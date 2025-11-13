Szerelem
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!
Rohanós hétköznapokon és lustálkodós hétvégéken is életmentő lehet egy gyors airfryeres recept, hiszen a sütés-főzéshez nem kell olaj, nincs füst, nincs mosogatás, csak finom, ropogós ételek percek alatt. Segítségével bárki egészségesen főzhet - legyen szó vacsiról egy hosszú munkanap után, gyerekbarát fogásokról vagy egy kis hétvégi nassolásról.
Hogyan válassz airfryert?
Vásárlás előtt gondold végig, hány főre szoktál a leggyakrabban főzni - általában egyedül, a pároddal vagy az egész családdal étkezel? Egy kisebb airfryer tökéletes 1-2 adaghoz, a nagyobb kosaras modellekben pedig akár egy négytagú család ebédjét vagy vacsoráját is elkészítheted.
Nézd meg a funkciókat is: vannak gépek, amik nemcsak sütnek, de grilleznek, pirítanak, melegítenek, aszalnak sőt desszertet is készítenek - érdemes a MediaMarkt oldalán végigböngészni a széles kínálatot. Fontos a könnyű tisztítás és a praktikus kezelőfelület is - hiszen a cél az, hogy minél több időt spórolj.
Extra tippek a mindennapokra:
- Próbáld ki zöldségekkel - cukkini, brokkoli, paprika, mind ropogósabb lesz, mint a sütőben
- Süthetsz benne muffint vagy aprósütit - igen, desszertre is tökéletes
- Maradékmentés - a tegnapi pizza újramelegítve is friss és ropogós marad
- Kísérletezz fűszerekkel - az olajmentes sütés is lehet ízes, csak merj kombinálni
Fedezd fel, milyen egyszerűen lehet egészségesen főzni - egy jól megválasztott airfryerrel a finom ételekhez elég pár perc és egy gombnyomás. Mert az egészséges életmód nem a lemondásról, hanem a tudatos, mégis élvezetes mindennapokról szól.
Válassz a MediaMarkt kínálatából 20-25% kedvezménnyel a Joy-napok alatt - további információt ITT találsz.
Hogy tetszett a cikk?
