Április Opatijába a tavasz, a művészet, a rekreáció és a kiemelkedő rendezvények találkozását hozza

Április a legrégibb horvát turisztikai üdülőhelyen olyan rendezvények sorozatát hozza, amelyek a hagyományt, a művészetet, a rekreációt és a gasztronómiát kapcsolják össze, és arra hívják a látogatókat, hogy a tavaszi napokat a tengerpart nyugodt hangulatában, valamint a tenger fölött elterülő festői dombvidéken töltsék.

Április Opatijában hagyományosan az aktív szabadidő hónapja is. Az Opatija – az egészség és wellness oázisa projekt keretében a hónap folyamán olyan programok valósulnak meg, amelyek a rekreációt és a pihenést ötvözik a különleges természeti környezetben. Ilyen például a szervezett nordic walking, a Thalasso Cardio Walk, valamint a természetben tartott mindfulness-gyakorlatok, amelyek lehetőséget adnak a résztvevőknek arra, hogy a tenger és a zöld környezet ritmusában megtalálják a test és a lélek egyensúlyát. Áprilisban rendezik a város egyik legnagyobb rekreációs rendezvényét is, a Nordic walking és gyalogtúra sportrekreációs fesztivált. Április 11-én több mint 1500 résztvevő tölti meg Opatija sétányait és túraútvonalait, élvezve a mozgást és a természet közelségét, és ezzel is öregbítve a város hírnevét, mint az aktív kikapcsolódás kedvelt úti célját. Ugyanezen a hétvégén Kvarner a világ egyik legnagyobb autósport-eseményének is részese lesz. Április 9-e és 12-e között több horvátországi régión keresztül halad a WRC Croatia Rally 2026, a versenyzők ünnepélyes célba érkezése és a trófeák átadása pedig április 12-én Opatijában lesz.

A hónap közepén Opatija ismét a virágművészet nemzetközi központjává válik. A Floral Week – immár negyedik alkalommal – április 21-e és 26-a között a kortárs virágdizájnnak, a kreativitásnak és a világszínvonalú virágkötészeti szakemberek közötti tudásátadásnak szentelt programot kínál. A kiállítások és bemutatók a Juraj Šporer művészeti pavilonban zajlanak, míg a Slatinán megrendezett virágvásár április 23-a és 26-a között tovább színesíti a város tavaszi hangulatát.

Az idei Floral Week témája a szürrealizmus művészete, amely a 20. század elején új határokat nyitott a képzelet és a valóság között. A viráginstallációkat és divatkölteményeket olyan művészek alkotásai inspirálják, mint Joan Miró, Salvador Dalí és René Magritte, miközben Opatija a kortárs virágdizájn néhány legismertebb alkotóját látja vendégül. Közéjük tartozik Frédéric Dupré francia virágkötő mester és Vincenzo Antonuccio olasz dizájner, valamint számos nemzetközi és hazai résztvevő. Külön figyelmet kap a Floral Fashion Event, a virágdivat-kreációk bemutatója, ahol a virágdizájn a tánccal és a színpadi mozgással kapcsolódik össze.

forrás: gettyimages

Az áprilisi rendezvények záróeseménye a látogatókat a tenger fölé, Opatija festői dombvidékére kalauzolja. Április 26-án, vasárnap kerül sor a Feel & Taste: Wine & Walk elnevezésű új eno-gasztronómiai sétára, amely a középkori Veprinac kőutcáin és környező útjain halad végig. A több mint öt kilométer hosszú útvonal több bor- és gasztronómiai állomást kapcsol össze, ahol a résztvevők helyi borászok borait, családi gazdaságok termékeit és hagyományos helyi falatokat kóstolhatnak meg. A séta így az ízek, a táj és a hagyományok felfedezésének élményévé válik, megmutatva a látogatóknak Opatija egy másik, autentikus arcát is.

Az események és programok sokszínűsége egész évben jellemzi Opatiját, amely így a régió és a tágabb térség egyik legvonzóbb turisztikai úti céljának számít. A látogatók már néhány nap alatt átélhetik a tengerpart ünnepi hangulatát, részt vehetnek a történelmi sétányokon rendezett rekreációs programokon, megismerhetik a kortárs virágművészetet, vagy megkóstolhatják a környező dombvidék autentikus ízeit. A tavasz Opatijában szabadtéri élményekre, a természettel való találkozásra, valamint a kultúra és a gasztronómia felfedezésére csábít. A nyár elején, június 25-e és 27-e között pedig a város a szabadtéri retró ritmusok látványos színpadává alakul át. A RetrOpatija Opatija legnagyobb rendezvénye, amely a 20. század zenéjét, divatját és stílusát ünnepli, felejthetetlen élményeket és minden eddiginél vonzóbb programokat kínálva, és újabb izgalmas utazásra hívva a látogatókat a múltba.

További információk a programokról Opatija Város Turisztikai Közösségének honlapján érhetők el: www.visitopatija.com.

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria