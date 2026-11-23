November 25-én konferenciával és társadalmi kampánnyal hívja fel a figyelmet az online bántalmazás veszélyeire a magyar beauty márka.

A WHO nemzetközi kutatása szerint a serdülők mintegy 15 százaléka tapasztalt online bántalmazást, miközben a digitális térben elszenvedett sérelmek gyakran a szülők, pedagógusok és a közvetlen környezet számára is láthatatlanok maradnak. A probléma nem csupán a gyermekeket és a tinédzsereket érinti: a felnőttek, különösen a nyilvánosság előtt élő vagy aktív közösségimédia-jelenléttel rendelkező emberek is rendszeresen találkozhatnak online agresszióval.

Az almost1.618 magyar beauty márka ezért BE KIND. IT’S HUMAN. címmel társadalmi kezdeményezést indít, amelynek első kiemelt eseményét 2026. november 25-én rendezik meg Budapesten. A 150 fősre tervezett konferencián szakértők, tartalomgyártók és a társadalmi felelősségvállalás mellett elkötelezett szereplők keresik a választ arra, hogyan lehet hatékonyabban megelőzni, felismerni és kezelni az online bántalmazást. Az eseményen bemutatják a kampányfilmet, és a márka ismerteti a kezdeményezés hosszú távú, több területet érintő programjának terveit is.

A konferencia időpontja nem véletlen. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napja, amely alkalmat ad arra is, hogy a digitális bántalmazás különböző formáira irányuljon a figyelem.

Az online zaklatás nemtől függetlenül bárkit érinthet. A BE KIND. IT’S HUMAN. nem kíván különbséget tenni az áldozatok között: a kezdeményezés a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek védelmét egyaránt fontosnak tartja.

A konferencia központi kérdése egyszerű, mégis elgondolkodtató:

Belemondanád a szemébe is?

A kampány üzenete pedig egyértelmű:

A szavaknak súlya van. A képernyő nem mentség.

Egy személyes történet, amely cselekvésre ösztönzött.

A kezdeményezés mögött nem márkakampány áll.

Az almost1.618 egy magyar kisvállalkozásként működő beauty márka, amely úgy döntött, hogy saját üzleti tevékenységén és közösségén túlmutató társadalmi kérdésben kíván szerepet vállalni.

almost1.618

Az almost1.618 egy nők által alapított és vezetett magyar beauty márka, amely azzal a céllal jött létre, hogy a szépségápolásban valódi megoldásokat kínáljon, és segítsen az embereknek jól érezni magukat a saját bőrükben. A márka filozófiájának középpontjában nem a tökéletesség hajszolása, hanem az önelfogadás, a tudatos gondoskodás és az önbizalom erősítése áll.

Az online bántalmazás elleni fellépés szorosan kapcsolódik a márka értékrendjéhez. Hiszen az önbizalom építése nem állhat meg a külső megjelenésnél, miközben néhány kegyetlen mondat képes mély sebeket ejteni valakinek az önértékelésén, mely sebek akár egy életen át is megmaradhatnak.

Hirni Nóra története adta meg a végső lökést ahhoz, hogy az almost1.618 a saját közösségét és kommunikációs lehetőségeit egy szélesebb társadalmi ügy szolgálatába állítsa. Bár a kezdeményezést egy nő személyes története inspirálta, a kampány mindenkit meg kíván szólítani, kortól és nemtől függetlenül.

Az almost1.618 alapítójának személyes nyilatkozata:

„Az almost1.618-nál mindig is az volt a célunk, hogy segítsünk az embereknek jól érezni magukat a saját bőrükben. De az önbizalom és az önelfogadás nemcsak azon múlik, amit a tükörben látunk, hanem azon is, ahogyan egymással bánunk.

Amikor megismertük Hirni Nóra történetét, mélyen megrázott bennünket. Arra gondoltunk, hogy ez bárkivel megtörténhet. A barátainkkal, a szeretteinkkel, a saját gyermekeinkkel is. És talán észre sem vennénk, mekkora fájdalmat hordoznak magukban.

Ezért döntöttünk úgy, hogy a márkánk mögött álló közösséget egy fontos ügy mellé állítjuk. Nem csupán felhívni szeretnénk a figyelmet az online bántalmazásra, hanem valódi párbeszédet és hosszú távú változást szeretnénk elindítani.

