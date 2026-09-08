Életmód
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Forrás: Allee
Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt
Ruth Kearney maga is színésznő, de míg férje világsztár lett, őt hírnév helyett a kreatív szerepek vonzzák.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak
Mutatunk 4 színészt, aki tényleg castingolt és nemleges választ kapott, és 4 olyat is, akit az írónő képzelt el a főszerepekre. Az Alkonyat TELJESEN más lett volna.
Napi horoszkóp szeptember 8.: a Vízöntők bizonyítani szeretnének valakinek, a Halak akaratukon kívül hibát követnek el
A mai nap folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet
Azt gondoltad, Katalin hercegné gyerekei csak különleges fogásokat esznek? Tévedtél: ők is rajonganak a hétköznapi ételekért, amelyeket pofonegyszerű elkészíteni.
10 sztár, akiről nem is gondoltad volna, hogy nepo baby
Ha Hollywoodban szóba kerülnek a nepo babyk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: híres szülők gyerekei, akik már születésüktől kezdve közel voltak a filmiparhoz.
A kreativitást sokáig hajlamosak voltunk adottságnak tekinteni, ami elsősorban művészekhez, tervezőkhöz, írókhoz vagy más alkotó szakmák képviselőihez tartozik. A 21. században azonban egyre inkább olyan képességként gondolunk rá, amely fejleszthető és a hétköznapi életben és a munkában is meghatározó. A közös alkotásban viszont az egyéni elképzelések mellett reagálnunk kell arra is, amit előttünk valaki már létrehozott. Erre a gondolatra épül az Allee szeptember 1. és 30. között látogatható őszi programsorozatának egyik központi eleme is. Az Átriumban egy nagyméretű kép készül, amelyhez minden látogató egy-egy színes, kör alakú matricával járulhat hozzá. A közös alkotás napról napra változik, és végül a sok apró pontból áll össze az a mű, amelyet több száz ember készít el közösen.
Miből születnek a jó ötletek? Hogyan maradhatsz kíváncsi, és hogyan hozhatsz ki még többet a kreativitásodból? Miért lehet szükség a semmittevésre ahhoz, hogy valami új jusson eszünkbe, és miért nem feltétlenül baj, ha elsőre elrontunk valamit? Az átriumban végigjárható installáció 10 állomásán ismert gondolkodók és alkotók, többek között Friedrich Nietzsche, Austin Kleon, John Cleese és Pablo Picasso gondolatai adnak más-más nézőpontot ahhoz, hogyan működik a kreativitás. A kíváncsiságtól és a megfigyeléstől a kísérletezésen és az inspiráción át egészen a hibázásig olyan hétköznapi helyzetek kerülnek elő, amelyekből akár a következő jó ötletünk is megszülethet.
De vajon te milyen kreatív típus vagy? Egy rövid interaktív teszt segítségével erre is választ kaphatsz. Az öt típus, Az Alkotó, Az Álmodozó, Az Együttalkotó, A Kísérletező és A Látnok nem képességek szerint rangsorol, inkább azt mutatja meg játékosan, mennyire különböző módokon lehetünk kreatívak. Az eredményhez személyre szabott javaslatokat is kaphatunk, hogy milyen programot vagy kreatív élményt érdemes kipróbálni az Allee-ban.
Csipes Antal festő, grafikus és a MOME oktatójának közreműködésével egy olyan installáció vár az aulában, ami egy autentikus művészeti műhely hangulatát idézi meg: fa asztallapon skiccek, próbanyomatok, színminták és alkotói eszközök mesélnek a kreatív folyamatról. Hétvégenként pedig ingyenes kreatív workshopokon különböző technikákat próbálhatnak ki az érdeklődők. Lesz kő- és bögrefestés, gyöngyfűzés és textildekor, kalligráfia, valamint személyre szabott szépségtanácsadás és kézkrém készítő workshop is. A hangsúly ezeken az alkalmakon sem a teljesítményen, hanem a kísérletezésen, az élményen és azon van, mi történik, amikor egyszerűen teret engedünk az inspirációnak és az alkotásnak.
Szeptemberben tehát érdemes időt adni a kreativitásnak, akkor is, ha utoljára talán gyerekként fogtunk ecsetet a kezünkbe. Kipróbálni valami újat az Allee őszi programjai keretében, hozzátenni egyetlen pontot egy közös képhez, és megtapasztalni, milyen érzés, amikor a saját ötletünk valami nálunk nagyobb dolog részévé válik.
További információ: https://allee.hu/kreativ-energia-mindenkinek
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Sztárok, akik eladományozták egy szervüket, hogy megmentsenek egy életet
Ezek a sztárok szó szerint megmentették valakinek az életét.
Máris komoly gondok vannak a Harry Potter-sorozat második évadával
Az HBO új Harry Potter-sorozatának első évada még be sem mutatkozott, a háttérben már javában készül a folytatás.
Csodálatos, mi történik a testeddel, ha minden nap iszol zöld teát
Nem csodaszer, de ha rendszeresen iszod, a zöld tea több fronton is támogathatja a szervezetedet – a bélrendszeredtől kezdve egészen a szíved egészségéig.
10 hétköznapi dolog, ami észrevétlenül vitaminhiányhoz vezethet
Szuper, ha odafigyelsz arra, mi kerül a tányérodra, de a vitamin-, és ásványianyag-hiányt sokszor valójában a mindennapi szokásaid okozhatják.
Így készíts egyszerűen pumpkin spice lattét otthon
Körülbelül 10-15 perc alatt kész is van a szirup!
Folyton felpuffadsz evés után? 5 egyszerű módszer, ami segíthet
Ismerős az érzés, amikor ebéd után hirtelen úgy feszül a hasad, hogy legszívesebben azonnal kigombolnád a nadrágodat? Mutatjuk, mi segíthet.