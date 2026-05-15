Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

#Kutatás
#Ismerkedés
#AI
#Randizás
#mesterséges intellgencia
JOY
Promóciók
2026. május 15.

Forrás: Randivonal

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
A nap cikke

Vajon leáldozóban van az influenszerek és a shortsok korszaka? Szinte menekülnek a mai fiatalok a digitális világ elől

Az elmúlt tíz évben a közösségi média nemcsak szórakozási forma lett, hanem identitás, munka, közösség és státuszszimbólum is.

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Olvasd el!

Videó: Palvin Barbi babát vár!

A magyar szupermodell és színész férje, Dylan Sprouse szülők lesznek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp május 14.: a Bikák felelősségteljes feladatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az alábbi 10 elhunyt sztár, ha ma is élne

Az AI segítségével megnéztük, hogyan festene ma néhány ikonikus híresség, akik túl korán távoztak az élők sorából.

Olvasd el!

Ezek a legcsajosabb autók: mutatjuk a top 5-ös listát

És azt is segítünk kideríteni, hogy melyik illik hozzád a legjobban!

Facebook
Twitter
Pinterest
Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött egy általa létrehozott AI-személyiséggel. Egy házas férfi teljes érzelmi kötődést épített ki a ChatGPT-vel, sőt meg is kérte a kezét.

Ez csak pár példa az elmúlt egy évből arra, hogy milyen valószerűtlen kötődésre is képes az ember, ha a kapcsolódási vágyai nem teljesülnek a való életben. Úgy tűnik, nem csak külföldön jellemző tendencia az AI-hoz kötődés, ugyanis sokkoló számokra derült fény a párkeresők mesterséges intelligencia használatáról, a Randivonal és Dr. Rövid Irén szociológus által végzett friss, magyar kutatás alapján.

Nem sci-fi: az AI már a mindennapok része lett

Tízből hat Randivonal felhasználó kérte már az életében legalább egyszer a mesterséges intelligencia segítségét, 45 százalékuk eddig többször is felkereste már valamelyik AI platformot. A párkeresők közül arányaiban a legtöbben (93%) információgyűjtésre szokták használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek harmada napi szinten veszi igénybe erre.

„Talán nem meglepő, hogy a fiatalabbak nyitottabbak az AI-ra. A 20 és 49 év közöttiek valamivel több mint a fele fordult már többször is a mesterséges intelligenciához, de minden harmadik 60 év felettiről is elmondható ugyanez” – emeli ki Weiler Péter a Randivonal.hu vezérigazgatója.

Kép
forrás: Randivonal

Tanácsadó, beszélgetőpartner és lassan lelkitárs is lesz az AI?

Minden harmadik párkereső kérte már a mesterséges intelligencia segítségét az online társkeresőn bemutatkozó szöveg vagy a saját gondolatainak megfogalmazásában, és tízből egy megkérdezett napi rendszerességgel használja valamelyik AI platformot csevegésre. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27 százaléka fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8 százalékuk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett a magány érzésének oldásában is kézenfekvő megoldásnak tűnik a mesterséges intelligencia, ugyanis minden ötödik párkereső fordult már azért az AI-hoz, hogy ne érezze magát magányosnak, és 10%-uk ezt legalább heti rendszerességgel teszi.

“A kutatások szerint a szinglik gyakrabban érzik magukat magányosnak, és a megkérdezett párkeresők közül sokan vannak, akik az AI társaságát keresik, hogy megosszák vele a problémáikat” – emeli ki Dr. Rövid Irén szociológus, a szingliterkep.hu alapítója. „Tízből négy válaszadó fordult már a mesterséges intelligenciához azért, hogy legyen kivel beszélgetnie” – mutat rá a szociológus.

Kép
forrás: Randivonal

De mi lesz az emberi kapcsolatokkal?

A megtapasztalt segítség mellett a félelmek és kétségek is erősen jelen vannak a kutatásban résztvevőknél. Tízből hárman attól tartanak, hogy az AI kiváltja az emberi kapcsolatokat, és a társkeresők közel ötöde aggódik, hogy leendő párja inkább az AI-val, mint vele osztja meg majd a gondolatait. Mindezt viszont megkérdőjelezi az az eredmény, amely szerint legalább ugyanennyien úgy vélik, hogy az AI jobban meg tudja érteni őket, mint az emberek, de csak 11% szerint lehet az AI-val emberi kapcsolatot kialakítani.

“A párkeresők többsége tehát még mindig a személyes kapcsolatokban hisz, egy valóságos kapcsolatra, létező, megbízható, támogató társra vágyik” - emeli ki Weiler Péter.

A nők közül jóval többen vannak azok, akik tartanak attól, hogy az AI átveszi majd az emberi kapcsolatok helyét, és közösségbe tartozás helyett, inkább a mesterséges intelligencia társaságát keressük majd. A nőkhöz képest a férfiaknál viszont valamivel többen gondolják úgy, hogy lehet az AI-val is olyan kapcsolatot kialakítani, mint egy emberrel, illetve érzik úgy, hogy a mesterséges intelligencia jobban meg tudja őket érteni, mint az emberek.

Kép
forrás: Randivonal

A kutatásról

Az online kérdőíves kutatásra 2026. január 20. és február 2. között került sor a Randivonal.hu felhasználóinak körében, melyen közel 2100-an vettek részt.

Kép
forrás: Randivonal

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Kép
Szépség

Beauty wishlist: Ezeket a termékeket választják a párizsi nők idén tavasszal

Most lerántjuk a leplet a francia nők a kedvenc termékeikről.

Kép
Életmód

5 dolog, amire mindenképp szükséged van, ha új lakásba költözöl

A költözés mindig izgalmas, de számos kihívással jár. Segítünk, hogy könnyebben menjen.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Kult

„Lényegében visszakövetelték tőlem a régi zenéket” - Fluor Tomival idén nyáron többször is felidézheted a kétezres éveket

A JOY magazin új lapszáma felidézi azokat az éveket, mikor állandóan a VIVA TV-t néztük, Fluor Tomival pedig többször is átélheted ezt a feelinget idén nyáron.

Kép
Sztárok

A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az alábbi 10 elhunyt sztár, ha ma is élne

Az AI segítségével megnéztük, hogyan festene ma néhány ikonikus híresség, akik túl korán távoztak az élők sorából.

Kép
Sztárok

10 érdekesség George Lucasról, amiről talán nem is hallottál

Tudtad, hogy egy súlyos balesetnek köszönhető a Star Wars és Indiana Jones is?