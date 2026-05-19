Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

Az SS26 kampány kilenc filmje egy központi kérdés köré épül: mi történik, amikor a divat iránti rajongás teljesen magával ragad?

„Mindegyik film egy külön kategóriát és élethelyzetet mutat be: ruhákat, táskákat, nyaralós darabokat, alkalmi kollekciókat, valamint sneakereket casual és sportos megközelítésben. A mozgás koreográfiai pontossága köti össze őket, amely minden történetben más és más formát ölt” - mondta Marta Sawicka, az Answear arculatért felelős marketingigazgatója.

Esztétikájában a kampány a túlzás és a filmszerű realizmus határán egyensúlyoz. A ruhák az állandóan változó környezetben kapnak új intenzitást, a táskák szinte megszállott módon uralják a képkockákat, a nyári szettek a levegőbe emelik a szereplőket, míg az elegáns fejezetben egy lakásban táncoló pár mozdulatai a hétköznapi könnyedségből fokozatosan jutnak el az esti eleganciáig. Bár a filmek vizuális világa eltérő, ugyanaz a ritmus dinamikusan és váratlanul lüktet bennük.

A kampány rendezője a dán Viktor Sloth, aki korábban a Prada, a Balmain és a Gucci számára is készített projekteket. Munkáiban az art-house érzékenység találkozik a városi energiával, miközben a szürreális látásmód mindig valóságszerű környezetben jelenik meg.

A koreográfiát a táncszínház világából érkezett Aga Konopkanak köszönhetjük, aki a mozgást itt nem klasszikus színpadi táncként értelmezte, hanem olyan eszközként, amely formálja a képet, kapcsolatot teremt a szereplők között, és szinte együtt él a térrel.

A gyártásért a Warsaw Production, a kreatív koncepcióért és a stratégiáért pedig a Saatchi & Saatchi felelt.

A 2026-os tavasz–nyári kollekció elérhető az answear.hu oldalon és az Answear appban.