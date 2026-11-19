Amikor belépsz a korszerű, megújult bemutatóterembe, azonnal átjárja a teret az a különleges atmoszféra, amit semmi mással nem lehet összetéveszteni. A MINI ugyanis jóval több, mint egy látványos, prémium autó: egy összetartó, vidám közösség és utánozhatatlan életérzés jelképe. Ennek a vibráló világnak a vitathatatlan szíve-lelke Gerencsér-Juhász Nikolett, aki nem csupán autókat értékesít, hanem személyre szabott álmokat vált valóra. Végtelenül kedves, mosolygós és közvetlen személyisége révén a vásárlási folyamat itt baráti beszélgetéssé formálódik. Nem véletlen a márka körüli lojalitás: a visszatérő ügyfelek pontosan tudják, hogy ide mindig igazi öröm megérkezni.

forrás: Budapest Motors Gerencsér-Juhász Nikolett

Niki segítségével mindenki könnyedén megtalálja a tökéletesen passzoló modellt a megújult palettáról. A tágas és rendkívül sokoldalú MINI Countryman a nagycsaládosok hű társa: bőséges helykínálat, prémium utazási komfort és praktikum jellemzi, kompromisszumok nélkül. A mindennapi pörgős városi rohangáláshoz a teljesen elektromos kis MINI Cooper-ek kínálnak zöld, csendes és elképesztően agilis megoldást, amellyel a legszűkebb belvárosi utcákon és a parkoláskor is minden pillanat élvezet. A sportos vezetési élmény rajongóinak pedig a John Cooper Works (JCW) modellek nyújtják a csúcsot: a hamisítatlan, vérpezsdítő gokart-érzés és a versenypályák hangulata garantáltan mosolyt csal a vezető arcára.

A 20 éves Budapest Motors modern környezettel, új modellekkel és az összetartozás érzésével vár szeretettel minden érdeklődőt. Gyere el a megújult szalonba, fedezd fel a lenyűgöző újdonságokat, és tapasztald meg a figyelmes, kedves gondoskodást Nikinél, akihez mindig élmény visszatérni!

Galéria / 14 kép Megújult a 20 éves Budapest Motors és a MINI világa Megnézem a galériát

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