Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a helyzet. A néhány évvel ezelőtti modellek lassabbak voltak, kisebb felületen dolgoztak, és egy-egy kezelés jóval több időt vett igénybe. A mai készülékek ezzel szemben gyorsabbak, kényelmesebbek és pontosabban szabályozhatók, vagyis ugyanaz a rutin sokkal könnyebben beilleszthető a hétköznapokba.

A működés alapja közben nem változott: az intenzív pulzáló fény a szőrszál pigmentjén keresztül hat a szőrtüszőre, így idővel lassítja a visszanövekedést. Nem azonnali megoldás, viszont néhány (kb. 4-6) hét után már egyértelmű a különbség, hosszabb távon pedig egyre kevesebb „karbantartásra” van szükség.

Megéri? Számoljunk egy kicsit

Egy kozmetikai tartós szőrtelenítés ára könnyen több tízezer forint lehet alkalmanként, és általában több kezelés szükséges a látványos eredményhez. Ez összességében gyorsan elérheti a százezres nagyságrendet.

Ezzel szemben egy otthoni IPL készülék egyszeri befektetés. Már néhány hónap használat után elkezd megtérülni, különösen akkor, ha több területen is használod. És ami legalább ennyire fontos: teljesen a saját időbeosztásodhoz igazodik.

Amit érdemes komolyan venni

Bár az IPL nagyon kényelmes megoldás, van néhány alapvető szabály, amit érdemes betartani, ha valóban biztonságos és hatékony szeretnél lenni:

mindig borotvált és tiszta bőrön használd

kezd alacsonyabban intenzitással és fokozatosan emeld

napozás vagy szolárium után hagyj időt a bőrödnek, hogy regenerálódjon

érzékeny területeken először végezz próbakelzelést

ne használd sérült vagy irritált bőrön

tartsd be a javasolt kezelési ritmust

Az IPL nem hoz egy napon belül változást viszont rendszeres használatával már heteken belül érzékelhető a változás.

