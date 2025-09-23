A kapcsolatok tánca és a kétértelműség játéka: az Answear.hu bemutatja az Öltöztesd életed abba, ami értékes! kampány folytatását a 2025-ös őszi-téli szezonra

A RUHÁK MINT A KAPCSOLATOK FŐSZEREPLŐI

Az AW25 kampány teljesen új fényben mutatja be ruháinkat: nem csupán praktikus használati tárgyként, hanem az érzelmek és a kapcsolatok katalizátoraként. Az első, hotelben játszódó reklámfilmben, egy fehér Paul Smith ing és egy csipkés Twinset ruha válnak egy intimitásról szóló tánc főszereplőivé. A szlogen "Nem azért kell, hogy felvedd. Azért kell, hogy levehesd." – provokatív módon játszik az öltözködés szó szerinti és átvitt értelmeivel.

A második reklám egy parkba kalauzol, ahol egy gyapjú Patrizia Pepe kabát tökéletesen belesimul a két táncos koreográfiájába, és szinte észrevétlenül válik a történet harmadik szereplőjévé. A szlogen – "Nem azért kell, hogy melegen tartson. Azért kell, hogy elöntsön a forróság." - azt hangsúlyozza, hogy egy ruha messze túlmutat alapvető funkcióján: érzések és emlékek hordozójává válik.

„Ruháink kontextustól függően kapnak új értelmezési kereteket” – mondja Marta Sawicka, az Answear imagemarketing-igazgatója. „Az Öltöztesd életed abba, ami értékes! gondolata több szinten is megvalósul: a kapcsolatok sokféleségén, a ruhák kettős jelentésén és a szlogeneinkben megjelenő nyelvi játékokon keresztül.”

forrás: Answear.hu Kattints a képre és fedezd fel az AW25 kampány legújabb darabjait!

NEMZETKÖZI KREATÍV CSAPAT

A reklámfilmeket Adi Halfin rendezte, a koreográfia Emilie Leriche munkáját dicséri. A hotelszobai jelenetben Mathilde Lin (akit a nagysikerű Harry Styles – As It Was klipjének főszereplőjeként ismerhetünk) és David Lagerqvist szerepelnek. A parkban játszódó reklámban Angele Villanueva Jara, valamint Mermoz Melchior látható. A stylingért Łukasz Witek (Answear) felelt, a médiatervezést a Starcom, a produkciót a Shootme készítette.

Az „Öltöztesd életed abba, ami értékes!” kampány új kiadása ismét bizonyítja, hogy az Answear.hu olyan platform, ami a hagyományos e-kereskedelmen túllépve a divatot az érzelmi kifejezés és az emberi kapcsolatok nyelvévé emeli.