A legfontosabb számunkra, hogy a gyermekeink és mindenki, aki valaha bántalmazással szembesül, tudja: nincs egyedül. Van segítség, van kihez fordulni, és senkinek nem kell egyedül megküzdenie azzal a fájdalommal, amit mások okoztak neki.” - meséli nekünk Timi, a márka alapítója.

A döntés egyik meghatározó mozgatórugója Hirni Nóra tartalomgyártó online bántalmazással kapcsolatos nyilvános megszólalása volt. Nóra őszinte és érzelmekkel teli reakciója arra irányította rá a figyelmet, hogy az internetes hozzászólások, a sokszor névtelenül megfogalmazott ítéletek és a digitális térben megjelenő agresszió milyen komoly érzelmi terhet jelenthetnek.

Megszólalása egyfajta utolsó impulzusként hatott a márkára: megerősítette azt a felismerést, hogy bár az online bántalmazásról egyre többet beszélünk, még mindig nem eleget, és a probléma kezelésében a társadalom valamennyi szereplőjének van feladata.

“Hirni Nóra vagyok, tartalomgyártóként elsősorban szépségápolással, sminkkel és önbizalommal kapcsolatos tartalmakat készítek.

A közösségi média számomra egy olyan felület, ahol szeretném megmutatni önmagam, a fejlődésemet és azt, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy megmutassuk magunkat másoknak.

Az online bántalmazással kapcsolatban nekem is vannak tapasztalataim. Tartalomgyártóként találkoztam már olyan negatív megjegyzésekkel, amelyek a külsőmet, a megjelenésemet vagy az általam készített videókat érintették. Azt gondolom, hogy kívülről sokszor könnyű azt mondani, hogy ne foglalkozzunk a bántó szavakkal, de amikor valaki rendszeresen ilyen megjegyzéseket kap, azok igenis hatással lehetnek az önbizalmára és arra, hogyan látja saját magát.

Számomra különösen fontos, hogy azok is merjenek alkotni, videókat készíteni vagy megmutatni magukat, akik még csak most kezdik, és esetleg félnek mások véleményétől. Nem szeretném, hogy bárki azért adja fel azt, amit szeret, mert mások bántó szavakkal próbálják elvenni a kedvét.

Úgy gondolom, hogy a véleménynyilvánítás nem jelenthet felhatalmazást arra, hogy megalázzunk vagy bántsunk másokat. Egy komment mögött is egy valódi ember áll, érzésekkel és önbizalommal.

„Szerintem soha nem tudhatjuk, hogy egyetlen bántó megjegyzés milyen nyomot hagy a másik emberben. Lehet, hogy aki leírja, néhány másodperc múlva már el is felejti, de akinek szól, még sokáig magával viheti. Szeretném, ha jobban odafigyelnénk egymásra, és nem vennénk el mások kedvét attól, hogy önmaguk legyenek.

A kampányban való részvételemet örömmel és véglegesen megerősítem, mert fontosnak tartom, hogy közösen felhívjuk a figyelmet az online bántalmazás következményeire és a szavaink felelősségére.”- meséli Nóra.

Az almost1.618 számára világossá vált, hogy nem elegendő pusztán egyetérteni a bántalmazás elleni fellépéssel, vagy egy közösségi médiában közzétett üzenettel támogatni az érintetteket. Valódi párbeszédre, szakmai együttműködésekre és olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek hosszabb távon is képesek változást elindítani.

A márka ezért döntött úgy, hogy a rendelkezésére álló kommunikációs felületeket, kapcsolatrendszert és közösségi erejét egy olyan ügy szolgálatába állítja, amelynek jelentősége messze túlmutat a szépségiparon.

Ami a képernyő mögött történik, gyakran láthatatlan marad

Az online bántalmazás egyik legnagyobb veszélye, hogy sok esetben észrevétlenül történik.

Egy gyermek hazaér az iskolából, becsukja a szobája ajtaját, és látszólag biztonságban van. A telefonján keresztül azonban tovább folytatódhat a megszégyenítés, a kiközösítés, a fenyegetés vagy a gúnyolódás, amely elől korábban legalább az otthon védelmet jelenthetett.

