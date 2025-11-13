Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

#kedvezmény
#airfryer
#MediaMarkt
Promóció
Promóciók
2025. november 13.

Forrás: MediaMarkt

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
A nap cikke

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Olvasd el!

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Olvasd el!

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Olvasd el!

A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Olvasd el!

Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád

Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de nincs időd főzni. Ráadásul most a JOY-napok alatt kedvezményesen is beszerezheted a MediaMarkt üzletekben, mutatjuk, hogyan válaszd ki a megfelelő típust.

Rohanós hétköznapokon és lustálkodós hétvégéken is életmentő lehet egy gyors airfryeres recept, hiszen a sütés-főzéshez nem kell olaj, nincs füst, nincs mosogatás, csak finom, ropogós ételek percek alatt. Segítségével bárki egészségesen főzhet - legyen szó vacsiról egy hosszú munkanap után, gyerekbarát fogásokról vagy egy kis hétvégi nassolásról.

Hogyan válassz airfryert?

Vásárlás előtt gondold végig, hány főre szoktál a leggyakrabban főzni - általában egyedül, a pároddal vagy az egész családdal étkezel? Egy kisebb airfryer tökéletes 1-2 adaghoz, a nagyobb kosaras modellekben pedig akár egy négytagú család ebédjét vagy vacsoráját is elkészítheted.

Nézd meg a funkciókat is: vannak gépek, amik nemcsak sütnek, de grilleznek, pirítanak, melegítenek, aszalnak sőt desszertet is készítenek - érdemes a MediaMarkt oldalán végigböngészni a széles kínálatot. Fontos a könnyű tisztítás és a praktikus kezelőfelület is - hiszen a cél az, hogy minél több időt spórolj.

Kép
forrás: MediaMarkt

Extra tippek a mindennapokra:

  • Próbáld ki zöldségekkel - cukkini, brokkoli, paprika, mind ropogósabb lesz, mint a sütőben
  • Süthetsz benne muffint vagy aprósütit - igen, desszertre is tökéletes
  • Maradékmentés - a tegnapi pizza újramelegítve is friss és ropogós marad
  • Kísérletezz fűszerekkel - az olajmentes sütés is lehet ízes, csak merj kombinálni

Fedezd fel, milyen egyszerűen lehet egészségesen főzni - egy jól megválasztott airfryerrel a finom ételekhez elég pár perc és egy gombnyomás. Mert az egészséges életmód nem a lemondásról, hanem a tudatos, mégis élvezetes mindennapokról szól.

Válassz a MediaMarkt kínálatából 20-25% kedvezménnyel a Joy-napok alatt - további információt ITT találsz.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Szépség

6 arcápolási hiba, amitől a bőröd háromszor gyorsabban ráncosodik

Az alábbi hibákat mindenképp kerüld el! Ha csak kezdődő ráncaid vannak, már azokon is nagyon sokat rontanak.

Kép
Sztárok

Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni

Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.

Kép
Egészség

5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez

A hajhullás, a hajszálak vékonyodása, töredezettsége mind olyan tünetek, melyeket a testünk próbál jelezni felénk a frizuránk által.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Kép
Szerelem

A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Kép
Önismeret

Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád

Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.