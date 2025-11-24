A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

Szépség
A Pasta Me néven indított tésztakínálatban egyértelműen visszaköszön az a minőséget előtérbe helyező szemlélet, mely a Pizza Me-t eddig is jellemezte. A friss, tojásos tészták egyenesen Olaszországból érkeznek, melyeket gondosan válogatott, házi recept alapján készülő szószokkal párosítanak.
Az új kínálatban megtalálhatók a legismertebb klasszikusok, mint a Bolognese, a vendégek örök kedvence, valamint a krémes Quattro Formaggi, a gazdag, aromás Pesto Genova, vagy az ikonikus szarvasgombás Tartufata. Emellett más tradicionális kombinációk és vegetáriánus opciók is szerepelnek az étlapon.
Minden fogás frissen készül, figyelve arra, hogy a tészta állaga és a szósz harmóniája tökéletes legyen. A bőséges, közel 500 grammos adagoknak köszönhetően a tészták akár egy laktató, gyors ebéd vagy tartalmas vacsora részeként is tökéletes választásnak bizonyulnak.
A Pasta Me bevezetése nem csupán egy új termékvonal elindítását jelenti, hanem egy lépést afelé, hogy a Pizza Me még sokoldalúbb választásként szolgáljon azoknak, akik gyors, minőségi olasz ételekre vágynak. Az új tésztakínálat így nem különálló márkaként, hanem a Pizza Me természetes folytatásaként jelenik meg.
Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy te is kipróbáld újdonságaikat!
Rendeld házhoz vagy látogass el a Pizza Me tésztákat árusító üzleteibe, és fedezd fel a teljes kínálatot. Bővebb információk a pizzame.hu weboldalon.
