Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

#Smink
#Korrektor
#essence Silky Blur
#folyékony alapozó
#fixáló púder
Promóció
Promóciók
2026. május 20.

Forrás: essence

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek
A nap cikke

Napi horoszkóp május 20.: a Mérlegeknek érdemes kiállniuk az érdekeikért, a Nyilasoknak kellemes meglepetésben lehet részük

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 19.: az Ikreknek nem érdemes mindenáron mások kegyeiért küzdeniük, a Szüzekre nehéz döntés vár

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

A Z-generáció legmegosztóbb hírességei

A Z-generáció már nem ugyanazokat a sztárokat ünnepli, mint a korábbi nemzedékek.

Olvasd el!

Ennyi idősek az Off Campus sorozat sztárjai vs. az általuk játszott karakterek

Egészen meglepő korkülönbségek vannak a valóságban köztük.

Olvasd el!

Ők az Off Campus sztárjainak való életbeli párjai

Ők azok, akik a valóságban elrabolták az Off Campus szereplőinek szívét.

Olvasd el!

Május 20-án ritka szerelmi energia érkezik: a Hold, a Vénusz és a Jupiter 3 csillagjegynek hoz sorsszerű találkozást

Május 18-20. között a Hold, a Vénusz és a Jupiter különleges együttállása ritka szerelmi energiát hozhat, amely 3 csillagjegy életében sorsszerű találkozást vagy fontos érzelmi fordulatot indíthat el.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó eséllyel már találkoztál azokkal a termékekkel, amelyekről most mindenki beszél.

Igen, az essence Silky Blur termékcsaládról van szó, amely egy folyékony alapozót, korrektort és laza fixáló púdert is tartalmaz - és amely villámgyorsan meghódította a TikTokot, a Reelseket és a beauty-rajongók sminkrutinját világszerte.

Kép
forrás: eccence

A virális siker oka egyszerű - és pontosan az, amit mindannyian keresünk: sima, üde hatású bőr egy finom, filterre emlékeztető effektussal, mindezt nehéz, maszkszerű érzés nélkül. Éppen ezért számítanak az essence Silky Blur termékek a szezon egyik legtöbbet emlegetett drogériás beauty újdonságának.

Kép
forrás: essence

A lágy blur-hatás, amely olyan, mint a saját bőröd - csak még szebb

Az essence Silky Blur Liquid Foundation már első pillantásra kitűnt a számtalan új megjelenés közül könnyed formulájának és soft-focus finishének köszönhetően, amely szinte airbrusholt hatást kölcsönöz a bőrnek.
Textúrája tökéletesen beleolvad a bőrbe, miközben természetes, lágyan matt finisht biztosít, amely sosem hat laposnak vagy maszkosnak, így a bőr megőrzi természetes dimenzióját és ragyogását.

essence Silky Blur Liquid Foundation
forrás: essence
essence Silky Blur Liquid Foundation

A gyakorlatban ez simábbnak tűnő bőrfelszínt, optikailag elmosott pórusokat és azt a vágyott „my skin but better” hatást jelenti, amely jelenleg uralja a beauty trendeket. A blur-hatás és a finom ragyogás kombinációja különösen ideálissá teszi a mindennapi sminkekhez - főleg most, amikor a könnyedebb, jobban lélegző formulák kerülnek előtérbe.

Kép
forrás: essence

A hype másik oka? Az ár. Ahogy az essence legtöbb terméke, úgy a Silky Blur alapozó is rendkívül kedvező áron érhető el, így gyorsan bekerült azok közé a termékek közé, amelyek luxushatású eredményt nyújtanak drogériás áron.

A korrektor, amely a TikTok kedvence lett

Bár az egész kollekció hatalmas figyelmet kapott, eddig a legtöbb reflektorfény az essence Silky Blur Hydrating Longwear Concealer termékre irányult. A „blur” az utóbbi időben a beautyipar egyik kedvenc hívószavává vált, hiszen a bársonyos, tökéletesített hatású bőr továbbra is meghatározó trend a sminkelés világában — ez a korrektor pedig pontosan ezt nyújtja.

essence Silky Blur Hydrating Longwear Concealer
forrás: essence
essence Silky Blur Hydrating Longwear Concealer

Könnyed textúrája szinte beleolvad a bőrbe, miközben közepes, de építhető fedést biztosít természetes hatással, nehéz érzet nélkül. A selymes finish simábbnak mutatja a bőrt és természetes matt hatást ad, amitől a szem alatti terület azonnal frissebbnek és kipihentebbnek tűnik.

