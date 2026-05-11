Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

2026. május 11.

Forrás: MediaMarkt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma viszont egyre többen keresnek olyan megoldást, ami kevesebb macerával jár, mégis tartós eredményt ad. Az IPL szőrtelenítő készülékek pont ezért kerültek reflektorfénybe: néhány év alatt kinőttek a „luxus beauty eszköz” szerepből, és ma már sokaknál ugyanúgy alapdarabnak számítanak, mint egy hajszárító.

Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a helyzet. A néhány évvel ezelőtti modellek lassabbak voltak, kisebb felületen dolgoztak, és egy-egy kezelés jóval több időt vett igénybe. A mai készülékek ezzel szemben gyorsabbak, kényelmesebbek és pontosabban szabályozhatók, vagyis ugyanaz a rutin sokkal könnyebben beilleszthető a hétköznapokba.

A működés alapja közben nem változott: az intenzív pulzáló fény a szőrszál pigmentjén keresztül hat a szőrtüszőre, így idővel lassítja a visszanövekedést. Nem azonnali megoldás, viszont néhány (kb. 4-6) hét után már egyértelmű a különbség, hosszabb távon pedig egyre kevesebb „karbantartásra” van szükség.

Megéri? Számoljunk egy kicsit

Egy kozmetikai tartós szőrtelenítés ára könnyen több tízezer forint lehet alkalmanként, és általában több kezelés szükséges a látványos eredményhez. Ez összességében gyorsan elérheti a százezres nagyságrendet.

Ezzel szemben egy otthoni IPL készülék egyszeri befektetés. Már néhány hónap használat után elkezd megtérülni, különösen akkor, ha több területen is használod. És ami legalább ennyire fontos: teljesen a saját időbeosztásodhoz igazodik.

Amit érdemes komolyan venni

Bár az IPL nagyon kényelmes megoldás, van néhány alapvető szabály, amit érdemes betartani, ha valóban biztonságos és hatékony szeretnél lenni:

  • mindig borotvált és tiszta bőrön használd
  • kezd alacsonyabban intenzitással és fokozatosan emeld
  • napozás vagy szolárium után hagyj időt a bőrödnek, hogy regenerálódjon
  • érzékeny területeken először végezz próbakelzelést
  • ne használd sérült vagy irritált bőrön
  • tartsd be a javasolt kezelési ritmust
Az IPL nem hoz egy napon belül változást viszont rendszeres használatával már heteken belül érzékelhető a változás.

Fedezd fel, milyen tartósan sima bőrt varázsolni egyszerűen az otthonod kényelméből. Egy jól megválasztott készülék észrevétlenül alakítja át a szépségápolási rutinodat.

Ha kedvet kaptál, nézz körül a MediaMarkt oldalán a Philips és Braun IPL készülékeket kínálatában

