A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!

A Jawhara („Ékszer”) az oud, a rózsa, az ylang-ylang, a pézsma, a vanília, a datolya és a labdanum mélységét és sokoldalúságát ünnepli. Minden illat ezeket a jellegzetes összetevőket ötvözi merész és finom, titokzatos és meleg kompozíciókban.

A parfüm több mint illat – egy közös aura, egy emlékben megmaradó jelenlét, amely tartós benyomást hagy. A Jawhara parfümökkel minden illat hangulatot és érzelmeket ajándékoz, amelyeket érezni is lehet, nem csak viselni.

A szakértelemmel készített kollekció értékes összetevőket ötvöz kortárs művészettel, egyensúlyt teremtve a kisugárzás és az intimitás között. Minden illat úgy lett kialakítva, hogy a viselőjét a választott aurába burkolja – a suttogásnyi jelenléttől a merész kijelentésig – mindig felejthetetlenül.

Ismerd meg egyenként a Jawhara kollekció illatait és válaszd ki a hozzád leginkább passzolót!

Sultan Rose

A rózsa időtlen szépségétől ihletett Sultan Rose egy varázslatos, fás-virágos illat. Meleg sáfrányakkorddal nyílik, amelybe az Akigala fa érzéki földessége van szőve, majd elegáns szívjegyekbe vezet, ahol a fenséges rózsaakkord virágzik. Ezt púderes pünkösdi rózsa és a vanília füstös, finom édessége egészíti ki.

Golden Nectar

Fedezze fel a gyönyörű Golden Nectar parfümöt, egy borostyános illatot, amely illatos ylangot és meleg, földes pézsma alapjegyeket ötvöz harmonikus keverékké. A fanyar bergamott és a lédús Pearadise az első illatjegyeket alkotják, majd ylang-ylang következik, vanília virág és tubarózsa jegyekkel. A meleg, fás pézsma és vetiverolaj jegyek alkotják az illat alapját, amely lágy, megnyugtató érzéssel egészítik ki azt.

Sweet Dates

A Sweet Dates ötvözi a vanília és a datolya csábító aromáit. Ez a borostyános, gyümölcsös illat édes vanília és fanyar málna jegyekkel nyílik meg, majd egzotikus datolya és földes pacsuli gazdagítja a szívjegyét. A karamellizált borostyán és cédrusfa sima alapja luxust és bársonyos melegséget kölcsönöz az illatnak.

Oud Velvet

Merüljön el az Oud Velvet varázsában, egy karizmatikus, fás-borostyán illatban, amelynek középpontjában az oud fa áll. A fűszeres-gyógynövényes koriander és sáfrány robbanása felébreszti az érzékeket, majd egy intenzív, füstös oud akkord, gyantás borostyánfa és cédrusfa következik. A krémes vanília befejezés zamatos melegséget ad, elegánsan kiegyensúlyozva a merész, földes és bőrös jegyeket.

Amberwood Nomad

Az Amberwood Nomad, egy borostyános - fougère illat, kardamom és mirha élénk keveréke, amely átadja helyét a cédrusfa és a labdanum gazdag, fás mélységének. Az alapjegyek megnyugtató borostyán és tonka-szerű jegyekkel egészítik ki a magával ragadó élményt.

A Jawhara kollekció 2025 novemberétől kapható a boltokban, és arra invitál, hogy a parfümnél többet is tapasztalj meg az illatokból. Minden alkotás egyedi aurával rendelkezik – finom, mégis erőteljes –, amely a kifinomultság jeleként marad meg. A Jawhara a különleges összetevőket a kortárs művészettel ötvözve az illatot felejthetetlen élménnyé varázsolja.