A szülők gyakran csak akkor érzékelik, hogy valami nincs rendben, amikor gyermekük viselkedése megváltozik, visszahúzódóvá válik, szorongani kezd, vagy romlik az iskolai teljesítménye. Más esetekben a bántalmazás hosszú ideig teljesen rejtve marad.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az online agresszió nem mindig nyílt fenyegetés vagy durva sértegetés formájában jelenik meg. Egy-egy gúnyos megjegyzés, megalázó kép, privát csoportban terjesztett pletyka vagy tudatos kiközösítés ugyanolyan fájdalmas következményekkel járhat.

Van azonban a problémának egy másik, sokkal ritkábban tárgyalt oldala is.

Vajon felismerjük, ha a gyermekünk bántalmazás áldozatává válik? És vajon felismerjük-e azt, ha éppen a saját gyermekünk, barátunk vagy közeli ismerősünk az, aki másokat bánt?

Az online kommunikációban az elkövetők gyakran nem érzékelik közvetlenül szavaik hatását. Nem látják a másik ember arcát, reakcióját vagy azt, hogy egyetlen mondat milyen érzelmi következményeket indíthat el.

A digitális anonimitás és a fizikai távolság bizonyos helyzetekben tovább erősítheti ezt a jelenséget.

Ezért az online bántalmazás elleni fellépés nem szólhat kizárólag az áldozatok védelméről. Legalább ennyire fontos az empátia fejlesztése, a felelős digitális kommunikáció és annak felismerése, hogy az interneten tanúsított viselkedésünknek a való életben is következményei vannak.

Minden hatodik fiatal érintett – a számok is figyelmeztetnek

A probléma súlyosságát nemzetközi kutatások is alátámasztják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának 2024-ben publikált, 44 országra és régióra kiterjedő kutatása szerint a vizsgált serdülők 15 százaléka tapasztalt online bántalmazást, míg 12 százalékuk arról számolt be, hogy ő maga is bántalmazott másokat az interneten.

Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg minden hatodik iskoláskorú fiatal érintett áldozatként, és minden nyolcadik elkövetőként.

A 2018-as és 2022-es adatfelvételek összehasonlítása ráadásul növekedést mutatott. A lányok körében az online bántalmazást elszenvedők aránya 13-ról 16 százalékra, míg a fiúknál 12-ről 15 százalékra emelkedett.

A kutatás egy különösen fontos társadalmi jelenségre is rámutat: a digitális bántalmazás nem kizárólag egy szűk, különösen sérülékeny csoport problémája. Fiúkat és lányokat egyaránt érint, miközben az elkövetői oldalon is jelentős számú fiatal jelenik meg.

Magyarországon szintén figyelmeztető folyamatok láthatók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline szolgálatának 2025-ös beszámolója szerint az online zaklatással kapcsolatos bejelentések száma megduplázódott az előző évhez képest.

A bejelentések között gyakran jelentek meg álprofilokkal, cyberbullyinggal és internetes agresszióval kapcsolatos esetek. A szolgálathoz forduló gyermekek száma is jelentősen emelkedett: míg 2024-ben 50 gyermek tett bejelentést, 2025-ben már 125.

Az adatok önmagukban nem mutatják meg az online bántalmazás teljes társadalmi kiterjedését, hiszen számos eset soha nem jut el a hatóságokhoz vagy a segítségnyújtó szervezetekhez. Arra azonban egyértelműen figyelmeztetnek, hogy a probléma folyamatos figyelmet és célzott megelőzést igényel.

Világszerte keresik a megoldást – de elegendőek-e a jelenlegi intézkedések?

Az online bántalmazás elleni küzdelem ma már nem csupán családi vagy iskolai kérdés, hanem nemzetközi szabályozási és társadalompolitikai kihívás.

A világ különböző országaiban egyre több kezdeményezés születik annak érdekében, hogy a gyermekek és a fiatalok nagyobb biztonságban használhassák az internetet.

Ausztráliában 2025 decemberében lépett életbe az a szabályozás, amelynek értelmében az érintett közösségimédia-platformoknak megfelelő intézkedésekkel kell megakadályozniuk, hogy 16 év alatti felhasználók saját fiókkal rendelkezzenek. A szabályozás jelentősége abban is áll, hogy a felelősséget elsősorban a digitális szolgáltatókra helyezi.

