Itt az ideje, hogy megsüsd a Balaton sütijét!

A Balaton négy évszakban kínál gasztronómiai élményeket, amelyek meghatározó részei a térség turisztikai kínálatának. Ezt a sokszínűséget szeretné egyetlen desszertben is megmutatni a Balaton Sütije 2026 verseny, amelynek célja, hogy a régió alapanyagaiból, ízeiből és történeteiből kiindulva olyan piacképes, modern monodesszertek szülessenek, amelyek ízvilágukban és történetükben is méltó módon képviselik a Balatont.

A versenyt a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány szervezi, szakmai partnere és védnöke a Magyar Cukrász Ipartestület, támogató partnerei a Kotányi és a TORK.

forrás: PR

Három kategóriában várják a nevezéseket

A Balaton sütije 2026 főkategóriában a szakmai zsűri azt a monodesszertet keresi, amely ízvilágával, megjelenésével és alapanyag-használatával a legerősebben képes megjeleníteni a Balaton karakterét.

A Balaton minden mentes sütije 2026 kategóriába cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes desszertekkel lehet nevezni, míg a Balaton junior sütije 2026 kategória a cukrásztanulóknak biztosít lehetőséget arra, hogy egyénileg vagy csapatban mutassák meg tudásukat és kreativitásukat.

2026-ban a fenntarthatóság is hangsúlyosabb szerepet kap a versenyben. A pályaművek értékelésénél az íz és állag, a megjelenés, a kreativitás és a balatoni kötődés mellett önálló szempontként jelenik meg a fenntarthatóság és az alapanyag-választás. A versenyzők többek között a régió boraihoz, szezonális gyümölcseihez, csonthéjasaihoz és más jellegzetes alapanyagaihoz nyúlhatnak, a zsűri pedig kiemelten értékeli a helyi és regionális termelőktől származó alapanyagok használatát. Fontos szempont az is, hogy a megszülető desszert a gyakorlatban jól elkészíthető és értékesíthető legyen.

Szeptember 18-ig lehet nevezni

A nevezés ingyenes, a pályázatokat 2026. szeptember 18-án éjfélig várják. A versenyre a Balaton térségében működő cukrászdák, éttermek, szállodák, kézműves pékségek és egyéni vállalkozók jelentkezhetnek, a junior kategóriában pedig cukrásztanulók nevezhetnek.

A pályázóknak a nevezési lap mellett egységes recept- és költségkalkulációs dokumentációt kell benyújtaniuk, amely tartalmazza a desszert receptjét, részletes technológiai leírását és tételes árkalkulációját, valamint fotót az elkészített desszertről.

A nevezett desszerteket szakmai zsűri értékeli. A zsűrizésre szeptember 29-én kerül sor, a kategóriák győzteseit pedig október 11-én, a badacsonyi FügeFeszten hirdetik ki. A nyertes Balaton Sütije október 12-től a nagyközönség számára is elérhetővé válik, és a recept alapján további balatoni cukrászdák is csatlakozhatnak az értékesítéséhez.

A nevezési dokumentáció és a részletes versenykiírás a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Cukrász Ipartestület online felületein érhető el. A pályázatokat a marketing@visitbalaton365.hu e-mail-címre várják.

Bővebb információ:

https://visitbalaton365.hu/informacio/itt-az-ideje-hogy-2026-ban-te-susd-meg-a-balaton-sutijet

Marsal Szilvia, sajtófőnök – marsal.szilvia@visitbalaton365.hu