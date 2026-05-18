4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

2026. május 18.
Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különleges regény a Bookline kínálatából remek társaságot és instant kikapcsolódást biztosít majd a számodra.

Ráadásul a jó történetek mellett most másra is szemet vethetsz, ugyanis a Book&More kollekció tele van trendi ajándéktárgyakkal és könyves kiegészítőkkel.

Nelio Biedermann: Lázár

A nemzetközi bestseller családregény a Szex és New York sztárjának, Sarah Jessica Parkernek is felkeltette az érdeklődését. A színésznő Nelio Biedermann kötetét választotta legutóbbi olvasmányának. A történet középpontjában a vízkék szemű Lázár Lajos áll. A nemesi származású fiú születésével együtt egy sötét titkokkal teli családtörténet is kezdetét veszi, generációkon átívelő drámák fonódnak össze a Monarchia bukásától egészen a kommunizmus kezdetéig. Miközben a család fokozatosan elveszíti rangját, vagyonát, túlélésük zálogát egyedül a nevük jelentheti... Nelio Biedermann első regénye gótikus hangulatával, álomszerű, szürreális jeleneteivel és filmszerű atmoszférájával rögtön magával ránt.

Aisling Rawe: Komplexum

„A mai idők Állatfarmja” – írja róla a New York Times, és nem véletlenül. A történet szerint Lily egy sivatagi luxuskomplexumba költözik, ahol tizenkilenc versenyzővel együtt harcol a győzelemért egy rendkívül népszerű valóságshow keretein belül. Itt nemcsak a pénzért, hanem az ételért, a kényelemért és a túlélésért is meg kell küzdeniük a versenyzőknek, miközben kamerák követik minden lépésüket. Ahogy nő a feszültség, a játék is egyre veszélyesebbé válik – elmosódik a műsor és a valóság közötti határ. A regény egyszerre idézi meg a túlélőshow-k kegyetlenségét és a reality adások lélekre gyakorolt manipulációját. Mindeközben pedig kellemetlenül pontos képet mutat arról, mennyire könnyen válik szórakozássá az emberi kiszolgáltatottság.

Cserna-Szabó András: Anya csak egy nincs

Cserna-Szabó András új könyve egyszerre családregény, önvallomás és szívbemarkolóan vicces utazás az „anyák” világába. Az Anya csak egy nincs abból az izgalmas gondolatból indul ki, hogy az embernek valójában nem egy, hanem rengeteg anyja van: nagymamák, ükanyák, szépanyák, pótanyák, mostohaanyák formálják a tünékeny életet. A szerző személyes történeteit keserédes humor, önirónia és húsbavágóan őszinte pillanatok leirata szövi át. A vagány szövegeiről ismert író ezúttal sokkal intimebb oldalát mutatja meg, mégis megmarad a szellemesség. Egy valami tuti: Cserna-Szabó András regényével nem foghatsz mellé!

Halász Rita: Betonba hímezve

A Margó-díjas Halász Rita provokatív új regényének hősnője a budapesti művész, Fruzsina, aki megszállottan várja, hogy szerelme, a Fiú visszatérjen hozzá. Bezárkózik emlékektől zsúfolt otthonába, ahol a valóság, a múlt relikviái és az életére vonatkoztatható bibliai utalások egyre különösebb módon mosódnak össze körülötte. A történet modern párkapcsolati dráma és egyben merész Jézus-parafrázis, női nézőpontból bemutatva. Fruzsina alakja hol dühös, hol kétségbeesett, hol szinte szentként lebeg a történetben. A regény különleges atmoszféráját a budapesti művészvilág, a vallási motívumok és az érzelmi megszállottság keveréke adja. Halász Rita könyve egyszerre gondolatébresztő, nyugtalanító és lenyűgöző.

A könyvek lapozgatása önmagában is tökéletes program, de valljuk be: egy cuki könyvjelzővel, cozy hangulatot nyújtó olvasólámpával vagy más praktikus könyves kiegészítővel még egyedibbé varázsolhatod az olvasás szent időtartamát.
A Bookline.hu-n található Book&More termékkínálat pont azoknak szól, akik új szintre akarják emelni az olvasás élményét. Ne feledd: itt most nem érvényes az a közmondás, hogy a kevesebb több!