Az Európai Unió szintén fokozza a fellépést.

Az Európai Bizottság 2026 februárjában külön cselekvési tervet jelentett be az online bántalmazás ellen. A kezdeményezés része egy olyan európai szinten alkalmazható digitális segítségnyújtási megoldás kidolgozása, amely lehetővé tenné a fiatalok számára a bántalmazás bejelentését, a bizonyítékok biztonságos megőrzését és a megfelelő támogatáshoz való hozzáférést.

A közösségimédia-platformok is igyekeznek reagálni a kihívásokra.

A Meta az Instagramon, a Facebookon és a Messengeren bevezetett, illetve továbbfejlesztett fiatalkorúaknak szóló védelmi rendszerekkel, korlátozott üzenetküldési lehetőségekkel, tartalomszűréssel, szülői felügyeleti eszközökkel és életkor-felismerési technológiákkal próbálja csökkenteni a kockázatokat.

Mindezek fontos előrelépések, ugyanakkor önmagukban nem jelenthetnek teljes megoldást.

A digitális tér folyamatosan változik, új kommunikációs platformok jelennek meg, és az online bántalmazás formái is átalakulnak. A privát üzenetküldésben, zárt csoportokban vagy akár játékplatformokon történő zaklatás felismerése különösen nehéz feladat lehet.

A technológiai szabályozás tehát nélkülözhetetlen, de nem helyettesítheti a társadalmi edukációt, a családon belüli kommunikációt, az iskolai megelőzést és a közösségi felelősségvállalást.

Nem elegendő megtanítani a gyerekeket arra, hogyan használják a digitális eszközöket. Arra is meg kell tanítanunk őket, hogyan bánjanak egymással.

Az online bántalmazás sokféle formában jelenhet meg

A november 25-i konferencia időpontja arra is lehetőséget teremt, hogy a kezdeményezés az online bántalmazást szélesebb társadalmi összefüggésben vizsgálja.

A digitális agresszió nemtől és kortól függetlenül jelen van. A támadások irányulhatnak valakinek a külsejére, magánéletére, családjára, szakmai döntéseire vagy a nyilvánosan megfogalmazott véleményére.

Az online bántalmazás nem csupán nyílt fenyegetésben nyilvánulhat meg. A megalázás, a zaklatás és a tartós lelki nyomás szintén súlyos következményekkel járhat, miközben sok esetben nehezebben felismerhető.

Az online tér különösen alkalmas lehet arra, hogy a megalázó vagy fenyegető üzenetek gyorsan és széles közönséghez jussanak el, a káros tartalmak pedig hosszú ideig hozzáférhetők maradjanak.

Az almost1.618 kezdeményezése ezért hangsúlyozni kívánja: a digitális bántalmazás különböző formáinak felismerése és megelőzése közös társadalmi felelősség.

A kampány minden érintetthez kíván szólni. Célja egy olyan párbeszéd elindítása, amelyben minden érintett hangot kaphat, és amely segíthet abban, hogy a digitális világban a tisztelet, az empátia és a felelősségvállalás erősebb szerepet kapjon.

November 25. nem a lezárás, hanem a kezdet

A BE KIND. IT’S HUMAN. kezdeményezés egyik legfontosabb üzenete, hogy az online bántalmazás elleni fellépés nem érhet véget egyetlen konferenciával, kampányfilmmel vagy közösségimédia-poszttal.

A november 25-i esemény ezért egy hosszabb távú társadalmi program nyitánya kíván lenni.

Az almost1.618 a konferencián ismerteti azt a komplex, több területet érintő hosszú távú tervet, amellyel a márka a jövőben is aktívan kíván hozzájárulni az online bántalmazás elleni fellépéshez.

A kezdeményezés alapgondolata, hogy az online biztonság megteremtése nem lehet egyetlen szereplő feladata. A családoknak, az oktatási intézményeknek, a szakértőknek, a digitális platformoknak, a médiának, a vállalkozásoknak és a döntéshozóknak egyaránt szerepük van abban, hogy a fiatalok és a felnőttek biztonságosabb online környezetben élhessenek.

A márka a kampányhoz csatlakozó partnerekkel, közéleti szereplőkkel és tartalomgyártókkal együttműködve szeretné elérni, hogy a kezdeményezés üzenete a novemberi eseményt követően is jelen maradjon a társadalmi párbeszédben.

