és a gyümölcsök ízei találkoznak.
- A Keszthelyi VSZK Balatoni Gyöngy alkotása őszibarackkal, málnával és olaszrizlinggel a Balaton eleganciáját tükrözi.
- A szintén keszthelyi Pajti Egynyári flört nevű desszertje körte és bor izgalmas párosításával mesél a nyár röpke varázsáról.
- A szántódi Mövenpick Balaland Resort Balandelle desszertje fügével, málnával és Earl Grey krémmel kalauzolnak el a Balaton elegáns világába, különleges ízharmóniát teremtve.
- A Veszprémi SZC „SÉF” két klasszikust öltöztetett balatoni hangulatba: a Sajttorta olaszrizling bevonattal és a Habos isler a megszokott ízek modern változatait kínálják.
- A BAB Speciality Kávézó Balaton Hulláma desszertje a víz hullámzó játékát idézi meg ízekben.
- A tapolcai Széchenyi Gimnázium diákjainak desszertjei, a Kiskirálylány kedvence, a Balaton Őszi Kincse és a Badacsonyi Rózsakő a dió, a bor és a gyümölcs harmóniáját emelik ünnepi szintre.
- A Kankalin Desszertműhely három alkotással nevezett: a Gyöngyharmat és a Zsuzsa – az egynyári kaland mind-mind a Balaton színeit, hangulatát és történeteit mesélik el.
- A Szalay Cukrászda két süteménye a hagyomány és az innováció találkozása: a Bazaltméz és a Balaton szelet revolúcióegyszerre idéznek régi emlékeket és kínálnak modern ízélményt.
- A révfülöpi Móló Cukrászda Tihanyi alkony nevű desszertje boros sárgabarack zselével a naplementék varázsát hozza el.
- A siófoki Dinasztia Cukrászda három desszertje – Tópart kincse, Aranyhíd és Mágia – a dió, a füge és a szilva különleges harmóniáján át mutatják be a Balaton varázslatát.
- A Vivace Étterem Kerekedi örvény nevű süteménye a Balaton ízeinek sodró erejét jeleníti meg.
- A balatongyöröki Veronika Házisüti Fügécske nevű desszertjében a Balaton őszének minden zamata ott rejlik a füge, a dió és a vörösbor gazdag és karakteres hármasa által.
- A hévízi Ensana Thermal Hotel két desszertje – a Bársony dallam és a Fűszeres tenger – gyümölcsös frissességgel és fűszeres gazdagsággal idézi meg az őszi Balaton hangulatát.
Szervezők és partnerek
A Balaton Sütije versenyt a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány szervezte, szakmai partnerként közreműködött a Magyar Cukrász Ipartestület. Együttműködő partnerek: Siófoki Szakképzési Centrum, Balatoni Kulináris Műhely Támogatók: Kotányi, TORK
Eredményhirdetés:
Badacsony, FügeFeszt
2025. október 12. (vasárnap) 14:00
