A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Igen, az essence Silky Blur termékcsaládról van szó, amely egy folyékony alapozót, korrektort és laza fixáló púdert is tartalmaz - és amely villámgyorsan meghódította a TikTokot, a Reelseket és a beauty-rajongók sminkrutinját világszerte.

forrás: eccence

A virális siker oka egyszerű - és pontosan az, amit mindannyian keresünk: sima, üde hatású bőr egy finom, filterre emlékeztető effektussal, mindezt nehéz, maszkszerű érzés nélkül. Éppen ezért számítanak az essence Silky Blur termékek a szezon egyik legtöbbet emlegetett drogériás beauty újdonságának.

forrás: essence

A lágy blur-hatás, amely olyan, mint a saját bőröd - csak még szebb

Az essence Silky Blur Liquid Foundation már első pillantásra kitűnt a számtalan új megjelenés közül könnyed formulájának és soft-focus finishének köszönhetően, amely szinte airbrusholt hatást kölcsönöz a bőrnek.

Textúrája tökéletesen beleolvad a bőrbe, miközben természetes, lágyan matt finisht biztosít, amely sosem hat laposnak vagy maszkosnak, így a bőr megőrzi természetes dimenzióját és ragyogását.

forrás: essence essence Silky Blur Liquid Foundation

A gyakorlatban ez simábbnak tűnő bőrfelszínt, optikailag elmosott pórusokat és azt a vágyott „my skin but better” hatást jelenti, amely jelenleg uralja a beauty trendeket. A blur-hatás és a finom ragyogás kombinációja különösen ideálissá teszi a mindennapi sminkekhez - főleg most, amikor a könnyedebb, jobban lélegző formulák kerülnek előtérbe.

forrás: essence

A hype másik oka? Az ár. Ahogy az essence legtöbb terméke, úgy a Silky Blur alapozó is rendkívül kedvező áron érhető el, így gyorsan bekerült azok közé a termékek közé, amelyek luxushatású eredményt nyújtanak drogériás áron.

A korrektor, amely a TikTok kedvence lett

Bár az egész kollekció hatalmas figyelmet kapott, eddig a legtöbb reflektorfény az essence Silky Blur Hydrating Longwear Concealer termékre irányult. A „blur” az utóbbi időben a beautyipar egyik kedvenc hívószavává vált, hiszen a bársonyos, tökéletesített hatású bőr továbbra is meghatározó trend a sminkelés világában — ez a korrektor pedig pontosan ezt nyújtja.

forrás: essence essence Silky Blur Hydrating Longwear Concealer

Könnyed textúrája szinte beleolvad a bőrbe, miközben közepes, de építhető fedést biztosít természetes hatással, nehéz érzet nélkül. A selymes finish simábbnak mutatja a bőrt és természetes matt hatást ad, amitől a szem alatti terület azonnal frissebbnek és kipihentebbnek tűnik.

A vízálló formula szintén kiemelkedő tulajdonság, akárcsak a ferde applikátor, amely precíz és egyszerű felvitelt tesz lehetővé — legyen szó sötét karikák elfedéséről, bőrhibák korrigálásáról vagy az arcszín finom világosításáról.

forrás: essence

Az utolsó lépés a tökéletes soft blur finishért

A termékcsaládot az essence Silky BLUR Translucent Loose Setting Powder 10 teszi teljessé — egy könnyed laza púder, amely még simábbá és tartósabbá varázsolja a sminket.

forrás: essence essence Silky BLUR Translucent Loose Setting Powder 10

Finomra őrölt textúrája tökéletesen egybeolvad a bőrrel, fixálja a sminket anélkül, hogy nehéz érzetet keltene vagy szárazzá tenné az arcbőrt. Soft blur hatásának köszönhetően optikailag kisimítja a bőrfelszínt, minimalizálja a pórusok láthatóságát, és puha, bársonyos finisht biztosít, amely egyszerre természetes és modern.

forrás: essence

Az áttetsző formula különböző bőrtónusokhoz is alkalmazkodik, így ideális mindennapi alapdarab akár az egész arc fixálására, akár célzott területeken - például a T-zónában vagy a szem alatt. Különösen jól működik együtt a Silky Blur alapozóval és korrektorral, tovább erősítve azok jellegzetes soft-focus hatását, miközben egész nap frissen tartja a sminket.

Egymásra hangolt termékek a tökéletes eredményért

Mivel mindhárom termék ugyanannak az essence Silky Blur kollekciónak a része, úgy tervezték őket, hogy tökéletesen kiegészítsék egymást. Együtt egyenletes, sima és természetes hatású arcbőrt hoznak létre modern soft-focus finishsel, amely frissnek, könnyednek és a lehető legszebb formájában mutatja a bőrt.

forrás: essence

A legjobb rész? Ez a virális kollekció már drogériákban is elérhető, így nem kell online vadásznod rá. És ha olyan termékeket keresel, amelyek egyetlen lépésben simábbnak láttatják a bőrt, természetes finisht biztosítanak és finom blur-hatást nyújtanak, akkor jó eséllyel az essence Silky Blur termékek még sok szezonon át velünk maradnak.