A vízálló formula szintén kiemelkedő tulajdonság, akárcsak a ferde applikátor, amely precíz és egyszerű felvitelt tesz lehetővé — legyen szó sötét karikák elfedéséről, bőrhibák korrigálásáról vagy az arcszín finom világosításáról.

Kép
forrás: essence

Az utolsó lépés a tökéletes soft blur finishért

A termékcsaládot az essence Silky BLUR Translucent Loose Setting Powder 10 teszi teljessé — egy könnyed laza púder, amely még simábbá és tartósabbá varázsolja a sminket.

essence Silky BLUR Translucent Loose Setting Powder 10
forrás: essence
essence Silky BLUR Translucent Loose Setting Powder 10

Finomra őrölt textúrája tökéletesen egybeolvad a bőrrel, fixálja a sminket anélkül, hogy nehéz érzetet keltene vagy szárazzá tenné az arcbőrt. Soft blur hatásának köszönhetően optikailag kisimítja a bőrfelszínt, minimalizálja a pórusok láthatóságát, és puha, bársonyos finisht biztosít, amely egyszerre természetes és modern.

Kép
forrás: essence

Az áttetsző formula különböző bőrtónusokhoz is alkalmazkodik, így ideális mindennapi alapdarab akár az egész arc fixálására, akár célzott területeken - például a T-zónában vagy a szem alatt. Különösen jól működik együtt a Silky Blur alapozóval és korrektorral, tovább erősítve azok jellegzetes soft-focus hatását, miközben egész nap frissen tartja a sminket.

Egymásra hangolt termékek a tökéletes eredményért

Mivel mindhárom termék ugyanannak az essence Silky Blur kollekciónak a része, úgy tervezték őket, hogy tökéletesen kiegészítsék egymást. Együtt egyenletes, sima és természetes hatású arcbőrt hoznak létre modern soft-focus finishsel, amely frissnek, könnyednek és a lehető legszebb formájában mutatja a bőrt.

Kép
forrás: essence

A legjobb rész? Ez a virális kollekció már drogériákban is elérhető, így nem kell online vadásznod rá. És ha olyan termékeket keresel, amelyek egyetlen lépésben simábbnak láttatják a bőrt, természetes finisht biztosítanak és finom blur-hatást nyújtanak, akkor jó eséllyel az essence Silky Blur termékek még sok szezonon át velünk maradnak.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Kép
Sztárok

Ennyi idősek az Off Campus sorozat sztárjai vs. az általuk játszott karakterek

Egészen meglepő korkülönbségek vannak a valóságban köztük.

Kép
Életmód

Május 20-án ritka szerelmi energia érkezik: a Hold, a Vénusz és a Jupiter 3 csillagjegynek hoz sorsszerű találkozást

Május 18-20. között a Hold, a Vénusz és a Jupiter különleges együttállása ritka szerelmi energiát hozhat, amely 3 csillagjegy életében sorsszerű találkozást vagy fontos érzelmi fordulatot indíthat el.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 20.: a Mérlegeknek érdemes kiállniuk az érdekeikért, a Nyilasoknak kellemes meglepetésben lehet részük

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Sztárok

Az Off Campus sztárja felajánlotta a veséjét egy idegennek, hogy megmentse a barátja életét

Belmont Cameli az internet legújabb boyfriendje, és bár tényleg hihetetlenül vonzó pasi, nem a külseje miatt imádjuk őt, hanem azért, mert elképesztően önzetlen ember.

Kép
Sztárok

Tudtad? Ezt teszi a királyi család a megunt ruhákkal és dolgokkal

A tavaszi nagytakarítás nemcsak az átlagemberek életét érinti, a királyi családra is jellemző.

Kép
Sztárok

Ők az Off Campus sztárjainak való életbeli párjai

Ők azok, akik a valóságban elrabolták az Off Campus szereplőinek szívét.