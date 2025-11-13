Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Rohanós hétköznapokon és lustálkodós hétvégéken is életmentő lehet egy gyors airfryeres recept, hiszen a sütés-főzéshez nem kell olaj, nincs füst, nincs mosogatás, csak finom, ropogós ételek percek alatt. Segítségével bárki egészségesen főzhet - legyen szó vacsiról egy hosszú munkanap után, gyerekbarát fogásokról vagy egy kis hétvégi nassolásról.

Hogyan válassz airfryert?

Vásárlás előtt gondold végig, hány főre szoktál a leggyakrabban főzni - általában egyedül, a pároddal vagy az egész családdal étkezel? Egy kisebb airfryer tökéletes 1-2 adaghoz, a nagyobb kosaras modellekben pedig akár egy négytagú család ebédjét vagy vacsoráját is elkészítheted.

Nézd meg a funkciókat is: vannak gépek, amik nemcsak sütnek, de grilleznek, pirítanak, melegítenek, aszalnak sőt desszertet is készítenek - érdemes a MediaMarkt oldalán végigböngészni a széles kínálatot. Fontos a könnyű tisztítás és a praktikus kezelőfelület is - hiszen a cél az, hogy minél több időt spórolj.

forrás: MediaMarkt

Extra tippek a mindennapokra:

Próbáld ki zöldségekkel - cukkini, brokkoli, paprika, mind ropogósabb lesz, mint a sütőben

Süthetsz benne muffint vagy aprósütit - igen, desszertre is tökéletes

Maradékmentés - a tegnapi pizza újramelegítve is friss és ropogós marad

Kísérletezz fűszerekkel - az olajmentes sütés is lehet ízes, csak merj kombinálni

Fedezd fel, milyen egyszerűen lehet egészségesen főzni - egy jól megválasztott airfryerrel a finom ételekhez elég pár perc és egy gombnyomás. Mert az egészséges életmód nem a lemondásról, hanem a tudatos, mégis élvezetes mindennapokról szól.

Válassz a MediaMarkt kínálatából 20-25% kedvezménnyel a Joy-napok alatt - további információt ITT találsz.