A Lounge Group lett az év ügynöksége Cannes-ban - Példátlan magyar siker a világ egyik legjelentősebb vállalati filmes fesztiválján
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A Lounge Group három kampányfilmje összesen négy díjat – két arany- és két ezüst Delfint – nyert el a rangos nemzetközi versenyen, amire korábban még nem volt példa magyar ügynökségtől. Emellett további két munkájuk döntős helyezést ért el, így a verseny összesített pontszámában az élen végeztek, amivel elnyerték az „Agency of the Year” címet, vagyis a rangos kék Delfint. Az elismerések mögött tudatos szakmai építkezés és egy megújult, stratégiai szemléletű kreatív gondolkodás áll.
„A Lounge Group hosszú távú víziója az, hogy ne csupán a legnagyobb, hanem hogy a legjobb hazai ügynökségi csoporttá is váljunk. Ehhez olyan kampányokra van szükség, amelyek nemcsak lokálisan teremtenek értéket, hanem globális mércével mérve is kiemelkedőek. A Cannes Corporate díjai világosan megmutatják, hogy idehaza is születnek olyan megoldások, amelyek a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket. Az, hogy mindez egyazon évben öt Delfin-díj formájában valósult meg és mi lettünk idén az év ügynöksége, a hazai szektorban példátlan eredmény” – hangsúlyozta Kassitzky Attila, a Lounge Design ügyvezető igazgatója.
Két elismerést, köztük egy aranyat és egy ezüstöt kapott a 45. FIDE Sakkolimpia kampányfilmje, amely a világ legnagyobb sakkeseményének budapesti megrendezését népszerűsítette.
Arany trófeát érdemelt a Magyar Közútnak készült „Vedd észre!” című film, amely erőteljes képi világgal hívta fel a figyelmet a közutakon dolgozók védelmére.
Ezüst Delfint nyert az MVM „A világ tele van jó energiával” című imázsfilmje, amely a márka új kommunikációs platformját vezette be, és lírai képeken keresztül mutatta meg a jó energia jelenlétét az élet legemberibb pillanataiban.
„Ezek a filmek nem egyszerű kampányok, hanem tudatosan felépített, vizuálisan is erős történetek, amelyek egyszerre képviselnek márkákat, közösségeket és társadalmi ügyeket. Az, hogy három ennyire különböző munka nemzetközi szinten is elismerést kapott, megerősíti: a Lounge Design kreatívcsapata minden műfajban képes olyan minőséget létrehozni, ami megállja a helyét a globális színtéren is” – tette hozzá Radovics Péter, a Lounge Design kreatívigazgatója.
A Lounge Group két további filmje – az EgészségAblak applikációhoz készült „Egészség, egy gombnyomásra”, valamint a Magyar Honvédség „Szeretem, megvédem” című toborzófilmje – döntős (Finalist Certificate) elismerésben részesült a versenyen.
A Cannes Corporate Media & TV Awards-ra idén rekordszámú, több mint 900 nevezés érkezett 56 országból, az ünnepélyes díjátadót pedig szeptember 25-én tartották Cannes-ban, az Annex Beach exkluzív helyszínén.
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
