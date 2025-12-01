Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A Jawhara („Ékszer”) az oud, a rózsa, az ylang-ylang, a pézsma, a vanília, a datolya és a labdanum mélységét és sokoldalúságát ünnepli. Minden illat ezeket a jellegzetes összetevőket ötvözi merész és finom, titokzatos és meleg kompozíciókban.
A parfüm több mint illat – egy közös aura, egy emlékben megmaradó jelenlét, amely tartós benyomást hagy. A Jawhara parfümökkel minden illat hangulatot és érzelmeket ajándékoz, amelyeket érezni is lehet, nem csak viselni.
A szakértelemmel készített kollekció értékes összetevőket ötvöz kortárs művészettel, egyensúlyt teremtve a kisugárzás és az intimitás között. Minden illat úgy lett kialakítva, hogy a viselőjét a választott aurába burkolja – a suttogásnyi jelenléttől a merész kijelentésig – mindig felejthetetlenül.
Ismerd meg egyenként a Jawhara kollekció illatait és válaszd ki a hozzád leginkább passzolót!
Sultan Rose
A rózsa időtlen szépségétől ihletett Sultan Rose egy varázslatos, fás-virágos illat. Meleg sáfrányakkorddal nyílik, amelybe az Akigala fa érzéki földessége van szőve, majd elegáns szívjegyekbe vezet, ahol a fenséges rózsaakkord virágzik. Ezt púderes pünkösdi rózsa és a vanília füstös, finom édessége egészíti ki.
Golden Nectar
Fedezze fel a gyönyörű Golden Nectar parfümöt, egy borostyános illatot, amely illatos ylangot és meleg, földes pézsma alapjegyeket ötvöz harmonikus keverékké. A fanyar bergamott és a lédús Pearadise az első illatjegyeket alkotják, majd ylang-ylang következik, vanília virág és tubarózsa jegyekkel. A meleg, fás pézsma és vetiverolaj jegyek alkotják az illat alapját, amely lágy, megnyugtató érzéssel egészítik ki azt.
Sweet Dates
A Sweet Dates ötvözi a vanília és a datolya csábító aromáit. Ez a borostyános, gyümölcsös illat édes vanília és fanyar málna jegyekkel nyílik meg, majd egzotikus datolya és földes pacsuli gazdagítja a szívjegyét. A karamellizált borostyán és cédrusfa sima alapja luxust és bársonyos melegséget kölcsönöz az illatnak.
Oud Velvet
Merüljön el az Oud Velvet varázsában, egy karizmatikus, fás-borostyán illatban, amelynek középpontjában az oud fa áll. A fűszeres-gyógynövényes koriander és sáfrány robbanása felébreszti az érzékeket, majd egy intenzív, füstös oud akkord, gyantás borostyánfa és cédrusfa következik. A krémes vanília befejezés zamatos melegséget ad, elegánsan kiegyensúlyozva a merész, földes és bőrös jegyeket.
Amberwood Nomad
Az Amberwood Nomad, egy borostyános - fougère illat, kardamom és mirha élénk keveréke, amely átadja helyét a cédrusfa és a labdanum gazdag, fás mélységének. Az alapjegyek megnyugtató borostyán és tonka-szerű jegyekkel egészítik ki a magával ragadó élményt.
A Jawhara kollekció 2025 novemberétől kapható a boltokban, és arra invitál, hogy a parfümnél többet is tapasztalj meg az illatokból. Minden alkotás egyedi aurával rendelkezik – finom, mégis erőteljes –, amely a kifinomultság jeleként marad meg. A Jawhara a különleges összetevőket a kortárs művészettel ötvözve az illatot felejthetetlen élménnyé varázsolja.
"Belenéztem a férjem telefonjába, és... Nem, nem megcsalt, de így is lesokkolt, amit találtam"
Olvasd el Anita történetét, aki az eset óta azon gondolkodik, beleférhet-e ez egy házasságba vagy sem.
A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja
A termékenység mindig is központi szerepet játszott az emberi kultúrában – nemcsak a gyermekáldás reményében, hanem az élet, az újjászületés, a növekedés és a gyarapodás szimbólumaként is. A nők, az anyaság és a természet ciklikus ereje számtalan formában megjelent a történelem során: misztikus jelképekben, bűvös tárgyakban, növényekben és állatokban egyaránt.
Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?
Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.