A hosszú távú program konkrét elemeit, célkitűzéseit és a tervezett együttműködéseket november 25-én mutatják be.

Az almost1.618 fellépése egyúttal arra is rámutat, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem kizárólag a nagyvállalatok lehetősége. Egy magyar kisvállalkozás is képes kezdeményező szerepet vállalni egy olyan ügyben, amely generációkat érint, és amelynek megoldása közös gondolkodást és valódi összefogást igényel.

Mert a kérdés végső soron nem csupán az, milyen világot teremtünk az interneten.

Hanem az is, hogy milyen világban szeretnénk élni.

Nem elég megtanítani a gyermekeinket arra, hogyan védekezzenek a bántalmazás ellen. Olyan világot kell teremtenünk, amelyben a bántalmazás nem válik természetessé.

Szakértők, édesanyák és véleményformálók közösen az online bántalmazás ellen

A november 25-i konferencia három panelbeszélgetésén pszichológusok, kommunikációs szakemberek, véleményformálók és édesanyák keresik közösen a választ arra, hogyan előzhető meg az online bántalmazás, miként támogathatók az érintettek, és milyen társadalmi összefogásra van szükség a valódi változáshoz.

A meghívott szakértők között szerepel Győri Ildikó pszichológus, édesanya, aki évek óta kiemelten foglalkozik a gyermekkori agresszió megelőzésével. Megközelítésének középpontjában a gyermekeket körülvevő négy világ áll: a fizikai valóság, a közösségi média, a gaming és a mesterséges intelligencia világa. Miközben a szülők többsége még elsősorban az offline világban nőtt fel, gyermekeiket már egy gyökeresen átalakult digitális környezet kihívásaira is fel kell készíteniük.

Ildikó szerint a megoldás kulcsa a rendszerszintű prevenció. A bántalmazás egyre fiatalabb életkorban jelenhet meg, miközben a már kialakult lelki sérülések feldolgozásához szükséges szakmai és anyagi erőforrások korlátozottak. Munkájában Philip Zimbardo szociálpszichológus kutatásai is inspirálták: azt vizsgálja, hogyan lehet a kommunikáció és a közösségi minták tudatos alakításával az agresszió helyett az önszabályozást, az együttműködést és az egymás iránti támogatást erősíteni.

A beszélgetésekhez csatlakozik Győri Ildikó pszichológus, Ajkai Mó a House of Monológ alapítója, Komjáthy Alíz tanácsadó szakpszichológus, a Legjobbén alapítója, valamint Szabó Doris szépségmentor is. Személyes és szakmai nézőpontjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a mentális egészség, az önértékelés, a társadalmi felelősségvállalás és az online jelenlét kérdései egyaránt helyet kapjanak.

A konferencián természetesen jelen lesz Nóri, a kampány arca és influenszere, akinek története fontos szerepet játszott a kezdeményezés megszületésében, valamint Tímea, az almost 1.618 márka alapítója, aki a márka társadalmi szerepvállalásának részeként indította útjára az összefogást.

A három panelbeszélgetés házigazdái Dusík Bori kommunikációs szakember, író és édesanya, valamint Szűcs Geri kommunikációs tréner, műsorvezető, a Metorika alapítója lesznek.

A november 25-i eseményen további meghívott vendégek és szakértők is részt vesznek, hogy közösen fogalmazzanak meg olyan gyakorlati lépéseket, amelyekkel az online bántalmazás megelőzhető, az áldozatok támogatása erősíthető, és hosszú távon biztonságosabb digitális környezet teremthető.

A képernyő másik oldalán is egy ember van.

ESEMÉNYINFORMÁCIÓK

Esemény: BE KIND. IT’S HUMAN. – Az almost1.618 online bántalmazás elleni konferenciája

Időpont: 2026. november 25., szerda

Helyszín: Twentysix Budapest rendezvényterme, Király utca 26.

Tervezett létszám: 150 fő

Program: Kampányfilm-premier, szakértői panelbeszélgetés, közös társadalmi felhívás, az almost1.618 hosszú távú programjának bemutatása.

Részvétel: Előzetes regisztrációval, a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében.

Szervező és kezdeményező: almost1.618

Kampány: BE KIND. IT’S HUMAN.

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