4 szuper program, amit kiélvezhetsz a kijárási korlátozás feloldása utáni első hétvégén Budapesten és környékén

Nagyon fontos leszögezni a tényt, hogy azzal, hogy a kijárási korlátozás megszűnt, maga a koronavírus még jelen van. Éppen ezért csakis akkor hagyd el a lakásodat, hogyha jól érzed magad, amint tüneteket észlelsz magadon, jelentkezz az orvosodnál. Ha mégis úgy döntesz, hogy nem bírod tovább és vágysz egy kis élményre az elmúlt hetek után, van néhány szabály, amit be kell tartanod!

Ezekre figyelj, ha elhagyod a lakást:

Mindig viselj maszkot! Sok helyen kötelezővé is teszik az egészséged és mások egészsége érdekében.

Legyen nálad kézfertőtlenítő.

Továbbra is tartsd a 1,5-2 méteres távolságot másoktól. (És erről sorban állás közben se feledkezz meg!)

A legtöbb étterem/bár/szabadtéri programot kínáló hely csak komoly szabályzások mellett nyithatott újra, ezért érdemes indulás előtt informálódni az adott helyről, hogy betarthasd a szabályokat.

Miután haza értél minden ruhádat dobd a mosógépbe.

Irány a természet!

A lehető legjobban akkor jársz, ha továbbra is a szabadban tervezed tölteni a kis kiruccanásodat. Egyrészt ott nagyobb eséllyel tudsz távolságot tartani, másrészt a bezártság után jól is fog esni a természet ölelésében kiélvezni a perceket. Köztes megoldásnak jó lehet a Szentendrén található Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Skanzen, amely május 23-án nyit újra, azonban javasolt online megváltani a jegyet, vagy a helyszínen a bankkártyás fizetést igénybevenni, ezzel is csökkentve az érintkezést.

Közös koccintás

Miután az éttermek, bárok terasz részlegei a belváros több pontján kinyitottak, kétségtelenül ezek lehetnek a bandázás legkedveltebb helyszínei most. Azonban számítsd rá, hogy ezeken a helyeken a nagy tömeg miatt extra óvatosságra lesz szükség részedről is!

Állatok gyűrűjében

Bizony, sokak nagy örömére az állatok közelségét sem kell tovább nélkülözni. A Budakeszi Vadaspark, és a veresegyházi Medveotthon mellett a Fővárosi Állatkert is megnyitotta kapuit. Érdemes azonban indulás előtt csekkolni az extra szabályzásokat, amiket bevezettek az újranyitás kapcsán!

Egy kis vakáció

Hogyha az időjárás is nekünk kedvez, akkor a hétvégén már akár napozhatunk – és nem csak a kertben, vagy a balkonon. Ugyanis a Lupa Beach is megnyitja kapuját – persze szintén erős szabályzás mellett.

Ha pedig mégis úgy döntesz, hogy inkább otthon maradsz, van pár sorozat, amire érdemes időt szánnod:

